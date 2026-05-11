Pity Álvarez desató una ola de comentarios por su apariencia y Fede Bal lo comparó con Carmen Barbieri: “Mi mamá”

El cantante apareció en las redes sociales agradeciendo luego de su recital. Su look se llevó una ola de comentarios (Video: Instagram)

La publicación de un video de Pity Álvarez en redes sociales, donde agradecía al público de Rosario tras un recital, provocó una ola de comentarios sobre su apariencia y también una reacción inesperada de Fede Bal.

Un usuario de internet, al ver al fundador de Viejas Locas e Intoxicados con lentes de sol, cabello rubio enrulado, collares y labios morados, lanzó una broma que conectó directamente con el mundo del espectáculo argentino: “¡Qué grande, Carmen Barbieri!”, haciendo referencia directa a la madre del actor.

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La viralización del video en la cuenta de @RealTimeRating en X (antes Twitter) multiplicó las comparaciones y derivó en comentarios irónicos sobre el estado de Álvarez, quien atraviesa un proceso judicial por el homicidio de Cristian Díaz y se encuentra en un vacío procesal debido a una presunta inimputabilidad.

“Ya llega un nivel de drogadicción donde te convertís en género fluido”, lanzó otro usuario. Fue en ese contexto que Fede Bal intervino, sumándose a la ironía: “O en mi mamá”, escribió el conductor de Resto del mundo (Eltrece), haciendo alusión directa a la animadora y aludiendo al aspecto del músico.

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Después de casi una década de ausencia, Pity Álvarez regresó a Rosario y ofreció un recital ante 25.000 personas en el Autódromo Juan Manuel Fangio, donde reconstruyó el vínculo con un público que lo percibe como un reflejo de sus propias experiencias de derrota y supervivencia. El cantante destacó el cruce generacional presente en el evento, resaltando la presencia de familias y niños pequeños que coreaban canciones junto a sus padres, fenómeno que describió como motivo de alegría al día siguiente del concierto.

"Mi mamá", escribió Fede Bal comparando a Pity Álvarez con Carmen Barbieri

Durante la tarde del sábado, colectivos escolares y autos particulares trasladaron a jóvenes y adultos de distintos puntos del país hasta el predio del autódromo, formando una multitud diversa por edades. Álvarez, de más de cincuenta años, se preparó para salir al escenario con una camiseta que rezaba: “La vida voy viviendo”. El músico fue recibido como un “espejo resquebrajado” en el que el público se reconoce y se siente acompañado por su música.

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A las 20:25, Pity Álvarez apareció en escena, mostrando una energía que desmintió rumores sobre su deterioro físico. Cambió de vestuario tres veces y repasó unas treinta canciones de sus distintas etapas musicales, manteniendo al público activo durante más de dos horas. Durante “Está saliendo el sol”, la escenografía evocó el río Paraná y las islas entrerrianas, subrayando su vínculo con Rosario.

El músico recurrió a un audio de WhatsApp para invitar a Farolitos, banda local encargada de abrir el espectáculo, priorizando el contacto humano sobre la gestión tradicional de la industria. El gesto fue recibido como una bendición por Marcos Migoni, cantante de Farolitos, y generó respeto entre los asistentes.

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Pity Álvarez, con los brazos en alto, se reencuentra con una multitud de fans en Rosario durante su regreso a los escenarios

En el momento más emotivo de la noche, durante el tema “Homero”, Álvarez recordó a su padre, evocando la rutina obrera y la incertidumbre que atraviesan los trabajadores en la Argentina actual. La interpretación subrayó la dimensión social de su música, convirtiendo la canción en una crónica del presente.

A mitad del concierto, se escuchó la voz de L-Gante en un audio de una entrevista de 2023, en la que advertía sobre los riesgos de la exposición mediática para los jóvenes de barrios populares. Álvarez utilizó este fragmento para posicionarse y proteger la identidad de quienes, como él, provienen de contextos vulnerables, blindándose ante la espectacularización de la tragedia.

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En declaraciones durante el show, Álvarez mencionó a las mujeres clave en su vida, en especial a su madre, Cristina Congiu, a quien reconoció como su principal sostén en momentos difíciles relacionados con su salud y su situación judicial.

El cierre incluyó un primer bis con “¿Quieren rock?” y finalizó con “Una piba como vos”, dejando al público con la duda sobre si se trataba del último gran recital del músico. Sin embargo, antes de despedirse, Álvarez anunció una nueva fecha: Mendoza, 13 de junio.

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