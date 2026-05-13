Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

Mauro Icardi, en los festejos por el último título del Galatasaray

A los 33 años, Mauro Icardi suma 77 goles y seis títulos desde su llegada al Galatasaray en 2022, números con los que se consolidó como el máximo goleador extranjero de la institución. Con un aporte fundamental en el encuentro decisivo, acaba de sumar su sexto título con la entidad de Estambul. Ídolo de los fanáticos, su contrato vence el 30 de junio. Y cuando todo parecía dado para que se marchara, la euforia por la conquista y el cariño de los aficionados pusieron en un compromiso a los directivos.

En consecuencia, Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, declaró: “Evaluaremos cuáles son nuestras condiciones, qué piensa él, qué pensamos nosotros, nos sentaremos y lo hablaremos mutuamente. Icardi es un valor para nosotros”. Y añadió: “Icardi ha hecho mucho por Galatasaray. Incluso convirtió a toda una generación en galatasarayistas. Le agradezco mucho”.

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En Turquía se aguarda por una reunión entre Özbek y Elio Letterio Pino, agente del ex Inter y PSG, para ver si logran acercar posiciones. “Dursun Özbek no quiere ser el presidente que envíe a Icardi fuera. El mánager del jugador ha sido invitado a Estambul y se sentarán a la mesa. Si Icardi acepta las condiciones del Galatasaray, se continuará por ese camino, pero yo veo la probabilidad de continuar más baja”, indicaron en la TV turca sobre el caso que tiene en vilo a la afición.

La propuesta en principio sería similar a la que llegaron a hablar las partes hasta que se cortaron las negociaciones: un contrato de entre cuatro y cinco millones de euros (el actual es de 10) y un vínculo de un año con opción a otro.

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“Icardi quiere más de lo previsto. Un contrato de 1 + 1 no es algo que Mauro Icardi aceptaría. Icardi espera un poco de lealtad. Piensa que rechazó muchas cosas en su momento y prefirió al Galatasaray. Su expectativa es mayor. Supongamos que el salario no llega a 10, digamos que es 8. En el período en que firmó el acuerdo con el Galatasaray, recibió ofertas muy serias, ya le ofrecían el doble o el triple desde Arabia Saudita. En ese sentido, tal vez pueda sentir algo de resentimiento”, remarcó el periodista Nevzat Dindar, con más de 300.000 seguidores en X (antes Twitter).

“La decisión de si continúa o no la tomará el presidente. Pero según la información, te diré que el Galatasaray continuará con dos nuevos delanteros, además de Victor Osimhen. El segundo delantero tendrá un perfil un poco más alto, y físicamente no hará extrañar a Osimhen. Para el tercer delantero, podría ser Bertuğ Yıldırım“, agregó. Es decir, que el entrenador Okan Buruk, quien le retaceó acción en el último tiempo, buscará reforzar el ataque. ¿Se quedará Icardi para ser un suplente de lujo?

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En medio de la incertidumbre, hay varios clubes interesados en el punta, incluso del continente americano. Uno es el Palm City de Dubai. Otro es el Amedspor, recién ascendido a la Süper Lig turca, que lo pretende como su “jugador franquicia”.

Más cerca de su Argentina natal, de sus hijas, y en un panorama que también puede favorecer a su pareja, la China Suárez, está el Fluminense, que ya lo sondeó en febrero y terminó llevando al ex Lanús Rodrigo Castillo. Tampoco hay que descartar al América de México, que también supo estar tras sus pasos. ¿Y River Plate? La prioridad de su entrenador, Eduardo Coudet, parece ser Giovanni Simeone, hoy goleador del Torino de Italia. Pero hasta Oscar Ruggeri, desde la pantalla de ESPN, supo pedirlo para el Millonario.

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