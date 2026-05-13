Panamá

Sobrecarga laboral de enfermeras obliga al gobierno panameño a nombrar más personal

Se estima que en el país hay entre ocho a 10 enfermeras por cada 10,000 habitantes

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Las enfermeras participan en largas jornadas de vacunación, tendientes a proteger a la población.
Las enfermeras participan en largas jornadas de vacunación, tendientes a proteger a la población.

Debido a la sobrecarga laboral en el personal de enfermería, el Ministerio de Salud anunció la creación y nombramiento de nuevas posiciones para cubrir turnos adicionales en todas las instalaciones de salud del país.

El anuncio se dio en el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermería, que fue celebrado por la Asociación Nacional de Enfermería de Panamá (ANEP), que reconoció la trayectoria de enfermeras con 25 y 50 años de servicio.

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La ANEP estima que en el país hay entre ocho a 10 enfermeras por cada 10,000 habitantes.

El gremio de los “ángeles blancos” fue fundado el 20 de agosto de 1925, recibiendo inicialmente el nombre de Asociación de Enfermeras Graduadas del Hospital Santo Tomás, hasta que el 26 de noviembre de 1945 se reorganizó con el nombre de Sociedad Nacional de Enfermeras.

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El 12 de mayo de 1956 se reorganizó nuevamente bajo el nombre de Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP).

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, reconoció la labor de las enfermeras.
Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, reconoció la labor de las enfermeras.

“La profesión de ustedes no es igual a otras profesiones. Muchas veces deben repetir turnos en las instalaciones de salud, lo que representa un desgaste enorme”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Su esfuerzo, dedicación y sacrificio diario siempre va en beneficio de los pacientes, por lo que “conscientes de este sacrificio, estamos trabajando a nivel nacional para que los turnos extras sean cubiertos por otras enfermeras, a través del nombramiento de nuevas posiciones”, afirmó.

El titular de Salud agradeció el aporte histórico de las enfermeras panameñas, destacando su participación durante la construcción del Canal de Panamá, junto al equipo de salud que combatió enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria, así como su labor más reciente durante la pandemia de COVID-19.

Mientras se celebraba el día de la enfermera, la Caja de Seguro Social rechazó lo que llamó “actos proselitistas" en las instalaciones de salud.

En un comunicado, la entidad de salud pública rechazó categóricamente estos actos dentro de hospitales y policlínicas, los cuales afirmó “pueden generar zozobra en la población y desinformación sobre el estado real de los servicios de salud”.

Enfermeras de la regional de la provincia de Coclé, durante la celebración del día internacional de la Enfermería.
Enfermeras de la regional de la provincia de Coclé, durante la celebración del día internacional de la Enfermería.

La institución repudió, según el comunicado, el acto de proselitismo por parte del diputado Betserai Richards en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

Además, rechazó el ingreso abrupto con megáfono al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en el área de pacientes críticos, por parte del diputado Richards, esta vez en compañía del también diputado José Pérez Barboni.

Este tipo de acciones, indica la institución de Salud, evidencia un grado de irresponsabilidad y falta de respeto a las normas hospitalarias, que deben ser observadas por todos los ciudadanos y que, precisamente, los diputados están llamados a ser ejemplo de comportamiento.

La Caja de Seguro Social manifestó que considera que es necesario aclarar la situación con total transparencia ante la desinformación generada.

Indicó que una situación que se presentó en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos fue debido a una afectación en el sistema de aire acondicionado, por lo que se dispuso el traslado de cirugías electivas de pacientes hospitalizados hacia la Ciudad de la Salud durante esta semana.

Los diputados José Pérez Barboni y Betserai Richards, frente a las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Tomada de Instagram
Los diputados José Pérez Barboni y Betserai Richards, frente a las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Tomada de Instagram

No obstante, la institución recuerda que el traslado de pacientes no es un procedimiento que deba realizarse a la ligera, ya que requiere evaluaciones previas, pruebas microbiológicas y el cumplimiento estricto de protocolos, fundamentales para garantizar la seguridad y la vida de los pacientes.

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