Mica Viciconte cuestionó a Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: “Es lo menos humilde de la Argentina”

La panelista volvió a apuntar contra la cantante donde la criticó por su juego, cuestionó la actitud de Tyago Griffo y reavivó el enfrentamiento que mantienen desde Bailando 2017 (Video: La jugada/ Telefe Streams)

Mica Viciconte volvió a encender la polémica en el ciclo de streaming La jugada, donde analizan el día a día en Gran Hermano: Generación Dorada. Durante la transmisión, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) no solo apuntó contra Gladys La Bomba Tucumana, actual jugadora del reality, sino que también se refirió a los conflictos persistentes con la cantante y a la actitud del hijo de la cantante Tyago Griffo, apodado “El Bombito”, quien decidió no salir al aire por la presencia de Viciconte.

La dinámica habitual de La jugada se vio alterada cuando Mariano de la Canal y Fede Popgold introdujeron el tema de la relación entre Viciconte y La Bomba. El panel intercambió comentarios irónicos y chicanas, y Viciconte no dudó en dejar en claro su postura frente a la cantante: “La Bomba es lo menos humilde que hay en la Argentina”, disparó, generando revuelo entre los presentes, en alusión a la palabra “humildad” que Tyago le envió el domingo a su madre como parte de una dinámica que le propuso Santiago del Moro.

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“La Bomba es lo menos humilde que hay en la Argentina”, disparó Mica Viciconte contra Gladys La Bomba Tucumana (La jugada, Streams Telefe)

“Dijo Tyago que si está Mica en el programa, no sale al aire. Vas a salir así para que el Bombito nos pueda atender, Mica”, comentó con humor Fede, mientras la imagen de la ex Combate aparecía borroneada. “Si hacen eso, me levanto y me voy. Si apagan el micrófono, me voy”, lanzó, tajante mientras el resto de sus compañeros se reían.

La tensión escaló cuando se confirmó en vivo que Tyago Griffo (“El Bombito”) se negó a participar de la transmisión si Mica Viciconte permanecía en el estudio. La reacción del panel fue de sorpresa, y Viciconte retrucó: “¿Por qué le tiene tanto miedo? Porque no sabe qué decir, porque es un cagón”.

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El intercambio dejó en evidencia que los viejos rencores entre las familias Griffo y Viciconte siguen vigentes y afectan la cobertura mediática del reality. El episodio generó un clima de incomodidad y demostró que los conflictos personales entre figuras del espectáculo pueden trasladarse sin filtros a las plataformas de streaming.

“Para mí suma que esté, pero como personaje a mí no me gusta La Bomba”, se despachó Mica Viciconte sobre la participación de Gladys en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Viciconte aprovechó el espacio para profundizar sus cuestionamientos a Gladys La Bomba Tucumana. Al ser consultada sobre el desempeño de la cantante en Gran Hermano: Generación Dorada, la panelista fue categórica sobre la participación que viene teniendo la cantante en el reality show: “Para mí suma que esté, pero como personaje a mí no me gusta La Bomba”.

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Daniela Célis recordó una crítica sobre la carrera musical de Gladys que había hecho Mica: “El único tema que tiene la Bomba es ‘La pollera amarilla’ y no tiene otro más”. El panel analizó la permanencia mediática de la artista a partir de ese hit, mientras la pareja de Fabián Cubero insistió en que prefiere la presencia de participantes “más humildes” en el reality y mencionó a otra jugadora. “Me gusta más Yanina Zilli”, señaló, mientras destacaba “el humor que tiene”.

Durante el debate, Anna del Boca intervino para señalar que Andrea del Boca apoya a Viciconte en sus dichos. “Dice que la rebanca a Mica”, leyó un mensaje que le envió la actriz, uno de los nombres fuertes para regresar a Gran Hermano el promocionado repechaje.

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El fuerte cruce entre Gladys "La Bomba" Tucumana y Mica Viciconte en Bailando 2017: "Es ordinaria, atrevida y varonil" (ShowMatch/ Eltrece)

El enfrentamiento entre Mica Viciconte y Gladys La Bomba Tucumana no es nuevo. La rivalidad se originó durante su paso por Bailando 2017, donde protagonizaron varias discusiones mediáticas y cruces en vivo. Desde entonces, la relación nunca se recompuso y los conflictos se reactivan cada vez que ambas coinciden en proyectos televisivos.

El conflicto entre ambas comenzó cuando Viciconte acusó a Tyago Griffo, hijo de Gladys y su compañero en el ritmo de salsa de tres, de carecer de disciplina en los ensayos, situación que complicó el trabajo en equipo. “El hijo no es profesional. Llegaba tarde a los ensayos. Yo iba de invitada, hacía cualquier cosa en un truco. Y se quejaba mucho. Entonces le dije: ‘Mirá, escuchá, avisame y yo vengo más tarde. No me hagás venir por venir, porque yo vengo de onda’”, rememoró, en ese mismo espacio.

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La polémica escaló cuando todo el conflicto estalló en la pista del programa de Marcelo Tinelli. “Ahí estaba la mamá. Yo sinceramente le dije la verdad. Que no era una mujer que yo conocía, que sabía que tenía un solo tema. No es de la generación de ahora, de los jóvenes, que escuchan otros temas. Y le dije: ‘Con un solo tema mirá el éxito que hiciste’”, relató, generando el pie del escándalo entre ambas.