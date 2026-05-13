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Yanina Latorre reveló que Wanda Nara tendría un nuevo novio, famoso y más joven que ella

La periodista encendió el debate al revelar detalles jugosos del presunto romance entre la conductora y el actor

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Yanina Latorre destapó el rumor de un nuevo novio para Wanda Nara y aseguró que el vínculo sería con alguien más joven y famoso (Video: SQP, América TV)

Wanda Nara volvió a ser el centro de la escena y, fiel a su estilo, no deja de sorprender con cada movimiento en su vida sentimental. En los últimos minutos, Yanina Latorre lanzó una bomba en la televisión y aseguró que la empresaria y conductora ya habría pasado página tras su separación de Martín Migueles: estaría saliendo con un nuevo y famoso novio, más joven que ella y con pasado en el mundo del espectáculo.

El rumor llega en medio de uno de los momentos más agitados de la vida de Wanda. La empresaria confirmó públicamente su ruptura con Migueles, apenas se conoció la citación judicial del empresario en una compleja causa por maniobras financieras, y volvió a instalarse como protagonista de los titulares. Mientras la Justicia avanzaba con la investigación y Migueles se presentaba en Comodoro Py, Wanda apuró los tiempos y anunció que hacía un mes que estaban separados. Sin embargo, Yanina Latorre desmintió esa versión y deslizó que la ruptura fue mucho más reciente y directamente relacionada con el escándalo judicial.

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“A mí me dijeron que tiene chongo nuevo”, lanzó Yanina en SQP (América TV), dejando en claro que la información no provenía del entorno de Wanda, sino de otras fuentes vinculadas al ambiente. La periodista fue aún más allá y sembró dudas sobre la cronología de los hechos: “Me dijeron que es mentira que hace un mes está separada y que lo rajó por el lío judicial”.

La ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles habría estado directamente vinculada a la causa judicial y no habría ocurrido hace un mes (Video: SQP, América TV)

El misterio sobre la identidad del supuesto nuevo novio no duró demasiado. Aunque Latorre prefirió no dar todos los datos hasta que Wanda se lo confirme, dio pistas concretas: “Es demasiado prolijo. No tiene hijos, es pendejo, es más chico, pero tampoco tiene 18. Yo en algún momento me relacioné con él, viajé una vez en avión con él. Es del mundo del espectáculo. No es un señor ni tiene problemas con la Justicia, es limpio, es lindo y me tiene miedo a mí”, bromeó, dejando en claro que el joven tiene un perfil muy distinto al de sus exparejas más recientes.

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Las especulaciones no tardaron en multiplicarse hasta que Yanina lo confirmó: Agustín Bernasconi. El actor y cantante, que actualmente comparte elenco con Wanda en la película “¿Querés ser mi hijo?”, habría sido el elegido por la empresaria para empezar una nueva historia después de la tormenta con Migueles. “Wanda se está emp..., desde que está en Uruguay, a Agustín Bernasconi. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente. Ella dice que nunca estuvieron antes y quedó esa calentura. Eso fue lo que lo enojó a Migueles y se terminaron de pelear. Hay escenas de sexo en la película y parece que, después de grabar, siguieron”, reveló Latorre, aumentando la expectativa por una posible confirmación.

agustín bernasconi
Agustín Bernasconi fue señalado como el supuesto nuevo novio de Wanda Nara según la información confirmada por Yanina Latorre

La información llega justo cuando Wanda Nara está filmando la comedia romántica en Uruguay, donde comparte protagonismo con Bernasconi. Según detalló la animadora, el acercamiento entre ambos se habría dado durante las largas jornadas de rodaje y ensayo, y la química traspasó la pantalla. “Son superprofesionales, ensayan de noche con los compañeros, no comparten momentos solos… Pero parece que después de grabar, siguieron”, agregó, dando a entender que el vínculo habría evolucionado fuera del set.

Además, la presentadora especuló al aire con la posibilidad de que ambos asistan juntos a los Premios Martín Fierro, que se celebrarán el próximo lunes en Buenos Aires. “Es capaz”, respondió Yanina, ante la consulta de su panelista Pía Shaw. “Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente que le está visitando la cueva”, continuó, antes de haber revelado el nombre del joven actor.

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