Receta de polenta con osobuco, rápida y fácil

Un plato que reconcilia con los días fríos: la primera cucharada de polenta con osobuco remite al calor de hogar, a la olla burbujeando y al perfume a salsa casera que inunda la cocina. En numerosas casas argentinas, este plato es sinónimo de reunión familiar y mesa larga, donde la cuchara se comparte y el pan se moja en el tuco.
La polenta, de raíces italianas pero profundamente adoptada en todo el país, se combina acá con el osobuco, un corte ideal para guisos y cocciones lentas. Es clásico de otoño e invierno, y se sirve tanto en almuerzos de domingo como en cenas de entresemana cuando el frío aprieta y se busca algo reconfortante.
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Receta de polenta con osobuco
La polenta con osobuco es un plato compuesto por una base cremosa de polenta de maíz, cocida con caldo y un toque de manteca, acompañada por osobuco de ternera cocido en salsa de tomate con verduras. El osobuco se cocina hasta que queda tierno y se desarma con el tenedor. Es ideal para una comida abundante y simple, con ingredientes accesibles y mucho sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 2 osobucos de ternera (aprox. 700 g)
- 2 tazas de polenta instantánea
- 1 litro de caldo de verdura
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates grandes pelados (o 1 lata de tomates perita)
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharada de manteca
- 50 g de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer polenta con osobuco, paso a paso
- Salpimentar el osobuco y dorarlo en una olla grande con el aceite bien caliente. Sellar de ambos lados y reservar.
- En la misma olla, rehogar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el morrón picados, usando fuego medio, hasta que estén blandos.
- Agregar los tomates en cubos, el laurel y el orégano. Cocinar 2 minutos y volver a sumar el osobuco.
- Cubrir con caldo hasta tapar la carne. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 50 minutos, girando la carne a mitad de cocción. Si es necesario, agregar más caldo o agua (el osobuco debe quedar súper tierno).
- Mientras tanto, hervir el litro de caldo restante en otra olla. Agregar la polenta en forma de lluvia revolviendo siempre para evitar grumos.
- Cocinar la polenta a fuego bajo durante 3 a 5 minutos, revolviendo. Apagar el fuego, sumar la manteca y el queso rallado. Rectificar sal y pimienta.
- Servir una base de polenta en cada plato, colocar encima una presa de osobuco y salsear generosamente con el tuco y las verduras. Espolvorear con perejil fresco.
Consejos técnicos:
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- El caldo debe estar siempre caliente al agregar la polenta.
- El osobuco debe quedar tan tierno que se desprenda solo del hueso.
- No dejar de revolver la polenta para evitar que se pegue.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 500
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 55 g
- Proteínas: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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