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Jimena Barón lució su talento con las agujas en un tierno enterito tejido para su hijo Arturo

En las redes sociales, la artista mostró a su bebé luciendo una prenda hecha a mano durante el embarazo. El video

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La cantante compartió con sus seguidores la ropa que le hizo para su bebé (Video: Instagram)

Jimena Barón volvió a conquistar las redes sociales, pero esta vez no fue con una canción ni con una declaración, sino con un gesto tan maternal y artesanal como entrañable. La cantante y actriz, que se encuentra transitando una nueva etapa familiar, compartió con sus seguidores imágenes y videos de Arturo, su hijo menor, luciendo un enterito tejido por ella misma durante el embarazo.

La publicación, que rápidamente se viralizó, mostró el costado más sensible y creativo de Jimena, quien aprovechó la oportunidad para recordar la conexión que construyó con su bebé incluso antes de que naciera. En las imágenes, Arturo aparece de espaldas, apoyado sobre una pequeña mesa de vidrio y jugando frente al espejo, mientras viste el enterito que su mamá tejió con sus propias manos. “El enterito que le tejí embarazada”, escribió Jimena, acompañando la historia de Instagram con un emoji de corazón.

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La publicación de Jimena Barón muestra a su hijo Arturo con un enterito tejido artesanalmente durante el embarazo
La publicación de Jimena Barón muestra a su hijo Arturo con un enterito tejido artesanalmente durante el embarazo

El video fue recibido con ternura por sus seguidores, que destacaron la dedicación y el amor puestos en cada punto de la prenda, pero también abrió la puerta a un inesperado debate en redes sociales: el look de Arturo. Es que, si bien la artista quiso mostrar la ropa artesanal que hizo para su hijo, lo que más llamó la atención fue el particular corte de pelo del pequeño.

Los comentarios sobre el nuevo look de Arturo no se hicieron esperar y, lejos de ofenderse, Jimena Barón decidió tomarse la situación con humor. “Sí, le hicimos el corte taza que nos hacían en los ’90”, reconoció entre risas en una segunda publicación, acompañando la frase con la imagen de un perrito de flequillo recto, en una divertida comparación con el peinado de su hijo. El corte taza, ese clásico de los años noventa que casi todos los chicos de la época lucieron alguna vez, regresó en la cabellera de Arturo como una apuesta tan práctica como nostálgica.

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El particular corte de pelo de Arturo, al estilo taza de los años 90, generó comentarios y humor por parte de la artista
El particular corte de pelo de Arturo, al estilo taza de los años 90, generó comentarios y humor por parte de la artista

La artista, que a lo largo de su carrera supo reinventarse y sumar nuevos talentos a su repertorio, encontró en la maternidad una fuente de inspiración y de desafíos. Arturo, que está por cumplir un año, se convirtió en el gran protagonista de las redes de Jimena, donde la cantante comparte desde recetas y rutinas de entrenamiento hasta anécdotas cotidianas y momentos de crianza real, lejos de los artificios y las poses.

Los seguidores destacaron el amor y la dedicación en cada detalle del enterito tejido a mano por Jimena Barón
Los seguidores destacaron el amor y la dedicación en cada detalle del enterito tejido a mano por Jimena Barón

Recientemente, la cantante también compartió el instante en que su bebé, de apenas 10 meses, pronunció su primera palabra: “mamá”. La reacción de la artista no tardó en emocionar a sus seguidores y multiplicar la repercusión del clip. La grabación muestra a Jimena en su habitación, intentando ingresar al menú del televisor para ver su participación en el programa de Guido Kaczka. En ese contexto doméstico, se escucha con claridad la voz de Arturo diciendo “ma… ma”. La respuesta de Barón es inmediata y cálida: “Mamá, sí, yo también quiero ver mi programa, pero no lo podemos poner”. El gesto se completa con un beso en la cabeza del pequeño, mientras la artista sonríe y le dedica un tierno emoji en la publicación.

Jimena Barón compartió con sus seguidores la reacción de ternura al escuchar a Arturo decir 'mamá' por primera vez (Video: Instagram)

La maternidad ocupa un lugar central en el discurso público de Jimena. La artista no solo comparte imágenes y videos, sino también reflexiones profundas sobre su experiencia como madre y el significado que encuentra en su familia. En una declaración reciente, afirmó: “Este familión me infla el pecho. Para mí triunfar es esto”. Y agregó: “Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos. No tanto más, que aprendí que es un montonazo”.

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