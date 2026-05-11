El nuevo giro de Jennifer López en la moda: apuesta al rojo intenso y deja atrás el clásico total black

Los Angeles CA May 10: Jennifer Lopez. at The Roast Of Kevin Hart Red Carpet At Netflix Is A Joke Fest" held at The Kia Forum in Los Angeles, CA. on May 10, 2026 Credit: AdMedia /MediaPunch

Jennifer Lopez sorprendió al apostar por un vestido rojo intenso en la alfombra roja del especial de “The Roast of Kevin Hart”. Distinguida históricamente por su estilo sofisticado y como un faro de glamour, la artista renovó su imagen con un diseño ajustado.

La cantante, que dejó atrás el clásico negro, eligió un vestido de tela lisa y ligera, con escote redondo, tirantes y drapeado asimétrico en la parte frontal. La falda midi, con fruncidos asimétricos en las caderas y abertura central, aportó frescura y movimiento, alejándose de sus elecciones más tradicionales.

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El rojo dominó el look no solo en el vestido, sino también en los accesorios: sumó un bolso “In the Loop” de Chanel, en el mismo tono, con asa circular rígida y cuero acolchado. Complementó el conjunto con sandalias nude de taco bajo y punta abierta.

La cantante se lució con un vestido rojo, bolso Chanel y anteojos ámbar, apostando por una paleta cromática renovada (AdMedia /MediaPunch)

Detalles metálicos dorados en los accesorios y anteojos de sol con cristales ámbar reforzaron el aire moderno y sofisticado. El maquillaje natural, con labios en brillo nude, y el cabello suelto en ondas suaves completaron la propuesta.

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El contraste entre el rojo vibrante y los detalles dorados, realzado por la luz artificial, marcó una diferencia respecto a sus apariciones previas y mostró cómo la cantante apuesta por una paleta cromática renovada, dejando atrás el negro y experimentando con nuevos códigos de moda.

Los icónicos looks de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez mantuvo a lo largo de los últimos meses una serie de apariciones públicas en las que mostró la versatilidad de su guardarropa, alternando entre estilos casuales, formales y de gala.

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El blazer marrón y los vaqueros acampanados redefinen el estilo casual de Jennifer Lopez en sus salidas diarias (Backgrid/The Grosby Group)

En una de sus salidas diarias en Los Ángeles, optó por un conjunto casual en tonos neutros. Llevó un blazer marrón claro de textura mate y una camisa azul celeste, combinados con pantalones vaqueros de corte acampanado y tiro alto en denim azul con efecto desgastado.

Añadió un cinturón negro y un bolso de mano oscuro de líneas estructuradas, rematando el look con anteojos de sol de gran tamaño y el cabello suelto y ondas suaves.

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El tul beige bordado y la silueta sirena elevan la elegancia de Jennifer Lopez en una gala de alta costura (REUTERS/Mike Blake)

Para la alfombra roja de los Golden Globes 2026, eligió un vestido de alta costura de silueta sirena, confeccionado en tul beige translúcido con apliques bordados en marrón oscuro de motivos vegetales. El diseño incluía mangas largas, cuello alto y una falda voluminosa de tul. Llevó el cabello recogido en un moño pulido y prefirió accesorios discretos, como un clutch oscuro.

El vestido marrón con lunares y el suéter blanco marcan el contraste relajado de Jennifer Lopez en una salida diurna (x17/The Grosby Group)

Durante una salida diurna, la cantante vistió un vestido largo de tirantes en tela marrón con lunares blancos. Sobre los hombros llevó un suéter blanco tejido y eligió botas negras de cuero. El cabello lo recogió en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar el rostro.

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El conjunto de chaqueta amplia y falda lápiz en marrón oscuro impone presencia en el evento formal de Jennifer Lopez (REUTERS/Allison Dinner)

En un evento formal, para la Hollywood Reporter’s Annual Women in Entertainment Gala 2025 recurrió a un conjunto de dos piezas en tono marrón oscuro, compuesto por una chaqueta tipo blazer de corte amplio y una falda lápiz debajo de la rodilla. Complementó el atuendo con zapatos de tacón beige, una gargantilla dorada y una cartera de mano con textura de reptil. Llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves hacia un costado.

El terciopelo negro y la falda plateada en satén dramatizan el look de Jennifer Lopez en la gala de los premios Oscar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la gala de los premios Oscar 2025, apostó por la sofisticación de un vestido de gala en terciopelo negro con escote palabra de honor y corsé estructurado. La falda amplia de satén plateado caía en pliegues, generando un contraste de textura y color. Llevó guantes largos negros, un clutch pequeño y el cabello recogido con mechones sueltos.

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El vestido de lentejuelas plateadas y la capa azul turquesa escenifican el brillo de Jennifer Lopez en su presentación musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una presentación musical en los American Music Awards 2025 eligió un vestido de lentejuelas plateadas y escote profundo, acompañado por una capa larga de satén azul turquesa decorada con apliques de flores y mariposas. El diseño destacaba por la abertura frontal de la falda y el brillo de las telas. El cabello lo llevó suelto y lacio.

El vestido marrón claro con cortes circulares y sandalias doradas resaltan la osadía de Jennifer Lopez en los American Music Awards (REUTERS/Ronda Churchill)

En la alfombra de los American Music Awards 2025, la cantante lució un vestido largo marrón claro, confeccionado en tela ligera con cortes circulares en la parte frontal que dejaban ver la piel. El diseño presentaba una falda de gran caída y escote profundo, acompañado por sandalias altas doradas. Optó por llevar el cabello suelto, peinado en ondas suaves y un maquillaje en tonos neutros.

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