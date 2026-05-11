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La grieta en el vestuario del Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni: el pedido contra el uruguayo

Futbolistas de peso habrían planteado que el volante charrúa no continúe la próxima temporada. De seguir, aseguran que dejaría la capitanía

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En España afirman que Federico Valverde perderá la capitanía del Real Madrid y tendría sus días contados en el club español (REUTERS/Stringer)
En España afirman que Federico Valverde perderá la capitanía del Real Madrid y tendría sus días contados en el club español (REUTERS/Stringer)

Una inesperada ruptura interna sacude al Real Madrid, después de que varios jugadores clave habrían solicitado la salida de Federico Valverde, una de las figuras centrales del club, luego de su pelea con Aurélien Tchouaméni en un momento crítico para el equipo. Esta situación, que expone la fragilidad de la convivencia en el vestuario, coincide con la exigencia máxima de resultados deportivos.

El periodista del diario Marca, Ramón Álvarez de Mon, reveló que el volante uruguayo podría irse del equipo merengue terminada la temporada. En su cuenta de X afirmó que “hay jugadores con peso en el vestuario del Real Madrid que piden al club la salida de Valverde este verano. Tema muy delicado de gestionar por el recorrido de Valverde en el Madrid”.

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Por su parte, Ok Diario, afirmó que “la posibilidad de que salga este verano vendido está encima de la mesa, pero el club blanco en ningún momento le regalará. No se lo puede permitir. Si llega una oferta, se analizará y, si se considera lo suficientemente importante, se compartirá con el jugador para tomar la mejor decisión. No obstante, el futuro entrenador madridista también tendrá la última palabra”.

El citado medio afirmó que el mediocampista de 27 años se despidió de la presente temporada de La Liga y “no jugará ni contra el Oviedo este jueves, ni frente al Sevilla el domingo y, obviamente, tampoco contra el Athletic de Bilbao en la última jornada. La próxima vez que se vista de corto será con Uruguay“. Además, si sigue en la Casa Blanca, dejará la capitanía.

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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni están en el ojo de la tormenta por su pelea (Reuters/Matthew Childs)
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni están en el ojo de la tormenta por su pelea (Reuters/Matthew Childs)

El volante charrúa se convirtió en un emblema del Real Madrid, donde disputó un total de 371 partidos, convirtió 41 goles y brindó 44 asistencias. Valverde conquistó 14 títulos, incluidas dos Champions League, y tiene contrato hasta junio de 2029.

En tanto que el periodista de The Athletic FC, Mario Cortegana, aseveró que en el hecho con Tchouaméni, el uruguayo, cuando los pusieron en el mismo equipo en el entrenamiento del día de los hechos, le dijo al francés: “Tienes suerte de que nos haya tocado juntos”.

Todo se dio en un contexto deportivo pobre del Real Madrid, que fue eliminado de la Champions League en los cuartos de final ante el Bayern Múnich. Lo propio ocurrió en la Copa del Rey, certamen en el que cayó 3-2 frente al Albacete (Segunda División) en los octavos de final. Y este domingo tropezó 2-0 ante el Barcelona, que se coronó campeón en la liga española. En el clásico, Tchouaméni fue titular.

Cabe destacar que la entidad madridista informó que les cobrará una multa de 500 mil euros tanto a Valverde como a Tchouaméni por lo ocurrido.

Diversas voces dentro del club habrían expresado su descontento frente a estas conductas, mientras aumenEl impacto mediático es tal que los medios deportivos y los seguidores del club han trasladado la discusión al centro del debate público. Mientras, todo indica que José Mourinho, con pasado exitoso en el club y conocido por su capacidad para manejar figuras, es el principal candidato a reemplazar a Álvaro Arbeloa como entrenador.

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