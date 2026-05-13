Los convocados de River Plate para los cuartos de final ante Gimnasia: dos ausencias sorpresivas y el posible once inicial

Eduardo Coudet prepara el equipo para el choque en el Monumental (FOTOBAIRES)

River Plate se prepara para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles por los cuartos de final del Torneo Apertura, con la continuidad de la base habitual de titulares bajo la dirección de Eduardo Coudet, quien evalúa introducir dos posibles modificaciones en una formación que atraviesa una serie intensa de partidos.

Tras haber dejado atrás la sufrida eliminatoria frente a San Lorenzo, la expectativa en el cuerpo técnico se centra en la recuperación física de Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Fausto Vera, considerados piezas clave; pese a que finalizaron el último encuentro con molestias. La proyección es que lleguen en condiciones para integrar el equipo desde el inicio.

PUBLICIDAD

El Chacho Coudet tiene previsto mantener la estructura titular habitual, pero contempla cambios tácticos específicos tras la exigente serie ante San Lorenzo. De esta forma, el conjunto millonario presentaría una alineación con algunas novedades en el duelo ante el Lobo.

En la nómina de los citados se destaca el regreso de Franco Armani, tras una larga rehabilitación que lo marginó durante la primera parte del año. Sin embargo, Santiago Beltrán se perfila para seguir defendiendo el arco debido a sus buenas actuaciones en las que reemplazó al Pulpo durante su período de lesión. El joven guardameta de 21 años viene siendo gravitante y en la definición por penales ante San Lorenzo atajó dos remates.

PUBLICIDAD

Además de estos factores, el mediocampista Juan Fernando Quintero, autor de un gol y una asistencia en el reciente clásico, es candidato a incorporarse desde el arranque, desplazando a Maximiliano Meza, el primer recambio realizado por Coudet en la fecha anterior. Por su parte, Germán Pezzella compite por un lugar en la defensa junto a Lautaro Rivero, quien atraviesa una baja en su rendimiento.

La lista de convocados de River Plate

En tanto que se confirmaron dos bajas de consideración: Ian Subiabre y Kendry Páez. Ninguno presenta lesiones, por lo que se trata de dos decisiones tácticas del entrenador. Los dos ingresaron en el complemento ante el Ciclón, pero no lograron desequilibrar de acuerdo con sus condiciones. El ecuatoriano, además, falló un penal en la tanda.

PUBLICIDAD

El club de Coudet buscará no solo la victoria sino también mejorar en el juego. El domingo ante el Ciclón estuvo dos veces abajo en el marcador hasta que llegó el empate agónico del propio Juanfer Quintero, quien le dio vida a su equipo.

La probable alineación de River Plate ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

PUBLICIDAD

El encuentro se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Monumental desde las 21.30. En caso de empate en los 90 minutos, se disputará un alargue de media hora. De persistir la igualdad, se definirá por tiros desde el punto del penal. En Núñez esperan poder evitar esa tanda decisiva nuevamente, pero enfrente tienen un rival que viene envalentonado como el conjunto tripero, que eliminó a Vélez en Liniers.

El ganador de esta serie se medirá contra el vencedor de Rosario Central-Racing, que este miércoles abrirán la acción desde las 18.45 en Arroyito. Este martes, Belgrano dejó en el camino a Unión de Santa Fe al ganarle 2-0 en Córdoba.

PUBLICIDAD