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Receta de polenta con osobuco, rápida y fácil

Una textura cremosa con carne cocida en salsa logra un plato sabroso y completo. Solución perfecta para quienes desean sabor intenso y rapidez sin resignar calidad

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Primer plano de un plato con polenta amarilla cremosa, cubierta con dos porciones de osobuco en salsa roja, decorado con perejil y ralladura de limón.
El momento justo de emplatar: una cuchara sirve la polenta humeante, mientras la salsa espesa y la carne tierna coronan el plato, despertando aromas a cocina casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato que reconcilia con los días fríos: la primera cucharada de polenta con osobuco remite al calor de hogar, a la olla burbujeando y al perfume a salsa casera que inunda la cocina. En numerosas casas argentinas, este plato es sinónimo de reunión familiar y mesa larga, donde la cuchara se comparte y el pan se moja en el tuco.

La polenta, de raíces italianas pero profundamente adoptada en todo el país, se combina acá con el osobuco, un corte ideal para guisos y cocciones lentas. Es clásico de otoño e invierno, y se sirve tanto en almuerzos de domingo como en cenas de entresemana cuando el frío aprieta y se busca algo reconfortante.

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Receta de polenta con osobuco

La polenta con osobuco es un plato compuesto por una base cremosa de polenta de maíz, cocida con caldo y un toque de manteca, acompañada por osobuco de ternera cocido en salsa de tomate con verduras. El osobuco se cocina hasta que queda tierno y se desarma con el tenedor. Es ideal para una comida abundante y simple, con ingredientes accesibles y mucho sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 2 osobucos de ternera (aprox. 700 g)
  • 2 tazas de polenta instantánea
  • 1 litro de caldo de verdura
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates grandes pelados (o 1 lata de tomates perita)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharada de perejil fresco picado
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharada de manteca
  • 50 g de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer polenta con osobuco, paso a paso

  1. Salpimentar el osobuco y dorarlo en una olla grande con el aceite bien caliente. Sellar de ambos lados y reservar.
  2. En la misma olla, rehogar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el morrón picados, usando fuego medio, hasta que estén blandos.
  3. Agregar los tomates en cubos, el laurel y el orégano. Cocinar 2 minutos y volver a sumar el osobuco.
  4. Cubrir con caldo hasta tapar la carne. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 50 minutos, girando la carne a mitad de cocción. Si es necesario, agregar más caldo o agua (el osobuco debe quedar súper tierno).
  5. Mientras tanto, hervir el litro de caldo restante en otra olla. Agregar la polenta en forma de lluvia revolviendo siempre para evitar grumos.
  6. Cocinar la polenta a fuego bajo durante 3 a 5 minutos, revolviendo. Apagar el fuego, sumar la manteca y el queso rallado. Rectificar sal y pimienta.
  7. Servir una base de polenta en cada plato, colocar encima una presa de osobuco y salsear generosamente con el tuco y las verduras. Espolvorear con perejil fresco.

Consejos técnicos:

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  • El caldo debe estar siempre caliente al agregar la polenta.
  • El osobuco debe quedar tan tierno que se desprenda solo del hueso.
  • No dejar de revolver la polenta para evitar que se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 500
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 55 g
  • Proteínas: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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