Economía

“El mercado no piensa lo mismo”: la explicación del Gobierno sobre el “riesgo kuka” y el factor electoral

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la dificultad para acelerar la baja del riesgo país a un eventual regreso del kirchnerismo en 2027

Guardar
Google icon
Atlantic Council 2026 - Luis Toto Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, considera que el riesgo país no cae más rápido por la posibilidad de regreso del kirchnerismo al poder. (Jaime Olivos)

En un contexto de caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que el desafío para reducir el indicador elaborado por JP Morgan responde a la desconfianza del mercado respecto de un posible regreso del kirchnerismo. Caputo sostuvo que, aunque desde su perspectiva ese escenario es improbable, los indicadores internacionales reflejan una visión diferente.

He dicho una docena de veces (y lo sigo diciendo) que para mí, el riesgo kuka es cero. Es decir, yo creo que no hay chance alguna que gane el kirchnerismo las próximas elecciones”, comenzó diciendo el titular de la cartera económica en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

De esta manera, Caputo dejó en claro que, según su análisis personal, el oficialismo descarta la posibilidad de un triunfo electoral de la principal fuerza opositora.

No obstante, el ministro reconoció la brecha entre su visión y la de los mercados internacionales. “El mercado no piensa igual que yo. Asigna entre un 10 y un 15 por ciento de probabilidad de que eso efectivamente sí ocurra”, sostuvo. Desde su óptica, esta diferencia de percepciones se traslada directamente a la medición del riesgo país, un indicador clave para la economía argentina.

PUBLICIDAD

El riesgo país mide lo que piensa el mercado, no el ministro de economía o una persona en particular”, afirmó el titular de la cartera económica. Al mismo tiempo, el funcionario remarcó que no existe contradicción entre sus declaraciones sobre el tema y los niveles actuales del indicador.

“Entonces, no hay ninguna contradicción. Si se me pregunta por qué no baja el riesgo país, la respuesta es efectivamente: por el riesgo kuka, y así lo demuestra el diferencial de tasa de los bonos que vencen entre el 2027 y 2028”, sumó.

El jefe de Economía puntualizó la diferencia entre dar una opinión personal y analizar los datos del mercado. “Cuando tengo la opción de dar mi opinión (como en el Llao Llao), digo lo que yo pienso, que en este caso no coincide con lo que piensa el mercado, y es que el riesgo kuka es cero”, sumó.

El riesgo país es uno de los indicadores más monitoreados por inversores y analistas, ya que mide la sobretasa que tiene que pagar un país para endeudarse en el exterior y utiliza como contraste los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En la actualidad, esa diferencia muestra que la Argentina tendría que colocar títulos a una tasa anual superior a 9% anual, un porcentaje que no convence al equipo económico.

Una mejora de la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings propició la baja del riesgo país de las últimas jornadas. REUTERS/Reinhard Krause
Una mejora de la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings propició la baja del riesgo país de las últimas jornadas. REUTERS/Reinhard Krause

El riesgo país perfora los 500 puntos

En tanto, este lunes los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registran un avance de 0,2% y acumulan un incremento del 3% en lo que va de mayo. En ese contexto, el riesgo país desciende 15 unidades y se ubica en 496 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 2 de febrero.

Uno de los factores que favorecieron la recuperación de los precios de la deuda fue la reciente decisión de la agencia Fitch Ratings, que elevó la calificación soberana del país a “B-”.

Según Fitch, la administración nacional mejoró su solvencia y muestra un compromiso con el equilibrio fiscal, lo que reduce la percepción de riesgo de default. Aunque la nota aún se mantiene en el rango especulativo, Reuters señaló que “aún está en grado especulativo (‘basura’), pero es un upgrade positivo que puede bajar costos de endeudamiento y mostrar mayor confianza en la economía actual”.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, manifestó la semana pasada que el Tesoro evalúa la posibilidad de buscar financiamiento externo a tasas más bajas, aunque aclaró que no planea emitir nueva deuda en el corto plazo. “No queremos pagar tasas de interés que pongan en peligro la dinámica fiscal en el mediano plazo”, dijo durante un evento organizado por Moody’s en Buenos Aires. Agregó además: “Cerramos el programa financiero para el 2026, sin tener que pagar las tasas muy altas que nos pide el mercado”.

La política oficial, en el corto plazo, se orienta a la obtención de fondos en moneda extranjera a través del mercado local y de organismos internacionales, además de los dólares que el Banco Central está adquiriendo por las exportaciones de minería y energía. A estos ingresos se suman en estas semanas las divisas provenientes de la mayor liquidación del sector agroexportador.

Temas Relacionados

Luis CaputoRiesgo paísRiesgo kukaKirchnerismoDólarFitch RatingsÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia suspendió el decreto que cambiaba los horarios, las vacaciones y los tiempos de descanso de los pilotos

La normativa del Gobierno no se podrá aplicar hasta tanto exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión

La Justicia suspendió el decreto que cambiaba los horarios, las vacaciones y los tiempos de descanso de los pilotos

Jornada financiera: subieron las acciones argentinas y el riesgo país tocó un mínimo en tres meses

Los bonos argentinos negociaron en alza y el S&P Merval ganó 2,3%, con el sostén de los renovados récords de Wall Street. El ADR de YPF subió 6%, con el alza de 3% del crudo. El dólar bajó a $1.415 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 136 millones en el mercado

Jornada financiera: subieron las acciones argentinas y el riesgo país tocó un mínimo en tres meses

Privatización de Transener: el Gobierno cedió su participación y un nuevo consorcio asumió el control

El Estado argentino transfirió la totalidad de las acciones estatales al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, que ahora comparte la conducción de la principal operadora de transmisión eléctrica del país junto a Pampa Energía

Privatización de Transener: el Gobierno cedió su participación y un nuevo consorcio asumió el control

El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y suma más de USD 7.600 millones en 2026

La autoridad monetaria compró más de USD 130 millones este lunes y las reservas internacionales se consolidan por encima de los USD 46.000 millones

El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y suma más de USD 7.600 millones en 2026

Hot Sale 2026: la increíble cifra que muestra cómo cambió de forma definitiva la forma de consumir de los argentinos

La edición más reciente de las jornadas de ofertas online mostró cómo se realizan la mayor parte de las compras y la preferencia creciente por la planificación y el control en la experiencia del usuario. Las cifras son de empresas que participan en el evento

Hot Sale 2026: la increíble cifra que muestra cómo cambió de forma definitiva la forma de consumir de los argentinos

DEPORTES

La grieta en el vestuario del Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni: el pedido contra el uruguayo

La grieta en el vestuario del Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni: el pedido contra el uruguayo

Reapareció el hincha que irrumpió en la conferencia de Scaloni: quiso entrar a la cancha de Boca con un carnet inhabilitado

El entrenador del Betis dio detalles del estado físico de Giovani Lo Celso: la contundente frase que lo acerca al Mundial

El video del momento en el que Faustino Oro confirmó su título de gran maestro: “El Messi del ajedrez”

El durísimo mensaje de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura

TELESHOW

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

Pity Álvarez desató una ola de comentarios por su apariencia y Fede Bal lo comparó con Carmen Barbieri: “Mi mamá”

Jimena Barón lució su talento con las agujas en un tierno enterito tejido para su hijo Arturo

La noche en que La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson se enfrentaron: secretos, desencuentros y un cumpleaños cargado de tensión

Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá busca establecer que las empresas que operan bajo su jurisdicción mantengan una presencia real en el país

Panamá busca establecer que las empresas que operan bajo su jurisdicción mantengan una presencia real en el país

Costa Rica: Claudia Dobles envió carta a Laura Fernández tras su juramentación y ofreció diálogo político

La administración de Arévalo lanza plan de crédito blando para mipymes de la canasta básica

Nueva ola de violencia de pandillas en Haití desplaza a cientos de personas

El Fondo Monetario Internacional concluye revisión: Honduras a un paso del financiamiento de 245 millones