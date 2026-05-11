El entrenador del Betis dio detalles del estado físico de Giovani Lo Celso: la contundente frase que lo acerca al Mundial

El entrenador del Real Betis habló de la recuperación del argentino y respondió que tendrá su lugar en la lista definitiva de Argentina

Manuel Pellegrini expresó su apoyo público para el argentino Giovani Lo Celso en el cierre de la temporada. El entrenador del Real Betis, en conferencia de prensa previa al duelo ante Elche por la jornada 35 de LaLiga, aseguró: “Lo veo como un jugador absolutamente desequilibrante, así que no tengo ninguna duda que va a estar en el Mundial con Argentina”.

Lo Celso, quien sufrió una lesión miotendinosa que lo mantuvo fuera de las canchas durante 80 días, regresó el 12 de abril en el partido contra Osasuna. Desde entonces, disputó cuatro encuentros, aunque en ninguno logró completar los noventa minutos. Además, en el último empate 2-2 ante Real Sociedad, permaneció en el banco de suplentes sin ingresar.

PUBLICIDAD

Tras superar una lesión, Giovani Lo Celso cuenta con el respaldo de su entrenador Manuel Pellegrini (EFE)

En el contexto actual, el mediocampista forma parte de la prelista de 55 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo. Queda pendiente la confirmación de los 26 nombres que defenderán el título, y para Lo Celso, la prioridad es sumar minutos y recuperar su mejor forma física, evitando así la experiencia de 2022 cuando una rotura de ligamentos lo dejó afuera del torneo.

El técnico chileno también fue consultado sobre el estado físico de Lo Celso y su rol en el equipo. “Por otro lado, no lo veo para jugar el sábado 90 minutos y el martes 90 minutos, tuvo una lesión bastante complicada, un tendón bastante largo, así que tratamos de llevar a cada uno de los jugadores por el camino que creemos que es el más correcto, pero sin lugar a dudas que es un absolutamente desequilibrante y está muy bien”, afirmó Pellegrini.

PUBLICIDAD

El argentino suma minutos con el Real Betis en el tramo final de la temporada y con la expectativa de clasificar a la Champions League (REUTERS/Stoyan Nenov)

El entrenador detalló el criterio detrás de sus decisiones tácticas: “Uno cuando hace un once inicial considera muchos aspectos, dentro de eso cuando se juega el próximo partido, dentro de eso teníamos a Lo Celso, teníamos a Cucho Hernández, teníamos a Héctor, a Chimy y Amrabat apercibidos. También es importante, sabemos la recuperación de los jugadores, de sábado a martes no es lo mismo que de sábado a sábado, así que por distintas circunstancias hicimos el once inicial y veremos cuál es el mejor para iniciar y terminar”.

El ex Rosario Central acumuló en la temporada 2025/2026 un total de 29 partidos, con 3 goles y 3 asistencias entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey. Esta cifra refleja su aporte, aunque la ausencia en la lista de la UEFA para la segunda parte de las competiciones europeas se debió a su período de recuperación.

PUBLICIDAD

El mediocampista argentino integra la prelista de convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo (Photo by Leonardo Fernandez/ Getty Images via AFP)

En la recta final del campeonato, el Real Betis enfrenta dos partidos clave para asegurar su acceso a la próxima Champions League, el primero será ante Elche y luego contra el Barcelona, en el cierre de la temporada recibirá al Levante. Por el momento, el equipo ocupa la quinta posición en zona de clasificación con 54 puntos, una ventaja de cuatro sobre Celta de Vigo, su principal perseguidor.

Antes del debut en el Mundial, la selección argentina tiene programados dos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Estos partidos serán la última oportunidad para que los convocados ajusten detalles antes del estreno oficial el 16 de junio ante Argelia, en el estadio de los Kansas City Chiefs.

PUBLICIDAD