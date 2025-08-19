Tendencias

Entrenar como Anne Hathaway: cómo es la rutina que combina danza, pilates y fuerza

La actriz de 42 años sigue un programa diseñado por Monique Eastwood, bailarina profesional y coach de fitness, que integra movimientos corporales, estiramientos y resistencia para mejorar movilidad, estabilidad y conciencia física, según un informó The Independent

Por Dante Martignoni

La rutina de Hathaway prioriza
La rutina de Hathaway prioriza la conciencia corporal y la estabilidad del core, según su entrenadora (REUTERS)

Tras el estreno de la comedia romántica The Idea of You, la rutina de ejercicios de Anne Hathaway captó la atención de fanáticos y medios especializados. Lejos de los entrenamientos convencionales de gimnasio o cardio, la actriz recurrió a un enfoque inspirado en la danza, diseñado por la entrenadora Monique Eastwood.

Hathaway afirmó a The Independent que “Monique ha sido mi profesora desde febrero de 2022, y nuestro trabajo conjunto me cambió la vida”.

Este método combina elementos de ballet, pilates, yoga y entrenamiento de resistencia, en sesiones que estimulan la movilidad, el equilibrio y la fuerza muscular. Eastwood aseguró que esta combinación “estimula el cuerpo de muchas maneras diferentes”, desarrollando conciencia corporal y estabilidad del core.

La actriz reconoció que la disciplina de estos entrenamientos influye tanto en su desempeño físico como en su perspectiva personal: “A medida que me he vuelto más fuerte y flexible físicamente, mi perspectiva de la vida ha mejorado”.

Un entrenamiento basado en la danza

Hathaway entrena cinco veces por semana mediante videollamadas con Eastwood, a veces comenzando a las 5 de la mañana antes de sus compromisos laborales.

El método Eastwood combina ballet,
El método Eastwood combina ballet, pilates, yoga y resistencia para mejorar fuerza y movilidad (Crédito: @moniqueeastwood)

La elección del método responde a su interés por un enfoque interpretativo para proyectos como Mother Mary, una película de danza. Eastwood explicó a The Independent: “Hemos recorrido un largo camino juntas para que adquiriera esa conciencia corporal, y lo hizo de maravilla. Es fantástico encontrar a alguien con su nivel de compromiso”.

Cada sesión, de aproximadamente una hora, combina ballet, pilates y yoga, incluyendo estiramientos, sentadillas, giros y movimientos de cadera repetidos para fortalecer músculos profundos, mejorar equilibrio, resistencia, coordinación y el control de los movimientos diarios.

Movimiento multidireccional y beneficios funcionales

La entrenadora describió su método como movimiento multidireccional, que obliga a doblarse, girar, estirarse y alcanzar objetos durante la clase. A diferencia de la mayoría de los ejercicios de fuerza, que trabajan principalmente en un plano vertical u horizontal, este enfoque activa también los planos frontal y transversal.

Según Eastwood: “No quieres que tus músculos grandes y superficiales siempre sean los que hagan el trabajo. Quieres que otros músculos profundos te estabilicen. Quiero que tengas un cuerpo más equilibrado; esa es realmente mi filosofía”.

El entrenamiento de danza activa
El entrenamiento de danza activa estabilizadores y músculos de soporte que no se trabajan con ejercicios convencionales (Crédito: Freepik)

La activación de músculos de soporte más pequeños alrededor de hombros y caderas mejora la movilidad articular y reduce la rigidez. Además, este tipo de entrenamiento incrementa la eficiencia de ejercicios tradicionales de musculación, como sentadillas o press de hombros, al integrar más músculos en cada movimiento.

Eastwood señaló que clientes que llevan años entrenando con ella desarrollan fuerza comparable a la de bailarines: “Cuando los miro ahora, son tan fuertes. Es una gran bendición ver ese logro”.

Origen y evolución del método Eastwood

Eastwood combina su experiencia en danza escénica con formación en pilates y yoga. Tras quedar embarazada, comenzó a impartir clases a madres en centros comunitarios, adaptando su enfoque para que fuera práctico y estimulante.

Las diversas posturas de yoga
Las diversas posturas de yoga activan grupos musculares profundos y estabilizan las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificó que ciertos ejercicios de pilates podían volverse monótonos, y decidió integrarlos con movimientos dinámicos de danza, yoga y entrenamiento de fuerza ligera. Este enfoque mantiene la mente activa y evita la sensación de aburrimiento que pueden generar ejercicios tradicionales.

“Un día pensé: ‘Necesito marcar la diferencia en el cuerpo de las personas, y rápido, así que empecé a moverlas como una bailarina con la filosofía pilates: la respiración lateral, la contención, la alineación’. También incorporé algo de yoga para estirar entre los movimientos de potencia”, relató y explicó a The Idependent.

Integración con otros entrenamientos

La entrenadora recomendó complementar sus clases con actividades de fuerza o cardio para lograr un plan equilibrado. “Siempre les digo a todos: úsenme como experto en técnica y luego vuelvan a sus otras habilidades”.

Explicó que este enfoque permite mejorar el rendimiento en distintos deportes: el tenis se beneficia de mayor potencia desde el torso profundo, el swing de golf se vuelve más eficiente y se gana agilidad para esquiar.

El trabajo del torso profundo
El trabajo del torso profundo aumenta la fuerza en golpes y saques en tenis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los alumnos descubrieron que pueden levantar más peso y hacerlo con mayor eficacia porque utilizan todos los músculos de la espalda y del torso.

Resultados físicos y funcionales

Tras varias semanas de entrenamiento al estilo Hathaway, el periodista Harry Bullmore, redactor senior de fitness de The Independent, notó un aumento de la movilidad y un mayor rango de movimiento en las articulaciones.

Los músculos de soporte se fortalecen, mejorando la eficacia de los ejercicios habituales, mientras que la combinación de fuerza, equilibrio y coordinación ofrece un desarrollo físico completo. La variedad y fluidez de la rutina mantiene la motivación durante las sesiones y asegura un entrenamiento funcional y sostenible.

El método híbrido de Eastwood fortalece, flexibiliza y equilibra el cuerpo, proporcionando una alternativa innovadora frente a rutinas tradicionales de gimnasio, carrera o pilates.

La experiencia de Hathaway y la prueba realizada por Bullmore evidenciaron cómo la danza puede transformar tanto la fuerza física como la conciencia corporal, adaptándose a distintos niveles de práctica.

