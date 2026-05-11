Jorge Triaca se refirió al comunicado del PRO contra el Gobierno: “La sociedad está haciendo el sacrificio que no hacen los funcionarios”

Jorge Triaca, referente del PRO, destacó la necesidad de señalar la falta de avances en infraestructura, salud y educación durante su entrevista con Infobae

En una entrevista con Jorge Triaca, referente del PRO y exministro de Trabajo, el dirigente analizó el comunicado que marca la posición del espacio liderado por Mauricio Macri respecto al Gobierno, sus diferencias internas y las demandas de mayor transparencia y gestión política.

Durante el intercambio con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Triaca subrayó que el documento expresa el sentir mayoritario del partido y la necesidad de sostener una agenda de reformas, pero también de señalar los errores y la falta de respuestas en áreas clave.

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El PRO se distancia de La Libertad Avanza y reclama gestión

Triaca explicó que el comunicado responde a una inquietud compartida en el partido: “Es lo que siente la gente que nos ha acompañado a lo largo de tanto tiempo”, afirmó. Para el dirigente, aunque existen matices, la preocupación central pasa por la falta de avances concretos en áreas como infraestructura, educación y salud. “El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación”, remarcó, citando el propio texto del comunicado.

Triaca subraya que el PRO acompañó reformas como la modernización laboral, pero exige evitar errores y sostiene la transparencia como eje clave

La distancia con el gobierno de Javier Milei quedó expuesta: “Muchos temas de gestión están trabados o vienen muy lentos. Por ejemplo, los resultados sobre cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura que le hace falta al país para poder desarrollar su economía de una manera más equilibrada, más avanzada y más moderna”, indicó.

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Triaca remarcó que el PRO ha acompañado al gobierno en reformas como la modernización laboral y otras discusiones en el Congreso, pero aclaró: “No queremos que quede en el aire o que quede sesgado con muchos de los errores que creemos que comete el Gobierno”.

Transparencia y críticas a la gestión de Adorni

El exministro se refirió a los recientes casos que involucran al vocero presidencial Manuel Adorni y a las críticas públicas de Patricia Bullrich. “Hay que dar explicaciones y hay que dar certezas. Y no hay que enojarse con el periodismo. Ustedes tienen una función como periodistas, que es indagar, buscar información, tratar de que esa información le llegue a la gente. Y no hay que enojarse por eso. Y sobre todo, hay que dar respuestas, porque si hay un funcionario que tiene que dar respuestas, las tiene que dar”, remarcó Triaca.

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El exministro de Trabajo critica la gestión del vocero presidencial Manuel Adorni y afirma la importancia del acceso libre a la información pública

Consultado sobre el accionar del gobierno frente a las denuncias y el cierre de la sala de periodistas, fue contundente: “Para mí, no brindar acceso a la información es un error en sí mismo. La decisión de cerrar la sala de periodistas nada tiene que ver con un caso particular. En esas diferencias, el PRO hace un punto muy claro: no es a través de esa forma que se resuelven los problemas de los argentinos”.

En cuanto a la situación de Patricia Bullrich, quien hoy integra La Libertad Avanza, Triaca reconoció su peso dentro del PRO pero se mostró tajante: “Patricia tomó su camino. El PRO tiene muy clara su vocación de servir a la sociedad”, sentenció, y descartó que estén discutiendo candidaturas en este momento.

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Futuro político y condiciones para una alianza

El dirigente aclaró que las definiciones políticas dependerán de la actitud del gobierno frente a las demandas sociales. “Depende muchísimo del comportamiento del Gobierno. Si el Gobierno actúa en función de escuchar este tipo de demandas, de resolver estos problemas estructurales, tendremos muchas más chances de acercarnos y de tener una propuesta común. Si eso no sucede y siguen en un camino encerrándose sobre sí mismos, probablemente el PRO haga una propuesta con todos aquellos que quieran seguir el camino del cambio”.

Patricia Bullrich es reconocida por su peso político, pero el PRO reafirma su vocación autónoma de servicio a la sociedad y descarta candidaturas (Adrián Escandar)

Triaca defendió la historia de apertura y diálogo del PRO durante el gobierno de Mauricio Macri: “Ustedes han podido preguntar lo que quisieron a cualquier funcionario del gobierno del presidente Macri. Nunca hubo agresión, ni vilipendio a ningún periodista. Eso tiene que ser normal. No tenemos que normalizar no dar información u ocultar la información. Ahí está la enorme diferencia”.

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Finalmente, enfatizó la responsabilidad de ofrecer una propuesta sólida a la sociedad: “Nosotros vamos a hacer una propuesta para que la sociedad evalúe qué cree que es lo mejor. Pero no es el momento todavía ni de discutir candidaturas, ni de discutir frentes electorales. Eso vendrá. Hay momentos para eso”.

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