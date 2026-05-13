Crimen y Justicia

Qué se sabe del operativo que detuvo al avión que aterrizó con más de 300 kilos de cocaína en Santa Fe

La aeronave bajó en una pista clandestina en Villa Eloísa, donde dos camionetas y un auto aguardaban la droga para iniciar el traslado. Gendarmería frustró la descarga y arrestó al presunto piloto y copiloto. Quién es el capo narco que aparece en el radar de la investigación

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Avioneta Cocaína Villa Eloísa
Gendarmería detuvo un avión con más de 300 kilos de cocaína cerca de Rosario

Por segunda semana consecutiva, un avión con una gran cantidad de cocaína aterrizó en la provincia de Santa Fe. El primer caso fue el 5 de mayo en Vera, en el norte de la jurisdicción, por el que cayeron ocho personas vinculadas al contrabando de 442 kilos de esa droga. El segundo fue este martes al mediodía, cuando una aeronave aterrizó con un cargamento que se estima que tiene entre 300 y 400 kilos en Villa Eloísa, a unos 100 kilómetros de Rosario.

Según pudo saber Infobae, el piloto y copiloto fueron arrestados, aunque los tres hombres que aguardaban en una pista clandestina para iniciar el traslado terrestre de los estupefacientes se dieron a la fuga.

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AVIONETA VILLA ELOÍSA
Los narcos quemaron uno de los autos antes de escapar

El avión que tocó tierra este martes en Villa Eloísa lo hizo sobre un terreno que lucía acondicionado para tal fin. La mecánica que investiga la Gendarmería marca que dos camionetas Strada y un Gol Tred esperaban el cargamento para luego cargar los ladrillos, aunque todos fueron sorprendidos por los agentes federales que hicieron una suerte de operativo cerrojo para evitar una huída.

En efecto, la fuga se realizó con características cinematográficas. Una de las Strada embistió a un gendarme que fue asistido en un centro de salud de Cañada de Gómez y por estas horas está internado en Rosario con una fractura de cráneo.

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AVIONETA VILLA ELOÍSA
Hubo dos personas de nacionalidad boliviana que fueron detenidos en las inmediaciones

Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas. Se presume que todos se subieron al Gol Trend –que figura en el registro de otra ciudad del sur de Santa Fe–, del que comenzaron a surgir versiones de que tendría orificios de bala producto de un enfrentamiento que después fue negado por fuentes de Gendarmería.

AVIONETA VILLA ELOÍSA
Un gendarme resultó herido por el operativo con una fractura de cráneo

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos por encontrarse a pie en la zona donde se hizo el procedimiento en busca de los narcos, no tener documentación y no contar con un ingreso autorizado al país. Eso llevó a suponer que eran el piloto y copiloto de la aeronave.

Tanto en la cocaína que tocó tierra la semana pasada como este martes se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

Su detención se llevó a cabo en noviembre pasado, cuando fue capturado por Gendarmería en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, tras el aterrizaje en Pergamino de una avioneta que transportaba droga.

El operativo de la Sección de Investigaciones Antidrogas de la fuerza de seguridad se realizó bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra de la PROCUNAR y su titular, Diego Iglesias. También trabaja Procelac. De acuerdo a las fuentes, los agentes siguieron un vuelo que, suponían, estaba cargado con cocaína.

Brian Bilbao detenido por Gendarmería
Brian Bilbao detenido por Gendarmería

Luego, siguieron la camioneta que salió de la zona donde había bajado la aeronave y allí dieron con Bilbao, también conocido como “Barba”, “Patoruzec” o “Negro”. Lo arrestaron en una camioneta en la que trasladaba unos 400 kilos de cocaína.

Por Bilbao, el gobierno santafesino ofrecía 40 millones de pesos por datos que conduzcan a su detención. Por ese motivo, su nombre figuraba dentro de los diez delincuentes más buscados de la provincia.

Brian Bilbao comenzó a estar en el radar de las autoridades de Rosario en agosto de 2020, pero recién en octubre de 2023 pudieron dar un golpe certero a su organización en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de dinero.

A finales de enero pasado, dejaron su nombre en notas que fueron arrojadas en ataques a tiros contra tres comercios ubicados en distintos puntos de Rosario. Los locales que fueron objeto de los atentados nada tenían que ver con el prófugo, según las primeras averiguaciones.

Para los investigadores, el mensaje fue más que claro: un interlocutor buscó “quemarlo” en la calle al brindar su nombre después de esas balaceras.

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