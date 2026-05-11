Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

Florencia Peña criticó la organización de los Martín Fierro y cuestionó la exclusión de Marley de la terna a Mejor Conductor (Video: Intrusos, América TV)

La previa de los premios Martín Fierro 2026 está más caldeada que nunca y Florencia Peña no dudó en ponerle voz a las críticas que hace tiempo circulan en el ambiente. Sin filtro y con la franqueza que la caracteriza, la actriz y conductora apuntó tanto contra la organización del galardón como contra Santiago del Moro, el conductor de Gran Hermano, en defensa de su amigo Marley, quien este año quedó fuera de la terna a Mejor Conductor.

El disparador de la polémica fueron los recientes comentarios de Marley y Florencia Peña en streaming, donde ambos se mostraron sorprendidos por la ausencia del conductor de Por el Mundo en la lista de nominados. “Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta al portero y lo podían haber nominado a él”, lanzó Peña en diálogo con Intrusos (América TV), dejando en claro su descontento con la decisión de APTRA.

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Pero la actriz fue aún más lejos y cuestionó el sentido actual de los Martín Fierro. “Siempre ganan los mismos, me parece aburrido. Martín Fierro eran los nuestros, eran los que nosotros íbamos y estaba lleno de actores y actrices y te daban nervios porque no sabías quién lo iba a ganar, pero ahora siento que se lo reparten entre los canales”, sentenció, abriendo un debate sobre la credibilidad y la transparencia de los premios más importantes de la televisión argentina.

Marley y Florencia Peña expresaron su sorpresa ante la ausencia del conductor de Por el Mundo entre los nominados al Martín Fierro

En su descargo, Peña recordó cómo era la ceremonia en años anteriores y cómo, a su entender, se fue perdiendo la mística. “Perdió la credibilidad el premio y yo dejé de ir. Antes eran ternas y a lo sumo tenías a cuatro personas y sentías que te lo merecías y que si estabas ahí era porque habías hecho algo bien. Ahora estás ahí para juntar gente y para que vayan muchos famosos”, opinó, sin ahorrar en ironía.

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La polémica se recalentó cuando Florencia se refirió al trato entre Marley y Santiago del Moro. Según la actriz, el vínculo entre ambos dista mucho de ser cordial y la tensión es palpable cada vez que comparten pantalla. “Marley se cag… de la risa, fui yo, él no dijo nada, pero lo odian”, aseguró Peña, dejando en claro que no busca poner paños fríos a la controversia. “Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien, lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene”.

Consultada sobre el motivo de la supuesta antipatía, Peña fue tajante: “No sé qué problema tiene”. Y sentenció: “Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano”, comparó, diferenciando el perfil cálido y popular de su amigo del estilo distante del conductor de Gran Hermano.

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Florencia Peña destacó las diferencias personales y profesionales entre Marley y Santiago del Moro

Mientras tanto, Marley también se refirió al tema y aclaró que no tiene ningún problema personal con Del Moro, aunque reconoció que no mantienen vínculo y que las chicanas de streaming corrieron por cuenta de Florencia. “He estado nominado miles de veces y que una vez no te nominen no pasa nada. Hay que tener el ego bien ubicado”, dijo Marley, buscando desactivar cualquier especulación sobre una interna entre conductores.

El conductor de Por el Mundo también aprovechó para marcar diferencias entre los estilos de conducción y los formatos de programa que compiten en la misma categoría, y cuestionó los criterios de votación de APTRA. “Debería haber un rubro para los programas semanales y otro para los programas diarios. No es lo mismo conducir un programa como Por el Mundo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y mantenerte siempre con humor para hacer un programa gracioso, a alguien que se sienta a hacer un programa de una hora en vivo. Es muy distinto, pero no me ofende”, reflexionó.

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En medio del revuelo, la lista de nominados a Mejor Labor de Conducción Masculina incluye a Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Santiago del Moro y Nico Occhiato. La ausencia de Marley sigue siendo una de las más comentadas, sobre todo por su extensa carrera y su histórico vínculo con Telefe.