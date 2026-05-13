Damián Betular sorprendió contando que colecciona figuritas del Mundial y está a punto de completar el álbum

El pastelero y figura de Hairspray contó su desconocida pasión en la previa a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 (Video: Amanece que no es poco/ Olga)

A un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Damián Betular sorprendió contando que al igual que muchísimos fanáticos de todo el mundo se sumó a la locura que genera el álbum de figuritas del mundial de fútbol.

El famoso pastelero y reciente figura del musical Hairspray, compartió detalles de su afición en Amanece que no es poco (Olga), el programa de Elizabeth “La Negra” Vernaci. Betular relató que actualmente le faltan tan solo 36 figuritas para completar el álbum y que planea asistir al programa de Paula Chaves, en el mismo canal de streaming, donde se realizan intercambios entre coleccionistas.

PUBLICIDAD

Así es la tapa oficial del álbum del Mundial 2026 (Panini Oficial)

“Me faltan 36 figuritas del álbum del Mundial”, explicó. “El domingo cambié en el teatro, tenía 76 que le servían a otro y él tenía 80 que me servían a mí”, añadió el jurado de MasterChef Celebrity que acaba de debutar en el teatro en el papel de Edna Turnblad, el personaje de la obra musical que fue interpretado en nuestro país por Enrique Pinti y en el mundo por la famosa drag Divine y John Travolta en la adaptación de la película de 2007.

En la conversación, Betular mencionó la dificultad para conseguir las figuritas del equipo local: “En un momento dije ‘a Estados Unidos lo sacaron del álbum’. Es difícil y es lo que me falta”, enfatizando que las figuritas del país anfitrión son especialmente complicadas de obtener. Detalló además que ya completó los equipos de Argentina, Brasil, Croacia y Paraguay, mientras que Arabia Saudita también figura entre los seleccionados ya completos en su colección.

PUBLICIDAD

“Me faltan 36 figuritas del álbum del Mundial”, contó Damián Betular sorprendiendo por su fanatismo por el álbum de figuritas de la Copa del Mundo (Amanece que no es poco, Olga)

Durante la charla, Marcos Aramburu manifestó su sorpresa ante el entusiasmo de Betular. “Enloqueciste. No te hacía llenando el álbum del Mundial”, exclamó, el integrante del programa de la primera mañana del canal de streaming. Betular también explicó que está juntando tapitas de una marca de gaseosa, ya que una parte del álbum requiere estos elementos para completar el álbum. “Mi hijo ya es grande y no colecciona”, comentó La Negra sobre su poco conocimiento sobre el tema. “¿Y yo? Tengo 43”, lanzó, divertido subrayando que la pasión por el álbum no tiene edad.

Betular mencionó que algo que lo altera, y lo que más intenta evitar, son los errores al pegar las figuritas. Además, detalló que lleva un registro en un archivo Excel y que, si no logra completar el álbum por otros medios, acudirá a los tradicionales encuentros de intercambio en Parque Rivadavia. “Yo lo tengo que llenar”, aseguró, rotundo. “Pero no lo necesitás llenar en un mes”, intentó Vernaci calmar su “fiebre” mundialista.

PUBLICIDAD

“En un momento dije ‘a Estados Unidos lo sacaron del álbum’. Es difícil y es lo que me falta”, detalló el pastelero

Damián con minuciosidad señaló otras de las complicaciones que estaba teniendo para poder cumplir con su meta. Aseguró que las figuritas holográficas con los escudos y aquellas obtenidas a través de una marca de gaseosa tienen un valor especial dentro de la colección, lo que añade un grado de dificultad y exclusividad a la búsqueda.

Álbum de figuritas del Mundial 2026: cuánto cuesta el álbum y las figuritas

El álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 ya está disponible a la venta, con un precio de $15.000 por unidad. Esta edición se destaca por ser la de mayor tamaño en la historia de los álbumes de la Copa del Mundo, con 112 páginas y espacio para 980 figuritas, reflejando la ampliación del torneo a 48 selecciones, que competirán del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

El tradicional álbum de figuritas del Mundial (Infobae)

Para completar el álbum, sin considerar figuritas repetidas, se estima una inversión mínima de $295.000, ya que cada sobre con siete figuritas cuesta $2.000.

Esta edición también permite completar el álbum de forma digital a través de una página web y una aplicación, otorgando dos sobres diarios virtuales.

PUBLICIDAD