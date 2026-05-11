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El durísimo mensaje de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura

Tras los dichos de Liana Vanesa Paredes, la hermana del capitán xeneize, la esposa del futbolista también mostró su apoyo luego de la derrota ante Huracán, con mensajes que reflejan el clima tenso y la presión sobre el plantel xeneize

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Camila Galante compartió un posteo en Instagram en apoyo a su esposo, Leandro Paredes, que enfrenta críticas luego de la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura
Camila Galante compartió un posteo en Instagram en apoyo a su esposo, Leandro Paredes, que enfrenta críticas luego de la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura

La eliminación de Boca Juniors ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura profundizó el clima de tensión dentro y fuera del club. En ese marco, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo que expuso el impacto que tuvo la derrota en el entorno más cercano del mediocampista. La publicación se difundió cuando los jugadores mantenían silencio público tras la caída en la Bombonera.

“Solo recordarte que acá estamos como siempre, en las buenas y en las no tan buenas mucho más, y que confiamos en vos como siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir. Y así se lo enseñas a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto, que si algo sale mal, siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa”, comenzó Galante en su cuenta.

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El durísimo posteo de Camila Galante por las críticas a su esposo, Leandro Paredes

Y cerró con un mensaje dirigido directamente al capitán xeneize: “Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas, están agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden nada de fútbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás. Te amo”.

La publicación de Galante surgió en medio del malestar generado por la eliminación y las críticas hacia el rendimiento de Paredes. El impacto emocional del resultado quedó reflejado en la imagen del futbolista, quien permaneció en el césped del estadio tras finalizar el partido, mientras en las redes sociales su familia intervenía para defenderlo. El mensaje de Galante fue el respaldo más contundente al mediocampista desde su entorno personal.

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Horas antes, la hermana de Paredes, Liana Vanesa, también salió en su defensa. En su cuenta de Instagram, compartió un mensaje escrito originalmente por un hincha de Boca Juniors: “Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera.... No puede hacer todo Paredes macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo”. Junto a estas palabras, agregó la expresión “Así clarito”, apuntando a la dirigencia y cuerpo técnico encabezados por Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme.

leandro paredes hermana
La hermana de Leandro Paredes también había replicado un posteo en favor del futbolista

El regreso de Leandro Paredes al club estuvo marcado por expectativas y presiones. Desde su vuelta, Boca Juniors sumó tres eliminaciones relevantes: ante Huracán en el Apertura 2026, frente a Racing en la semifinal del Clausura anterior y contra Atlético Tucumán en la Copa Argentina. El desgaste deportivo y el debate sobre el futuro del plantel se reflejó en la inusual exposición pública de los allegados al futbolista.

El episodio ocurre mientras el capitán de Boca Juniors intenta convencer a Paulo Dybala para sumarse al equipo, en el marco de un ciclo de resultados adversos y cuestionamientos a la conducción deportiva. Tanto el mensaje de Galante como el de Vanesa Paredes pusieron en primer plano la presión que enfrentan los referentes en medio de la crisis institucional del club.

Cuatro personas sonríen a cámara de noche. Leandro Paredes sostiene una cerveza, Paulo Dybala lleva gorra. Escudo de Boca Juniors en esquina inferior derecha.
Los futbolistas argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala disfrutan de un momento relajado junto a sus parejas

Mientras tanto, Paulo Dybala dejó en suspenso su futuro en la Roma tras el triunfo 3-2 ante Parma. El delantero, de regreso a la titularidad después de una lesión en el menisco izquierdo, admitió que el clásico ante Lazio podría ser su último partido como local con la camiseta romana. “Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato”, dijo a Sky Sports.

Su contrato vence en junio próximo —extendido automáticamente seis meses por cláusula— y no hay negociaciones en curso con la Roma. La situación reavivó el interés de Boca Juniors, club que evalúa su incorporación de cara a la Copa Libertadores. El propio jugador había señalado que “estaría bueno” sumarse al equipo xeneize, donde reencontraría a Leandro Paredes. Si no llega a un acuerdo con ningún club, quedará libre tras el Mundial, lo que facilitaría su llegada al fútbol argentino sin costo de transferencia.

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Leandro ParedesBoca JuniorsCamila GalanteLiana Vanesa Paredes

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