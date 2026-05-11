La noche en que La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson se enfrentaron: secretos, desencuentros y un cumpleaños cargado de tensión

La Reini y La Joaqui juntas en una noche de reencuentros (@nicodiraimondo)

La inesperada confluencia de La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson —enmarcada en versiones de romances pasados y recientes— ofreció más que especulaciones: reveló los vínculos cambiantes y la convivencia obligada dentro de un mismo lugar-

El episodio ocurrió en el festejo de cumpleaños del reprentante y productor Nico Di Raimondo, celebrado este fin de semana en un conocido restaurante de Buenos Aires, excedió la lógica de una simple reunión de amigos: funcionó como punto de encuentro para figuras del entretenimiento que, fuera de agenda y entre rumores, sorprendieron por su sola presencia y por las historias que los conectan.

PUBLICIDAD

Encuentro: La Reini, Ian Lucas y La Joaqui compartieron parte de la noche @nicodiraimondo)

En los hechos, la presencia de Anderson llamó la atención no solo por su trayectoria, sino por el cruce mediático aún fresco con Lucas, originado durante su paso conjunto por el programa Masterchef. El propio Ian Lucas había afirmado que sí existió un romance: “Lo aseguro”, dijo el influencer, aunque Anderson lo desmiente activamente hasta el día de hoy. La referencia pública a la supuesta relación nunca quedó saldada del todo y, en la noche del cumpleaños, se reavivó entre miradas y comentarios discretos que recorrieron la sala.

Evangelina Anderson llegó con Majo Martino y su hermana (@nicodiraimondo)

A la par de los trabajos con personalidades argentinas como Sofía Gonet —una de las influencers del entorno de Di Raimondo que, gracias a su agencia, firmó acuerdos con marcas de lujo internacionales y sectores como el streaming, la joyería y la moda— la expansión profesional se extiende a España. Allí, Di Raimondo Agency ha consolidado colaboraciones con creadores destacados y casas comerciales de peso en la península ibérica.

PUBLICIDAD

La reunión se transformó en un escenario de encuentros inesperados y proyecciones a futuro, conectando figuras clave de la escena de creadores y del espectáculo en un mismo espacio. Esa noche, La Reini e Ian Lucas, protagonistas del presente mediático y de rumores recientes sobre un romance, se encontraron frente a frente no solo entre sí, sino también con Evangeline Anderson, quien llegó con Majo Martino, implicada por versiones anteriores que circularon desde tiempos de Masterchef. No hubo saludos entre Lucas y Anderson, y por otro lado al termino de la cena se fueron juntos Ian y La Reini a bailar a otro lugar.

Casa nueva

La influencer mostró su nuevo hogar y repasó cada habitación en el video (Video: TikTok)

La Reini, presentó a sus seguidores de TikTok su nuevo departamento minimalista y tecnológico en un detallado room tour, marcando con esta mudanza un momento de sanación y reafirmando su independencia tras meses de alta exposición mediática y cambio personal. En el recorrido exhibió espacios integrados, ventanales amplios y la presencia de tecnología de última generación, elementos que simbolizan la transición hacia un ciclo de renovación luego de atravesar adversidades.

PUBLICIDAD

Entre los datos distintivos del video, la influencer reveló que el baño principal del nuevo hogar está equipado con un inodoro inteligente, capaz de reproducir listas personalizadas de Spotify para cuatro personas, lo que desató decenas de comentarios de sus seguidores.

En diálogo directo con sus seguidores, la subcampeona de MasterChef Celebrity contextualizó: “Tenía un vecino psicópata que me quería asesinar a mí y a mis perros, así que me tuve que ir. Y segundo, porque estoy en un proceso de sanación, de cambiar todas las energías”, declaró, justificando la decisión y el punto de inflexión que representa la mudanza.

PUBLICIDAD

La mudanza y el room tour de La Reini cautivaron a sus seguidores, quienes celebran con ella cada detalle tecnológico y el avance en su proceso de renovación y crecimiento personal

Sofía Gonet expuso cómo esta mudanza marca el cierre de una etapa condicionada por la exposición mediática tras su separación de Homero Pettinato y su crecimiento en el ámbito digital. La influencer afirmó que este cambio implica mucho más que una nueva dirección: “Es una etapa de sanación, renovación de energías y consolidación de mi independencia”, señaló durante el recorrido virtual.

En su reciente room tour, Sofía documentó los detalles funcionales del espacio: una cocina de concepto abierto con electrodomésticos integrados, muebles de madera, superficies limpias y una zona social con ventanales y balcón, pensadas para maximizar la luz natural y el espacio visual.

PUBLICIDAD

El dormitorio principal, con paredes blancas, cortinas claras y conexión directa con el balcón, refuerza la impronta minimalista y serena. Gonet celebró: “Por suerte ya tenemos cama, que era lo más importante que quería conseguir”, remarcando la transición desde el desorden habitual de una mudanza al principio de un entorno propio y ordenado.

Sofía Gonet mostró su nuevo departamento tech y minimalista tras meses de cambios y exposición mediática

Sofía reiteró que, aunque el departamento se mantiene “pelado” y a la espera de la intervención de la decoradora, sus seguidores participarán de manera virtual de todo el proceso creativo: “Les voy a mostrar todo el proceso hasta que lo tengamos terminado”, adelantó.

PUBLICIDAD