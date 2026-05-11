Reapareció el hincha que irrumpió en la conferencia de Scaloni: quiso entrar a la cancha de Boca con un carnet inhabilitado

El DT vivió un momento cuando estaba respondiendo preguntas

En el ingreso del partido entre Boca Juniors y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura, una persona identificada como Nicolás Chaumeil intentó ingresar con un carnet inhabilitado. El hombre, de 25 años, quiso ingresar por el acceso de la puerta 9 del estadio del Xeneize. Dada esa primera negativa, apeló a un plan B: presentó una credencial de voluntario a nombre de la Fundación Boca Juniors, la cual le permitía el paso a las tribunas.

Sin embargo, el personal encargado de los accesos consultó la situación con el jefe de seguridad del estadio, quien lo identificó como el hincha que se infiltró en la conferencia de prensa de Lionel Scaloni en el marco del amistoso de la selección argentina frente a Zambia y generó un incómodo ida y vuelta. Fue entonces que intervino la Policía para informarle que el ingreso le había sido vetado.

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Nicolás Chaumeil fue identificado en La Bombonera

Los oficiales lo demoraron y consultaron a la Fiscalía de turno, a cargo de Carolina Jiménez, quien pidió el secuestro del carnet y la credencial y pidió que se le informara que se le inició una causa judicial por infracción del artículo 110 del Código contravencional.

Dicho artículo estipula que es posible sortear la instancia de juicio con una probation y el pago de una multa, aunque habilita a que se le imponga derecho de admisión por un mínimo de tres meses y hasta dos años de duración.

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El hecho en el que tomó notoriedad pública Chaumeil, aunque no se lo había identificado en ese entonces, tuvo lugar la noche del 31 de marzo de este año, cuando irrumpió de manera sorpresiva en la conferencia de prensa de Scaloni.

Ya en el tramo final de la comparecencia, Nicolás Chaumeil logró infiltrarse entre los periodistas y tomó la palabra interrumpiendo la secuencia de preguntas. Sorprendido por la situación, Scaloni admitió ante los presentes: “Yo pensé que era algo preparado”.

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La intervención generó el inmediato reproche de un miembro de la organización, que reclamó respeto y solicitó el retiro del asistente no acreditado. El protagonista, lejos de amilanarse, expuso su inquietud a viva voz directamente ante el seleccionador. “¿Para vos, Mauritania y Zambia te dieron la evidencia del nivel de Argentina?”, cuestionó en referencia a la calidad de los rivales de ese momento (Zambia y Mauritania), elegidos de emergencia tras la cancelación de la Finalissima frente a España por los conflictos en Medio Oriente.

Chaumeil además argumentó: “Porque Francia le ganó con el equipo C a Colombia. Yo quiero que estés preparado, porque es mejor equipo que España y que Brasil”.

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El incidente, ocurrido en la sala de prensa de La Bombonera, rápidamente se viralizó en las redes sociales en aquel momento, dada la discusión que existió en torno al nivel de los rivales del seleccionado argentino. Pese a eso, el nombre del autor no había trascendido públicamente hasta el último sábado cuando fue sorprendido por el jefe de seguridad, quien apeló a su memoria para negarle el acceso al estadio de Boca, en el inicio de la fase de eliminación directa del Torneo Apertura.