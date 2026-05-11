Sociedad

Trágica explosión en Santa Cruz: el gobierno provincial decretó tres días de duelo y ayudará a las familias afectadas

La ministra de Salud confirmó que los niños hospitalizados tras la tragedia están fuera de peligro vital. El Poder Ejecutivo local articuló refugios para vecinos desplazados, contención psicológica y tareas de remoción de escombros en el barrio San Antonio de Padua

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Las imágenes muestran un operativo de emergencia tras una explosión y posterior incendio en un complejo habitacional. Se aprecian llamas intensas emanando de las ventanas superiores y la parte superior del edificio afectado

El Gobierno de Santa Cruz desplegó un amplio operativo de asistencia a las familias afectadas por la explosión e incendio ocurridos el domingo por la noche en un complejo habitacional en la localidad de Perito Moreno. Mientras tanto, la Justicia aguarda para avanzar en la investigación sobre las causas del siniestro, que dejó tres muertos —entre ellos un bebé de dos meses— y varios heridos, algunos de ellos con quemaduras de consideración.

Desde las primeras horas del lunes, distintas áreas del Estado provincial articularon acciones de contención y acompañamiento a vecinos, familiares y personas afectadas por la tragedia. El Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración pusieron en marcha un dispositivo especial orientado tanto a las familias de Perito Moreno como a quienes acompañan a los pacientes en los distintos centros de derivación de la zona norte santacruceña. Además, se dispuso la apertura de la EPP N°72 “Pioneros del Sur” para asistir a los vecinos de viviendas linderas que también resultaron afectadas por la intensidad de las llamas.

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La ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, se trasladó personalmente al Hospital Zonal de Caleta Olivia para supervisar el estado de los cuatro menores de edad derivados desde Perito Moreno durante la madrugada. Tras una segunda evaluación médica, la funcionaria confirmó que los pacientes muestran una evolución favorable: “Dos niños permanecen internados en lo que es la sala general con quemaduras en porcentajes mucho menores de lo que ayer se creía”, precisó Ross. Al ser consultada sobre el riesgo de vida, fue categórica: “Por ahora sí, están fuera de peligro vital”.

Una de las pacientes de mayor edad permanece en terapia pediátrica exclusivamente para un control preventivo y del dolor. Ross destacó que las curaciones y la toilette quirúrgica se realizaron con éxito dentro del sistema público santacruceño, y descartó por el momento derivaciones fuera de la jurisdicción: “Se pudo contener todo en Santa Cruz y tenemos a disponibilidad el avión sanitario listo para cualquier necesidad”, subrayó la ministra, quien también valoró el compromiso de todo el plantel hospitalario, desde médicos hasta personal de maestranza.

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El gobierno provincial instruyó el acompañamiento a familiares, vecinos y personas afectadas, con acciones articuladas a través de distintas áreas del Estado desde las primeras horas
El gobierno provincial instruyó el acompañamiento a familiares, vecinos y personas afectadas, con acciones articuladas a través de distintas áreas del Estado desde las primeras horas

El operativo sanitario no se limitó a la atención de los heridos. Ross también destacó el acompañamiento a quienes trabajaron en la emergencia, como bomberos y personal de seguridad, y confirmó que el Hospital de Perito Moreno cuenta con capacidad para el abordaje de contención psicológica y clínica que la comunidad requiere en este momento.

Mientras tanto, el Decreto Provincial N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón —a cargo del despacho del Poder Ejecutivo— y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, estableció tres días de duelo provincial a partir del lunes 11 de mayo.

El instrumento legal expresa el pesar del Gobierno Provincial ante la conmoción generada por el hecho, no solo en los familiares de las víctimas, sino también en vecinos de la localidad, la comunidad santacruceña y el país. Las banderas nacional y provincial permanecen izadas a media asta en todos los edificios públicos durante el plazo establecido, y se invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia a adherir a la medida en sus respectivas jurisdicciones.

El gobernador Claudio Vidal, cuya gestión encabeza las acciones de respuesta, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales y garantizó la presencia del Estado en Perito Moreno: “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario, quien además instruyó a su gabinete para coordinar la asistencia inmediata a los afectados.

La ministra de Salud supervisó en Caleta Olivia el estado de los menores derivados desde Perito Moreno, quienes muestran una evolución favorable tras una segunda evaluación médica
La ministra de Salud supervisó en Caleta Olivia el estado de los menores derivados desde Perito Moreno, quienes muestran una evolución favorable tras una segunda evaluación médica

La Policía de Santa Cruz y el personal de Bomberos mantienen un intenso operativo en el barrio San Antonio de Padua, donde ocurrió la tragedia. Según comunicaron desde el Gobierno provincial, se teme que los cuerpos de los tres fallecidos —dos adultos y el bebé— puedan encontrarse entre los escombros de la vivienda afectada.

La maquinaria pesada continuó este lunes con las tareas de remoción y relevamiento en la zona. La subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, advirtió que aún no se puede confirmar la cifra definitiva de muertos: “No sabemos la cantidad de gente que vivía en el lugar, por eso no podemos confirmar la cifra de fallecidos”, explicó la funcionaria en declaraciones a Infobae.

Gordillo también describió la magnitud del impacto sobre el entorno inmediato: “Por la magnitud de la explosión se han destrozado vidrios de viviendas y casas muy precarias que se han corrido de lugar”, lo que obligó a numerosos vecinos a buscar alojamiento en otros puntos de la localidad. Por eso, el relevamiento en la zona continúa para determinar el alcance total de los daños estructurales en los inmuebles linderos.

De manera extraoficial, los investigadores atribuyen la detonación a una fuga de gas en una de las tres viviendas que conforman el complejo. Una vez que el operativo de emergencia lo permita, la Justicia avanzará en la investigación correspondiente para esclarecer las causas y las circunstancias del siniestro.

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