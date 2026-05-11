Costa Rica

Costa Rica: Claudia Dobles envió carta a Laura Fernández tras su juramentación y ofreció diálogo político

La diputada y jefa de fracción de Coalición Agenda Ciudadana felicitó a la nueva presidenta de Costa Rica y señaló que acompañará acuerdos “cuando respondan al interés nacional”, aunque dejó claro que fiscalizará cualquier amenaza a la institucionalidad democrática

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La diputada Claudia Dobles envió una carta oficial a la presidenta Laura Fernández tras el inicio del nuevo gobierno. Fuente: Comunicación Claudia Dobles
La diputada Claudia Dobles envió una carta oficial a la presidenta Laura Fernández tras el inicio del nuevo gobierno. Fuente: Comunicación Claudia Dobles

En medio del inicio del nuevo gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado, la diputada Claudia Dobles Camargo envió una carta oficial a la recién juramentada mandataria en la que combinó un tono conciliador con advertencias políticas claras sobre el papel que ejercerá desde la Asamblea Legislativa.

El documento plantea una disposición al diálogo entre poderes, aunque también subraya que la oposición mantendrá vigilancia sobre temas relacionados con transparencia, institucionalidad democrática y uso del poder público.

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En la misiva, Dobles inicia felicitando a Fernández por asumir la Presidencia de la República para el período 2026-2030 y reconoce el simbolismo democrático de la transición política.

La legisladora aseguró que el pueblo costarricense deposita en la nueva mandataria “su confianza y su esperanza” en un contexto marcado por problemas estructurales que, según señaló, siguen pendientes de resolución.

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La diputada enumeró varios de los principales desafíos nacionales que deberá enfrentar la nueva administración. Entre ellos destacó la inseguridad ciudadana, la crisis educativa y la situación financiera y operativa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), especialmente por las listas de espera.

“Ninguna familia costarricense debería vivir con miedo”, escribió Dobles al referirse a la seguridad ciudadana, mientras que sobre educación sostuvo que el país necesita volver a colocarla “en el centro de las prioridades nacionales” como herramienta de movilidad social y desarrollo humano.

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Carta enviada por la diputada Claudia Dobles a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Créditos: Equipo de comunicación Claudia Dobles
Carta enviada por la diputada Claudia Dobles a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Créditos: Equipo de comunicación Claudia Dobles
Carta enviada por la diputada Claudia Dobles a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Créditos: Equipo de comunicación Claudia Dobles

En otro de los pasajes más relevantes del documento, la diputada planteó que desde el Congreso mantendrá una posición de apertura para construir acuerdos políticos con el Ejecutivo, siempre que estos estén enfocados en mejorar la calidad de vida de la población.

“Tendrá usted en mí una disposición seria al diálogo y a la construcción de acuerdos cuando estos respondan al interés nacional”, afirmó la congresista.

No obstante, el mensaje también incluyó un tono de advertencia institucional. Dobles dejó claro que ejercerá “con claridad” el control político que corresponde al Poder Legislativo cuando considere que están comprometidos principios democráticos o derechos ciudadanos.

La legisladora sostuvo que la Asamblea Legislativa debe actuar cuando estén “en juego la transparencia, los derechos ciudadanos, la institucionalidad democrática o el uso responsable del poder público”.

El contenido de la carta refleja el complejo escenario político que enfrentará la nueva administración de Fernández, obligada a negociar con distintas fuerzas parlamentarias para impulsar proyectos clave en seguridad, salud y economía.

Aunque el tono general del documento fue respetuoso y protocolario, distintos sectores políticos interpretan el mensaje como una señal de que la relación entre el Ejecutivo y parte de la oposición estará marcada por una combinación de cooperación y fiscalización constante.

Dobles insistió en que los problemas nacionales no pueden resolverse “desde una sola orilla” y defendió la necesidad de alcanzar acuerdos mediante escucha y negociación responsable. Sin embargo, también enfatizó que el diálogo democrático “no implica silencio, complacencia ni renuncia a las convicciones”.

Elecciones en Costa Rica
La diputada afirmó que el diálogo democrático no debe confundirse con complacencia ni silencio político. (Photo by JOHN DURAN / AFP)

En el cierre de la carta, la jefa de fracción de Coalición Agenda Ciudadana deseó éxito al nuevo gobierno, aunque puntualizó que ese eventual éxito deberá medirse por resultados concretos para la población costarricense.

Entre esos indicadores mencionó familias con mayor seguridad, estudiantes que recuperen oportunidades, pacientes que reciban atención médica oportuna y mujeres con mayores posibilidades de desarrollo.

“Cuando un gobierno acierta, Costa Rica avanza”, concluyó Dobles en la parte final del documento dirigido a la Presidencia de la República.

La congresista sostuvo que el éxito del gobierno de Laura Fernández deberá reflejarse en mejoras concretas para las familias costarricenses. (Cortesía: )
La congresista sostuvo que el éxito del gobierno de Laura Fernández deberá reflejarse en mejoras concretas para las familias costarricenses. (Cortesía: )

La carta aparece además en un momento particularmente sensible para el sistema político costarricense, marcado por altas expectativas ciudadanas sobre la nueva administración y por crecientes presiones en materia de seguridad, desempleo y funcionamiento institucional.

El intercambio político entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa será determinante en los próximos meses para la aprobación de reformas prioritarias y la gobernabilidad del país. El mensaje enviado por Dobles deja entrever que, aunque existe disposición al entendimiento, la relación entre ambos poderes estará sometida a vigilancia permanente y a un intenso debate político.

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