Se llevará a cabo la tercera edición de los premios Ana Frank por la lucha contra la discriminación

Los Premios Ana Frank distinguen a referentes de la cultura, política y sociedad comprometidos con la lucha contra la discriminación y el fomento de la paz regional. (Crédito: Instagram/museomyt)

La tercera edición de los Premios Ana Frank volverá a reunir a referentes de la cultura, los derechos humanos y la vida pública en una ceremonia organizada por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) prevista para el 8 de junio a las 18 en el Teatro Presidente Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires. El galardón distingue a personas e instituciones cuyo trabajo promueve la convivencia pacífica, la inclusión y la lucha contra toda forma de discriminación y violencia.

La celebración llega tras dos ediciones anteriores que consolidaron al premio como un espacio de reconocimiento para iniciativas latinoamericanas comprometidas con los valores que encarnó Ana Frank. La entrega del año pasado, realizada el 9 de junio de 2025 en el Teatro San Martín, reunió a figuras políticas, artistas y activistas de distintos países de la región bajo el mismo propósito: visibilizar el trabajo colectivo por una sociedad más justa.

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La convocatoria de CAFA para esta nueva edición reitera el espíritu que guía al premio desde su primera entrega: reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, construyen condiciones para la coexistencia en la diversidad. La ceremonia del 8 de junio se enmarca, además, en la conmemoración del natalicio de Ana Frank, fecha que la Ley 26.809 declaró como el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia.

La edición anterior ofreció un panorama amplio de las categorías que el galardón abarca. Entre los premiados de 2025 figuraron los ex presidentes uruguayos Luis Lacalle Pou y Julio Sanguinetti, junto al entonces presidente electo Yamandú Orsi, reconocidos por su trayectoria en la continuidad democrática y el respeto institucional. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también recibió un galardón por su labor vinculada al Parque de la Memoria, espacio dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado.

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La edición anterior incluyó el reconocimiento a expresidentes uruguayos, por su destacada labor pública

Esa misma noche, el músico León Gieco y la artista Lali Espósito fueron distinguidos por sus aportes desde la cultura: el primero, por su trayectoria asociada a mensajes de paz; la segunda, por su influencia en la juventud y su posicionamiento público en torno a la igualdad de género. El evento también incluyó la presencia de integrantes de Mujeres Activan por la Paz, un movimiento de mujeres y madres israelíes y palestinas que trabajan de manera conjunta por la paz en Medio Oriente.

También el documental Traslados, fue reconocido aquella oportunidad. “Celebrar la democracia y la tolerancia resulta esencial”, expresó Zoe Hochbaum, quien tuvo la idea original del film, al tiempo que advirtió que también es necesario “pasar a la acción para defenderla”. Este planteo buscó conectar el valor del recuerdo histórico con la responsabilidad ciudadana actual.

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Otro de los momentos de la gala de 2024 fue la entrega del Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, destinado a proyectos juveniles que fomentan la inclusión y la convivencia en sus comunidades. Esta categoría refleja el énfasis del CAFA en las nuevas generaciones como agentes activos en la construcción de una cultura de paz, en línea directa con el legado de la joven que dio nombre al galardón.

Para la edición de este año, el Centro Ana Frank ya difundió las invitaciones formales y confirmó la fecha y el lugar del evento. Más allá de los nombres que se conozcan en las próximas semanas, la estructura del premio mantiene su orientación hacia instituciones, medios de comunicación, gobiernos y personalidades de los ámbitos de la cultura, los derechos humanos, la justicia y el sector empresario, categorías que han definido el alcance regional de la distinción desde su origen.

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