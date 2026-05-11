Guatemala

La administración de Arévalo lanza plan de crédito blando para mipymes de la canasta básica

Un nuevo esquema permite que cooperativas reciban préstamos sin cobro de intereses, con el compromiso de canalizar recursos a empresas que generan y comercializan productos esenciales en el país bajo condiciones preferentes

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Infografía sobre créditos blandos para mipymes en Guatemala. Muestra gasolineras, tiendas, camión, mano con edificio, Q50 millones, iconos de interés, plazos y enfoque.
La infografía detalla el nuevo fondo estatal de Guatemala de 50 millones de quetzales para créditos blandos, apoyando a mipymes en la cadena alimentaria ante el alza de combustibles y beneficiando la economía familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Guatemala activó un fondo de cincuenta millones de quetzales destinado a proporcionar créditos blandos a cooperativas y asociaciones de microfinanzas, con el claro objetivo de reducir el impacto del alza en los precios de los combustibles sobre los costos de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que forman parte de la cadena de alimentos de la canasta básica. La nueva política, presentada oficialmente por la viceministra de Desarrollo de la Mipyme, Elizabeth Ugalde, busca facilitar el acceso a financiamiento en condiciones excepcionales, en particular a aquellas empresas que producen, distribuyen o comercializan alimentos esenciales para los hogares guatemaltecos.

Con este mecanismo, aprobado el 16 de abril en el Consejo de la Mipyme, las cooperativas interesadas pueden acceder a créditos al 0 % de interés y deben transferir esos fondos a las mipymes con una tasa máxima del 5 % anual.

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Según la funcionaria, las tasas habituales del mercado para créditos productivos oscilan entre el 11 y el 13 %, e incluso superan el 40 % en algunas entidades, lo que marca una diferenciación significativa para los beneficiarios de este programa.

Este dato, informado por Ugalde en la conferencia transmitida por el canal de gobierno y recogido por la redacción, subraya el carácter atípicamente favorable de la tasa ofrecida.

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Gobierno de Guatemala anuncia Política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas
El gobierno de Guatemala dispone un fondo de cincuenta millones de quetzales en créditos blandos para cooperativas y microfinancieras vinculadas a la canasta básica. (Fotografías: Diario de Centroamérica)

La política de financiamiento prioriza la cadena alimentaria y el costo familiar

El plan del Ejecutivo, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, está dirigido específicamente a mipymes que intervienen directamente en la producción, comercialización, almacenamiento o distribución de alimentos que integran la canasta básica guatemalteca.

Los destinatarios incluyen tanto a mayoristas como a minoristas de este segmento, una población empresarial cuya estabilidad, según el presidente, “impacta directamente a la economía de miles de familias en todo el país”.

Según la viceministra Ugalde, el esquema ha sido diseñado como un plan piloto, y opera con fondos ya existentes bajo el fideicomiso de la Mipyme. Lo anterior evita la necesidad de implementar egresos adicionales en el presupuesto nacional y permite la canalización ágil de los recursos a través del Ministerio de Economía (MINECO).

“Vamos a dar estos créditos a cooperativas a un 0 % de interés. No van a tener que pagar intereses, solo el capital. A cambio, la condición es que asignen créditos a las mipymes a una tasa del 5 %”, aseguró Ugalde en su intervención pública.

Plazos, alcance y posibilidad de ampliación

El plazo para los créditos, tanto para las cooperativas como para las mipymes, será de seis años, mientras que la política se mantendrá en vigor durante veinticuatro meses a partir de su implementación. Terminada esta fase, el fondo y sus efectos serán revaluados para determinar si procede un incremento o extensión, de acuerdo con lo señalado por la viceministra.

Gobierno de Guatemala anuncia Política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas
El gobierno de Guatemala dispone un fondo de cincuenta millones de quetzales en créditos blandos para cooperativas y microfinancieras vinculadas a la canasta básica. (Fotografías: Diario de Centroamérica)

En palabras de Elizabeth Ugalde, el programa fue lanzado en respuesta directa a la presión que el costo de los combustibles ejerce sobre la estructura de precios de las mipymes, con la finalidad de “aliviar el bolsillo de las personas que consumen los productos de la canasta básica”.

El presidente Bernardo Arévalo, durante la presentación acompañada por Ugalde, planteó que esta medida se inscribe en un esfuerzo más amplio para sostener la economía familiar ante la coyuntura inflacionaria del país, centrando la intervención del gobierno en sectores cuya estabilidad permite amortiguar los efectos del entorno internacional sobre el costo de los alimentos esenciales.

Esta política coloca a Guatemala como uno de los primeros países de la región en implementar líneas de crédito a tasa cero para intermediarios financieros con el compromiso de trasladar estos beneficios a las mipymes de la cadena básica, reforzando así el compromiso del Estado con la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios para los consumidores finales.

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