El gobierno de Guatemala presenta a funcionarios dominicanos su política de reintegración con enfoque en derechos humanos

La delegación de República Dominicana estudia en Guatemala el Plan Retorno al Hogar, modelo referente para la reintegración de migrantes retornados. (Fotografía: Agencias de Gobierno)

Una delegación oficial de República Dominicana realizó una visita técnica a Guatemala para examinar el modelo integral de atención y protección a personas migrantes retornadas, impulsado por el Plan Retorno al Hogar (PRH). El objetivo de esta política es asegurar una reintegración sostenible y digna de quienes regresan al país. Esta iniciativa, liderada por el Gobierno guatemalteco, destaca en la región por su enfoque en la defensa de derechos humanos y por articular servicios consulares, asistencia humanitaria y acceso a oportunidades de empleo, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración.

Al cierre de la primera jornada, el 11 de mayo de 2026, la delegación recorrió los centros de atención que operan en las zonas 1 y 13 de la ciudad de Guatemala. Allí, conocieron en detalle los modelos de perfilación aplicados por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Estos mecanismos permiten derivar información precisa y ejecutar acciones coordinadas que aumentan la efectividad de los procesos de reintegración. Ese mismo día, participaron en la presentación de los Planes de Vida Comunitarios, uno de los pilares del modelo que apunta a robustecer las capacidades locales y garantizar la sostenibilidad de la inclusión social y laboral.

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La delegación de República Dominicana estudia en Guatemala el Plan Retorno al Hogar, modelo referente para la reintegración de migrantes retornados. (Fotografía: Agencias de Gobierno)

La cooperación regional se intensifica en materia de retorno migratorio

Durante una sesión sobre comunicación y mecanismos vinculados al retorno migratorio, el vicecanciller guatemalteco Antonio Escobedo hizo hincapié en el valor de la cooperación bilateral con República Dominicana para fortalecer la gobernanza migratoria. Las autoridades resaltaron el papel estratégico de la Red Consular de Guatemala y la coordinación interinstitucional, con el propósito de brindar a las personas retornadas la posibilidad efectiva de reconstruir sus proyectos vitales “con dignidad, inclusión y esperanza”.

El Plan Retorno al Hogar se distingue por priorizar el respeto a los derechos fundamentales de la población retornada y por establecer mecanismos efectivos de inserción laboral. Según análisis de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) —a través de la Defensoría de las Personas Migrantes—, “el propósito de estos informes es fortalecer la capacidad del plan para acercar los servicios estatales, además de garantizar un trato digno, acceso a información clara y oportunidades reales de reintegración social y laboral”.

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El Plan Retorno al Hogar y su impacto en la reintegración

Desde enero de 2025, el gobierno dirigido por Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera implementó el Plan Retorno al Hogar, una estrategia coordinada por el IGM para transformar el retorno forzado en una oportunidad de reintegración económica y social para los migrantes retornados. Este programa, promovido por el IGM, favorece el acceso a capacitación técnica, la certificación de habilidades obtenidas en el extranjero y en Guatemala, y fomenta la conexión con el mercado laboral local para facilitar la inserción económica.

La delegación de República Dominicana estudia en Guatemala el Plan Retorno al Hogar, modelo referente para la reintegración de migrantes retornados. (Fotografía: Agencias de Gobierno)

Al momento de su llegada a los CRR, los migrantes reciben información detallada sobre los programas disponibles. El Plan Retorno al Hogar incluye acompañamiento, capacitación y validación de competencias, además de oportunidades laborales específicas orientadas a favorecer la autonomía económica y el arraigo comunitario de los retornados. El Estado brinda así respaldo para que reconstruyan sus proyectos de vida y se fortalezca el desarrollo nacional.

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Estrategia institucional y atención diferenciada

El modelo de atención establece criterios diferenciados según el perfil de cada retornado. La PGN y la SBS acompañan a los menores, priorizando su seguridad y bienestar. La SOSEP supervisa la atención familiar, mientras que las organizaciones internacionales colaboran en servicios de orientación e inserción. La CONAMIGUA, el MSPAS y el MINTRAB coordinan servicios de salud, orientación laboral y apoyo institucional a la población adulta.

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El Instituto Guatemalteco de Migración afirmó que “la atención digna y respetuosa para todas las personas migrantes retornadas” se mantiene como prioridad, asegurando el “respeto irrestricto de sus derechos humanos” y la entrega de “herramientas que permitan su reintegración social, económica y familiar en Guatemala”.

El proceso de recepción de retornados constituye, según el IGM, una tarea compleja que se enfoca en generar nuevas oportunidades y construir futuros viables para los ciudadanos guatemaltecos que han debido regresar al país.

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