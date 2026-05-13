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Zaira Nara confesó la reacción de sus hijos por el rumor de romance con Bauleti: “En la escuela les dicen que es el papá”

La modelo compartió la divertida reacción de Malaika y Viggo ante los rumores que la vincularon con el joven streamer

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Zaira Nara contó cómo los rumores sobre su romance con Bauleti llegaron al colegio de su hija Malaika (Video: Los profesionales con Flor, El Nueve)

Zaira Nara volvió a ser noticia esta semana, no solo por su trabajo y su presencia constante en los medios, sino por una divertida y reveladora charla en la que habló sobre cómo los rumores de romance con el streamer Bauleti llegaron hasta el colegio de su hija Malaika. En una nota con Los Profesionales con Flor (El Nueve), la modelo sorprendió al contar cómo se enteraron sus hijos de su vínculo con el conocido creador de contenido y cómo, desde el humor, afronta las especulaciones y chistes que surgen a su alrededor.

Todo comenzó cuando Fede Flowers, cronista del ciclo, le preguntó a Zaira por una situación que había trascendido en redes: “Tu hija te habló de Bauleti y te dijo: ‘En la escuela dicen que es mi papá’. ¿Puede ser?”. Lejos de incomodarse, Zaira sonrió y aceptó que la situación es real y que los chistes de los chicos del colegio ya forman parte de la cotidianidad: “Sí, bueno, le hacen chistes los chicos más grandes. Obviamente que a modo de broma”.

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La modelo, que siempre se mostró cuidadosa de la exposición de sus hijos, admitió que intenta mantenerlos al margen de su vida privada, pero que en este caso la historia se viralizó y terminó llegando hasta el aula. “Yo siempre trato de a mis hijos mantenerlos afuera de todo lo que tiene que ver con mi vida privada. En este caso siempre fue algo divertido, porque siempre supieron, si bien no los conocen a los chicos, siempre supieron que había todo un chiste, desde el stream de ellos y demás. Pero nada, es un chiste”, explicó.

La relación entre Zaira Nara y Bauleti inició como una complicidad en redes y nunca fue confirmada como romance formal
La relación entre Zaira Nara y Bauleti inició como una complicidad en redes y nunca fue confirmada como romance formal

Consultada sobre la relación de sus hijos con Bauleti y si son fanáticos del streamer, Zaira contó que el interés creció a partir de los comentarios en la escuela: “Ahora me empezaron a decir que lo querían conocer, pero porque en el colegio les empezaron a gritar: ‘¡Bauleti, Bauleti!’ Entonces como que: ‘Che, lo queremos ver’. Y les empecé a mostrar algunos videos y demás. Y, sí, tienen ganas de conocerlo”.

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La anécdota, que Zaira ya había compartido en sus redes a través de un video junto a Malaika, despertó todo tipo de comentarios y memes. En el clip, la niña relataba con naturalidad: “Hay unos chicos en el cole que piensan que Bauleti es mi papá”, mientras Zaira respondía con humor: “Bueno, va a tener que pagar la cuota del colegio, para que nos ayude a mí y a tu papá verdadero”. El video rápidamente se hizo viral y muchos usuarios destacaron la espontaneidad de Malaika y la frescura con la que Zaira maneja las repercusiones mediáticas.

El vínculo entre Zaira y Bauleti comenzó como una complicidad en redes sociales, con mensajes, declaraciones del streamer y una “primera cita en stream” que alimentó las fantasías de sus seguidores. La química entre ambos, los gestos de complicidad y la participación conjunta en publicidades y eventos hicieron crecer los rumores, aunque ninguno de los dos confirmó nunca una relación formal. Sin embargo, la intensidad del shippeo llegó a tal punto que, como reconoce Zaira, hoy los chicos en el colegio ya dan por sentado el romance y lo integran a la vida diaria de la familia.

Zaira evitó referirse a la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, aclarando que prefiere hablar solo de sus temas personales
Zaira evitó referirse a la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, aclarando que prefiere hablar solo de sus temas personales

En la misma entrevista, Zaira también fue consultada por la separación de su hermana Wanda Nara y Martín Migueles, un tema de plena actualidad por el escándalo judicial que envuelve al empresario. Sin embargo, en esta ocasión la modelo prefirió no ahondar en detalles: “No hablé y no tengo ni idea”, respondió respecto a la situación sentimental de Wanda, dejando en claro que prefiere hablar solo de lo que le compete. “La verdad que hablo de mí, no hablo de nada que no tenga que ver conmigo”, cerró.

Sí contó que la familia está muy pendiente del estreno de la nueva ficción de Wanda, un evento que generó ansiedad y expectativa en el entorno. “Me está esperando mi mamá en casa con los nenes, porque se quiere ir a verla a su casa”, dijo, revelando que Nora Colosimo, la mamá de las Nara, también participa en la serie. “Le dije: ‘Te juro que 20:30 estoy ahí’, porque está muy ansiosa por verla”, explicó.

En cuanto a Maxi López, otro de los protagonistas de la vida mediática de Wanda, Zaira aseguró no haber hablado con él en los últimos días, aunque sabe que todo el clan está expectante por el estreno y los nuevos proyectos profesionales.

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