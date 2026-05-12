La regla de oro que siguen los corredores de maratón para no lesionarse

Mantener la velocidad moderada durante los entrenamientos extensos permite a corredores de todos los niveles construir base aeróbica (Imagen ilustrativa Infobae)

Entrenadores y fisiólogos del ejercicio recomiendan mantener un ritmo lento en las carreras largas de entrenamiento. Esta estrategia, adoptada por corredores de diferentes niveles, busca evitar la fatiga excesiva y proteger la biomecánica del cuerpo. La práctica resulta especialmente relevante para quienes se preparan para distancias como media maratón o maratón, donde la resistencia y la técnica son determinantes en el rendimiento y la prevención de lesiones.

De acuerdo con la reconocida revista especializada Runner’s World, la entrenadora y fisióloga Janet Hamilton desaconseja los finales rápidos en carreras largas, ya que los riesgos superan a los beneficios. La especialista explica que acelerar en los últimos kilómetros compromete la estabilidad muscular y aumenta la probabilidad de sobrecarga en tejidos vulnerables. La fatiga acumulada modifica la técnica de carrera y puede derivar en molestias en caderas, rodillas o tibias.

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El objetivo principal de los entrenamientos largos, avalado por la evidencia, es desarrollar la capacidad aeróbica y fortalecer las fibras de contracción lenta. Estos segmentos preparan al cuerpo para mantener el esfuerzo durante períodos prolongados y optimizan la producción de energía a partir de nutrientes. El estímulo debe dirigirse al sistema aeróbico sin exigir a los músculos una carga elevada cuando ya presentan signos de fatiga.

Riesgos al acelerar al final y características del ritmo constante

Hamilton precisa que intentar terminar una carrera larga con un sprint final activa fibras de contracción rápida en un entorno anaeróbico, alejándose de los propósitos del entrenamiento de resistencia y elevando el riesgo de lesiones por fatiga muscular. Sugiere reservar los esfuerzos máximos para sesiones específicas de velocidad o para el día de la competición, cuando el cuerpo está en mejores condiciones.

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Advierten que acelerar en los últimos kilómetros de carreras largas incrementa la fatiga muscular y puede comprometer la biomecánica

El mantenimiento de un paso constante facilita que tanto corredores novatos como experimentados controlen la técnica y reduzcan el desgaste físico. En carreras largas, el cuerpo requiere regular la producción de energía y evitar la acumulación excesiva de lactato, que puede conducir a agotamiento precoz. Los entrenamientos a ritmo lento también favorecen la mejora de la percepción del ritmo y la identificación de aspectos de la postura y zancada susceptibles de perfeccionamiento.

Quienes optan por incluir segmentos de mayor velocidad deben hacerlo en la parte media del entrenamiento, una vez que el cuerpo está calentado, pero no ha alcanzado su máxima fatiga. Así, se consigue un estímulo adecuado sin alterar la biomecánica ni entorpecer la recuperación posterior.

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Opciones para corredores experimentados y novatos

A continuación, la entrenadora Hamilton recomienda que los corredores con experiencia incorporen entre 6 y 9 kilómetros a ritmo objetivo de maratón en la parte intermedia de una tirada larga. Este método trabaja la transición al ritmo de competición y permite mantener la técnica adecuada, evitando los riesgos de un final rápido. Además, el desarrollo de la conciencia de ritmo durante el entrenamiento resulta esencial para replicarlo el día de la carrera.

Correr distancias largas a velocidad confortable facilita la adaptación progresiva y el fortalecimiento muscula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los principiantes, se aconseja priorizar la suma progresiva de kilómetros a un ritmo confortable, adaptando la distancia gradualmente y atendiendo a cualquier signo de fatiga. La paciencia y la consistencia se convierten en los aliados principales para lograr una mayor resistencia y reducir la incidencia de lesiones repetitivas. Llevar un control adecuado del kilometraje y programar descansos periódicos contribuye a una planificación equilibrada.

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El ajuste de la intensidad y la inclusión conservadora de esfuerzos controlados fortalecen la base aeróbica. El aumento de las mitocondrias y la capacidad de utilización de oxígeno permiten mantener la velocidad en distancias prolongadas sin un desgaste desproporcionado. Un entrenamiento estructurado y adaptado a las características individuales favorece mejoras medibles en el desempeño físico.

La importancia de la planificación personalizada

La supervisión de un entrenador capacitado contribuye a evaluar el estado físico y definir metas alcanzables. Elaborar un plan de entrenamiento personalizado considera la trayectoria deportiva, la tolerancia al esfuerzo y el historial de lesiones, adaptando la intensidad y ubicando de forma estratégica los segmentos rápidos.

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Según la reconocida revista especializada, la mejora en carreras largas depende de la combinación de paciencia, técnica y progresión ajustada. El respeto por los ritmos lentos y la inclusión cuidadosa de intervalos rápidos favorecen alcanzar el potencial máximo evitando daños físicos.

La recomendación general para quienes entrenan distancias largas es priorizar la salud y la prevención. El ritmo lento, la constancia y una planificación adecuada forman la base para la práctica eficaz y sin riesgos del running de fondo.

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