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Con 14 jugadores del fútbol argentino, los 55 elegidos de Gustavo Alfaro para la prelista de Paraguay de cara al Mundial

El seleccionado sudamericano presentó la nómina preliminar para la Copa del Mundo 2026

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Alfaro disputará su segundo Mundial: el primero fue el anterior, cuando estaba al frente del combinado de Ecuador (AP Foto/Jorge Saenz)
Alfaro disputará su segundo Mundial: el primero fue el anterior, cuando estaba al frente del combinado de Ecuador (AP Foto/Jorge Saenz)

Paraguay presentó una prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026, con 14 jugadores que actúan en la Liga Profesional argentina: el debut programado para el 12 de junio ante Estados Unidos en el Grupo D del torneo que se disputará en Norteamérica.

La nómina preliminar del seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro incluye nombres de peso del fútbol sudamericano y europeo, aunque la lista definitiva de 26 convocados recién se conocerá el 1 de junio. Antes del viaje, la Albirroja disputará un amistoso de despedida el 5 de junio ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

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Los 14 del fútbol argentino

El fútbol argentino aporta el mayor bloque de jugadores del exterior en la prelista. Entre los arqueros figuran Orlando Gill (San Lorenzo) y Juan Espínola (Barracas Central). En la defensa aparecen seis nombres de la Liga Profesional: Alcides Benítez (Belgrano), Alexandro Maidana (Talleres), Agustín Sández (Rosario Central), Saúl Salcedo (Newell’s), José Canale (Lanús) y Ronaldo Dejesús (Lanús).

En el ataque, el fútbol argentino tiene presencia con Ángel Romero (Boca Juniors), Óscar Romero (Huracán), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Ronaldo Martínez (Talleres) y Adam Bareiro (Boca Juniors). Este último, sin embargo, atraviesa una situación delicada: el doble desgarro que sufrió el fin de semana pasado compromete su participación en el torneo. Ávalos, goleador del Apertura con Independiente, es el que tiene más chances de asegurarse un lugar entre los 26.

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Los mellizos Ángel y Óscar Romero se cruzaron en la fecha más reciente del fútbol local: ambos convirtieron en el clásico entre Boca y Huracán.

La lista completa de los 55 reservados

Arqueros: Gastón Olveira (Olimpia), Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Carlos Coronel (San Pablo), Juan Espínola (Barracas Central), Santiago Rojas (Nacional de Paraguay).

Defensores: Juan Cáceres (Dinamo de Moscú), Alan Núñez (Nacional de Paraguay), Alan Benítez (Libertad), Alcides Benítez (Belgrano), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres), Agustín Sández (Rosario Central), Blas Riveros (Cerro Porteño), Diego León (Manchester United), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabián Balbuena (Gremio), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Saúl Salcedo (Newell’s), Omar Alderete (Sunderland), José Canale (Lanús), Mateo Gamarra (Olimpia), Ronaldo Dejesús (Lanús).

Mediocampistas: Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Lucas Romero (Universidad de Chile), Álvaro Campuzano (Libertad), Robert Piris da Motta (Cerro Porteño), Matías Galarza (Atlanta United), Damián Bobadilla (San Pablo), Braian Ojeda (Orlando City), Matías Villasanti (Gremio), Mauricio (Palmeiras), Diego González (Atlas), Hugo Cuenca (Burgos), Enso González (Wolverhampton), Rodney Redes (Liga de Quito).

Delanteros: Julio Enciso (RC Estrasburgo), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain), Ángel Romero (Boca Juniors), Óscar Romero (Huracán), Lorenzo Melgarejo (Cerro Porteño), Miguel Almirón (Atlanta United), Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Rubén Lezcano (Olimpia), Antonio Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Ronaldo Martínez (Talleres), Carlos González (Independiente del Valle), Robert Morales (Pumas), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Adam Bareiro (Boca Juniors), Adrián Alcaraz (Libertad).

Grupo D: Estados Unidos, Turquía y Australia

Paraguay quedó encuadrado en el Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos (país anfitrión), Turquía y Australia. Los tres partidos de la fase inicial se disputarán en California:

  • 12 de junio: Paraguay vs. Estados Unidos — SoFi Stadium, Inglewood
  • 20 de junio: Turquía vs. Paraguay — Levi’s Stadium, Santa Clara
  • 25 de junio: Paraguay vs. Australia — Levi’s Stadium, Santa Clara

El historial de la Albirroja ante sus tres rivales no es alentador. Contra Estados Unidos, el único antecedente mundialista data de 1930, con una derrota 3-0 en la fase de grupos, y en el último amistoso disputado en noviembre de 2025, los norteamericanos se impusieron 2-1. Frente a Australia, Paraguay nunca ganó en cinco encuentros (tres empates y dos derrotas). Con Turquía, el único antecedente es un empate sin goles en 1995.

Las Eliminatorias: clasificación en el sexto lugar

Paraguay llegó al Mundial tras finalizar sexto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL, con 25 puntos producto de 7 victorias, 4 empates y 7 derrotas en 18 fechas, con una diferencia de gol de +4 (14 goles a favor, 10 en contra).

El proceso tuvo altibajos marcados. Comenzó mal, pero desde el desembarco de Gustavo Alfaro el equipo no tuvo techo. Entre los resultados más llamativos figura la victoria 2-1 ante Argentina en Asunción en la fecha 11 de noviembre de 2024, uno de los pocos traspiés del campeón del mundo en el camino a Estados Unidos, México y Canadá. También se destacaron el triunfo 1-0 ante Brasil en la fecha 8 y el 2-0 sobre Uruguay en la fecha 15, en junio de 2025. La clasificación se selló en la fecha 18, cuando Perú cayó 0-1 ante la Albirroja, resultado que terminó de confirmar el boleto mundialista.

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