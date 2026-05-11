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El video del momento en el que Faustino Oro confirmó su título de gran maestro: “El Messi del ajedrez”

Siguen los reconocimientos al prodigio argentino de 12 años. “Es impresionante”, lo elogió el ruso Ian Nepomniachtchi

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La consagración de Faustino Oro como Gran Maestro de Ajedrez

Faustino Oro, prodigio argentino de 12 años, obtuvo la norma de Gran Maestro en el Festival Internacional de Cerdeña de ajedrez, consolidándose como el segundo más joven en la historia en alcanzar ese logro. Este hito, confirmado tras su triunfo ante el polaco Bartlomiej Niedbala, también lo posiciona como el primer jugador en alcanzar ese título bajo las reglas actualizadas de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Una de las cuentas de X más especializadas, Chess Base India, publicó un video con el mano a mano del chico porteño de San Cristóbal frente al ruso Ian Nepomniachtchi, en el que quedó oficializada la marca. “El Messi del Ajedrez”, se tituló el compacto que incluyó un breve testimonio de Faustino. “La verdad es que estoy muy feliz”, afirmó.

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El propio Nepomniachtchi elogió al argentino: “En serio, es impresionante cuánto juega y cuánto sabe a una edad tan temprana”. El Gran Maestro ruso agregó que “a pesar de su enorme rating, no es inmune a la naturaleza humana: como todos los niños, prefiere las jugadas activas antes que las decisiones estratégicas o posicionales”. Y concluyó que “la experiencia llegará, como suele decirse. Jugar 40.000 partidas online en poco menos de 13 años es apenas el comienzo”.

Al completar la octava ronda con una victoria, Oro aseguró la norma ansiada restando una jornada en la isla italiana y estirando su invicto en el certamen. El dato distintivo, lo ubica detrás solo del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el récord con 12 años, 4 meses y 21 días en 2021.

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Grandes Maestros de Ajedrez más jóvenes de la historia
Grandes Maestros de Ajedrez más jóvenes de la historia

El argentino concluyó el certamen con 6 puntos en 9 rondas, una actuación de 2.629 Elo y un incremento de +11,4 puntos en el ranking.

El reconocimiento internacional no tardó en llegar. La FIDE celebró en su cuenta oficial de X: “El niño de 12 años Faustino Oro ha asegurado oficialmente su tercera y última norma de Gran Maestro (GM) en el Festival Mundial de Ajedrez de Cerdeña en Italia. Al lograr esto y mantener una calificación FIDE superior a 2.500, se convierte en uno de los Grandes Maestros más jóvenes en la historia del ajedrez”.

Dos estrellas también respaldaron al prodigio. El neerlandés Anish Giri elogió al argentino con una referencia a su disciplina: “El Gran Maestro más joven en este momento tiene unos 12 años y 40.000 partidas”, y agregó: “Felicitaciones Faustino”. La ajedrecista estadounidense, Susan Polgár resaltó: “Felicitaciones a Faustino, su familia, su equipo y todo Argentina. Esto lo convierte en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. ¡Qué leyenda en formación!”.

El ascenso de Faustino Oro en el Festival de Cerdeña incluyó triunfos frente a los ajedrecistas Gerhard Lorscheid (Alemania), Alexis Tahay (Francia) y Guido Caprio (Italia). Completó el certamen invicto hasta la penúltima fecha con igualdades ante los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Mendonca, todos rivales experimentados que acentúan el mérito de su desempeño.

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