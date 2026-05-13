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Santiago del Moro anunció los importantes cambios que se vienen en Gran Hermano: repechaje, eliminados y jugadores nuevos

El conductor adelantó que las novedades que se vienen para el reality show que cambiarán la dinámica de la casa

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Santiago del Moro, un hombre con chaqueta marrón y cabello rubio corto, se muestra de frente sobre un fondo abstracto de tonos rojizos y anaranjados
Santiago del Moro anunció una doble eliminación y cambios en las reglas de Gran Hermano Generación Dorada (Captura de video)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada se prepara para una semana de alto voltaje y sorpresas que prometen cambiar por completo la dinámica del reality. Tras la impactante eliminación de Daniela De Lucía, Santiago del Moro, conductor del ciclo de Telefe, sorprendió a fanáticos y participantes con una serie de anuncios que marcan el inicio de una etapa decisiva, cargada de nuevas reglas, doble eliminación y la inminente llegada del repechaje.

Todo comenzó con una historia en Instagram, donde Del Moro decidió anticipar lo que se viene en la competencia. “Me informa ‘El Big’: hoy bajan algunos jugadores de la Placa Planta y el miércoles se van dos”, escribió, generando un revuelo inmediato en redes sociales y reavivando la expectativa por el futuro del juego. El mensaje, breve pero contundente, fue suficiente para que los seguidores del programa comenzaran a especular sobre los posibles movimientos de la producción y la suerte de los concursantes que siguen en carrera.

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El miércoles determinará dos eliminaciones decisivas antes del inicio del repechaje en Gran Hermano Generación Dorada
El miércoles determinará dos eliminaciones decisivas antes del inicio del repechaje en Gran Hermano Generación Dorada

La “placa planta”, una novedad que ya había sido introducida en la última gala, dejó a todos los jugadores nominados y a merced del voto negativo del público, con el objetivo de eliminar a quienes menos se destacan dentro de la casa. Este miércoles, según confirmó Del Moro, la tensión alcanzará su punto máximo: se producirá una doble eliminación, un giro que dejará a la competencia con menos participantes justo antes de la apertura del repechaje y la llegada de nuevos ingresos.

El conductor también detalló la mecánica que se implementará en los próximos días: “El miércoles los jugadores van a nominar en Placa Generación Dorada, primero positiva y después negativa, y al menos seis van a quedar sí o sí”.

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El domingo, según adelantó Del Moro, será la gala de eliminación y ahí comenzará oficialmente el repechaje. “El domingo gala de eliminación y se abre el repechaje. Miércoles 20 se viene repechaje y nuevos”, escribió en otra de sus publicaciones, confirmando que la próxima semana será crucial para el destino de los jugadores y el desarrollo general del programa.

andrea del boca gran hermano
Yipio, Andrea del Boca y otros exjugadores suenan como posibles regresos en el repechaje de Gran Hermano

La doble eliminación no es el único cambio que se avecina. Con la apertura del repechaje, se espera el regreso de algunos de los exjugadores más queridos y polémicos, así como el ingreso de nuevos participantes. Entre los nombres que más suenan para regresar están Yipio y Andrea del Boca, quienes abandonaron la casa por voluntad propia y ahora tienen la posibilidad de volver a pelear por el premio mayor. También se especula con el posible regreso de Brian Sarmiento, Solange Abraham y Carmiña Masi, la participante paraguaya que fue expulsada por comentarios racistas y que en redes sociales ya manifestó sus ganas de tener una revancha.

Otra que se postula como posible reingresante es Daniela de Lucía, eliminada por el voto negativo del público en la última gala. Daniela tuvo un recorrido particular en la casa: a pocos días de su ingreso debió salir temporalmente tras el fallecimiento de su padre, regresó para continuar la competencia y, hasta último momento, expresó su deseo de quedarse un mes más para disfrutar la experiencia.

Su despedida estuvo cargada de emoción y dignidad. Entre abrazos y lágrimas, agradeció a sus compañeros y a la producción por la experiencia vivida. “Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a ver si cumplo el sueño de ser la analista de Gran Hermano”, dijo antes de cruzar la puerta y regresar a la vida real. El “Big” la despidió destacando su educación y respeto, mientras que sus compañeros le regalaron, a pedido suyo, una versión de “Un velero llamado libertad”, el clásico de José Luis Perales que sirvió como broche final a su paso por el reality.

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