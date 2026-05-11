“El mercado no piensa lo mismo”: la explicación del Gobierno sobre el “riesgo kuka” y el factor electoral

El ministro de Economía, Luis Caputo, considera que el riesgo país no cae más rápido por la posibilidad de regreso del kirchnerismo al poder. (Jaime Olivos)

En un contexto de caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que el desafío para reducir el indicador elaborado por JP Morgan responde a la desconfianza del mercado respecto de un posible regreso del kirchnerismo. Caputo sostuvo que, aunque desde su perspectiva ese escenario es improbable, los indicadores internacionales reflejan una visión diferente.

“He dicho una docena de veces (y lo sigo diciendo) que para mí, el riesgo kuka es cero. Es decir, yo creo que no hay chance alguna que gane el kirchnerismo las próximas elecciones”, comenzó diciendo el titular de la cartera económica en su cuenta oficial de X.

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De esta manera, Caputo dejó en claro que, según su análisis personal, el oficialismo descarta la posibilidad de un triunfo electoral de la principal fuerza opositora.

No obstante, el ministro reconoció la brecha entre su visión y la de los mercados internacionales. “El mercado no piensa igual que yo. Asigna entre un 10 y un 15 por ciento de probabilidad de que eso efectivamente sí ocurra”, sostuvo. Desde su óptica, esta diferencia de percepciones se traslada directamente a la medición del riesgo país, un indicador clave para la economía argentina.

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“El riesgo país mide lo que piensa el mercado, no el ministro de economía o una persona en particular”, afirmó el titular de la cartera económica. Al mismo tiempo, el funcionario remarcó que no existe contradicción entre sus declaraciones sobre el tema y los niveles actuales del indicador.

“Entonces, no hay ninguna contradicción. Si se me pregunta por qué no baja el riesgo país, la respuesta es efectivamente: por el riesgo kuka, y así lo demuestra el diferencial de tasa de los bonos que vencen entre el 2027 y 2028”, sumó.

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El jefe de Economía puntualizó la diferencia entre dar una opinión personal y analizar los datos del mercado. “Cuando tengo la opción de dar mi opinión (como en el Llao Llao), digo lo que yo pienso, que en este caso no coincide con lo que piensa el mercado, y es que el riesgo kuka es cero”, sumó.

El riesgo país es uno de los indicadores más monitoreados por inversores y analistas, ya que mide la sobretasa que tiene que pagar un país para endeudarse en el exterior y utiliza como contraste los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En la actualidad, esa diferencia muestra que la Argentina tendría que colocar títulos a una tasa anual superior a 9% anual, un porcentaje que no convence al equipo económico.

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Una mejora de la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings propició la baja del riesgo país de las últimas jornadas. REUTERS/Reinhard Krause

El riesgo país perfora los 500 puntos

En tanto, este lunes los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registran un avance de 0,2% y acumulan un incremento del 3% en lo que va de mayo. En ese contexto, el riesgo país desciende 15 unidades y se ubica en 496 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 2 de febrero.

Uno de los factores que favorecieron la recuperación de los precios de la deuda fue la reciente decisión de la agencia Fitch Ratings, que elevó la calificación soberana del país a “B-”.

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Según Fitch, la administración nacional mejoró su solvencia y muestra un compromiso con el equilibrio fiscal, lo que reduce la percepción de riesgo de default. Aunque la nota aún se mantiene en el rango especulativo, Reuters señaló que “aún está en grado especulativo (‘basura’), pero es un upgrade positivo que puede bajar costos de endeudamiento y mostrar mayor confianza en la economía actual”.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, manifestó la semana pasada que el Tesoro evalúa la posibilidad de buscar financiamiento externo a tasas más bajas, aunque aclaró que no planea emitir nueva deuda en el corto plazo. “No queremos pagar tasas de interés que pongan en peligro la dinámica fiscal en el mediano plazo”, dijo durante un evento organizado por Moody’s en Buenos Aires. Agregó además: “Cerramos el programa financiero para el 2026, sin tener que pagar las tasas muy altas que nos pide el mercado”.

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La política oficial, en el corto plazo, se orienta a la obtención de fondos en moneda extranjera a través del mercado local y de organismos internacionales, además de los dólares que el Banco Central está adquiriendo por las exportaciones de minería y energía. A estos ingresos se suman en estas semanas las divisas provenientes de la mayor liquidación del sector agroexportador.