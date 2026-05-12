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Los videos inéditos de un encuentro histórico entre Maradona y Pelé: de las mañas de los rivales a los defensores más duros

Se cumplen 31 años de un cónclave en Brasil donde ambos hicieron las pases. Sus divertidas anécdotas en medio de una cena llena de fútbol

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Quiénes son los defensores más duros para Diego Maradona y Pelé. Otra anécdota de su cena juntos en 1995

El vínculo entre Diego Armando Maradona y Pelé tuvo varios capítulos con idas y vueltas. En 1995 los astros volvieron a reunirse en una cena en Brasil y acaban de revelarse algunos cortes de un video que será publicado por completo mañana al cumplirse 31 años de aquel cónclave.

En medio de la suspensión que la FIFA le impuso durante 15 meses tras el positivo por efedrina en el Mundial de Estados Unidos de 1994, Maradona viajó al vecino país y se reunió con O Rei. Ese encuentro fue publicado por El Gráfico y fue la contratapa de la edición 3.945. El título fue “Os Mais grandes” y el epígrafe de la foto relató: “Sábado 13 de mayo. Pelé y Maradona se abrazan en Río. Una reconciliación histórica”.

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El mencionado medio publicó en sus redes sociales dos adelantos en los que Diego y Pelé cuentan anécdotas sobre cómo eludían defensores, quiénes eran los más duros y las mañas de otros. En medio de la cena se los ve a los dos muy divertidos en un clima descontracturado.

Diego Maradona y Pelé hablan de los defensores italianos en la cena que compartieron en 1995

Con un menú que se basó en pescado, se lo escucha a Maradona (un especialista en contar anécdotas) recordando cómo lo marcaban: “Yo iba a tomar agua y él (su rival) venía conmigo. Basta que el nueve no haga el gol y el seis iba con él, más allá de que el ocho venga con pelota dominada. Por eso, cuando vos les tocás la pelota, el alemán y el italiano te hacen falta. El sudamericano te espera y te da de verdad”. Ahí intervino Pelé: “Principalmente los uruguayos”. En tanto que Diego agregó que “los italianos te tienen que tocar, te tienen que sentir. A mí me hacían así (que lo agarraban) y les pegaba en la mano. Ellos te quieren tocar y se van con vos”.

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Aunque en aquella reunión también el tricampeón mundial con la Verdeamarela (1958, 1962 y 1970) habría iniciado sus gestiones para que el argentino pudiera jugar en el Santos, club donde brilló Pelé. El objetivo era devolver prestigio a la institución y sacarla de una sequía de títulos nacionales e internacionales, una situación que se había prolongado durante más de una década, según reseñó el periódico Folha de Sao Paulo.

Diego Maradona y Pelé
El encuentro fue la contratapa de El Gráfico y el histórico abrazo como portada del artículo

El proyecto contemplaba un contexto económico excepcional para la época que iba más allá de una simple transferencia. El plan, impulsado desde Pelé Sports & Marketing, la empresa del astro brasileño, preveía un contrato de cuatro millones de dólares por dos temporadas para Maradona. El financiamiento recaería en la propia compañía de Pelé, el patrocinador Unicor y una tercera marca seleccionada por licitación. Folha de Sao Paulo detalló que la inversión sería recuperada con los derechos de televisación y las acciones de mercadotecnia asociadas a la explosiva figura del argentino.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron: algunos directivos aseguraron que Maradona exigió sumas superiores a las pactadas originalmente. Otros testimonios recogidos por el medio apuntan a la reaparición de Boca Juniors como factor decisivo, ya que el club argentino manifestó su interés en repatriar a su ex figura.

La realidad histórica registrada por Folha de Sao Paulo es que Pelé se retiró formalmente de las negociaciones en junio de 1995. La sanción de la FIFA sobre Maradona finalizaba en septiembre y, el 30 de ese mes, el astro argentino regresó finalmente a la actividad profesional enfundado en la camiseta de Boca Juniors, cerrando así el capítulo de uno de los traspasos más singulares que nunca se concretaron en el fútbol mundial.

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