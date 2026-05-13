Mundo

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó ante el Congreso la suba del presupuesto bélico y afirmó que el país mantiene reservas militares suficientes

Guardar
Google icon
El Pentágono elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo
El Pentágono elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

El Pentágono informó este martes que el gasto acumulado de la guerra contra Irán asciende ya a 29.000 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 4.000 millones respecto a la estimación oficial de hace dos semanas.

El dato fue presentado por el responsable financiero interino del Departamento de Defensa, Jules Hurst, durante una audiencia en el Capitolio sobre el presupuesto militar solicitado para el año fiscal 2027.

PUBLICIDAD

Hurst explicó que el cálculo anterior, de 25.000 millones, había sido realizado a finales de abril, pero que el equipo de control de gastos y la oficina del contralor revisan constantemente la proyección a medida que surgen nuevas necesidades.

Ahora pensamos que la cifra real está más cerca de 29.000 millones de dólares”, afirmó, al tiempo que señaló que el monto contempla principalmente el reemplazo de equipos, operaciones, mantenimiento y reabastecimiento de municiones.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Hurst reconoció que el monto actualizado aún no incluye el costo total de las reparaciones necesarias para restaurar instalaciones estadounidenses dañadas en ataques iraníes.

Esa partida adicional hará que el total aumente aún más en las próximas semanas”, anticipó.

Jules W. Hurst, director financiero interino del Pentágono, durante una audiencia en el Capitolio donde el Departamento de Defensa actualizó el costo de la guerra contra Irán (REUTERS/Jonathan Ernst)
Jules W. Hurst, director financiero interino del Pentágono, durante una audiencia en el Capitolio donde el Departamento de Defensa actualizó el costo de la guerra contra Irán (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, compareció ante el Congreso el mismo día que la inflación interanual en Estados Unidos alcanzó el 3,8%, empujada, en parte, por el encarecimiento de la energía y la presión global derivada del conflicto.

Hegseth defendió la solicitud de presupuesto de defensa para el próximo año, que supera el billón y medio de dólares, aunque ese monto no incluye la financiación específica para la campaña militar en Irán.

Representantes de ambos partidos reclamaron a la administración que acelere el envío de la solicitud presupuestaria extraordinaria vinculada a la guerra, buscando garantizar la supervisión legislativa de un conflicto que sigue sin autorización formal del Congreso.

Necesitamos saber cuánto dinero se requiere para financiar operaciones, mantener buques, reponer municiones y cubrir los costos de combustible y reparación de infraestructura dañada”, exigió la congresista demócrata Betty McCollum.

El debate sobre la transparencia y la magnitud del gasto militar fue uno de los ejes de la jornada en el Capitolio. El senador Mark Kelly expresó sus reservas sobre la suficiencia de los inventarios de misiles Tomahawk y Patriot, advirtiendo que el ritmo de reposición será lento y que la campaña ha tensado los recursos estratégicos de Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó ante el Congreso la suba del presupuesto bélico y afirmó que el país mantiene reservas militares suficientes (REUTERS/Kevin Lamarque)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó ante el Congreso la suba del presupuesto bélico y afirmó que el país mantiene reservas militares suficientes (REUTERS/Kevin Lamarque)

Hegseth, por su parte, minimizó el riesgo de agotamiento de reservas y aseguró: “Sabemos exactamente con qué contamos. Tenemos lo que necesitamos”.

La audiencia se desarrolló en medio de un ambiente político tenso, con protestas de ciudadanos que se oponen a la guerra y con legisladores demócratas cuestionando la falta de claridad en los objetivos finales de la intervención. “Al final, la pregunta es: ¿qué hemos logrado y a qué costo?”, planteó la representante Rosa DeLauro.

En paralelo, la tregua con Irán tambalea tras el rechazo de Donald Trump a la última oferta presentada por Teherán. El presidente estadounidense insistió en que no está dispuesto a aceptar un acuerdo que no contemple todos los objetivos estratégicos de Washington.

“No tengo apuro en sellar un pacto si no cumple nuestras metas. El bloqueo naval da ventaja a Estados Unidos en las negociaciones”, sostuvo Trump ante la prensa.

Funcionarios del Pentágono admitieron que la cifra total del conflicto seguirá evolucionando mientras continúen las operaciones y se sumen los gastos de recuperación de infraestructura. Aunque la Casa Blanca mantiene que la presión militar disuade a Irán de avanzar en su programa nuclear, la falta de un balance detallado y la escalada de costos alimentan el debate sobre la sostenibilidad de la campaña y su impacto en la seguridad nacional y la economía estadounidense.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránGuerra en Medio OrientePentágonoDepartamento de DefensaÚltimas Noticias AméricaPete HegsethDonald TrumpJules HurstWashingtonTeheránMisiles Patriot

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Bruselas y Londres avanzan en un esquema de seguridad marítima para escoltar buques comerciales en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

El régimen de Teherán redefinió unilateralmente los límites del estrecho y anunció nuevos mecanismos de control militar sobre la principal vía del comercio petrolero mundial

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk

Kiev confirmó represalias y la Unión Europea aceleró el envío de ayuda militar y financiera, priorizando la adquisición de drones para reforzar la defensa

Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk

Ruinas antiguas, terrazas sobre el mar y calles de piedra: así es Ortigia, la joya oculta de Sicilia

En apenas un kilómetro y medio, la isla despliega arquitectura, gastronomía y paisajes que invitan a perderse entre la historia, los aromas y la vida pausada del sur de Italia

Ruinas antiguas, terrazas sobre el mar y calles de piedra: así es Ortigia, la joya oculta de Sicilia

Un informe reveló que Hamas utilizó la violencia sexual como arma de terror en su ataque del 7 de octubre de 2023

La investigación concluyó que los abusos fueron cometidos de forma coordinada y deliberada contra civiles y rehenes durante la masacre en Israel

Un informe reveló que Hamas utilizó la violencia sexual como arma de terror en su ataque del 7 de octubre de 2023
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Retiran seguridad policial a Piero Corvetto mientras avanzan investigaciones fiscales por presuntas irregularidades electorales

Retiran seguridad policial a Piero Corvetto mientras avanzan investigaciones fiscales por presuntas irregularidades electorales

Marcel Ruiz, Luis Chávez, Chino Huerta, Richard Ledezma y todos los jugadores que aún sueñan con ir al Mundial

Siete heridos tras choque de minivan contra poste en Villa El Salvador

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 12 de mayo: Paseo de la Reforma se encuentra totalmente inundado

Iván Cepeda lanzó crítica a Abelardo de la Espriella por su comportamiento en una entrevista con Malú: “Trato denigrante”

INFOBAE AMÉRICA

Sobrecarga laboral de enfermeras obliga al gobierno panameño a nombrar más personal

Sobrecarga laboral de enfermeras obliga al gobierno panameño a nombrar más personal

El gobierno de Guatemala presenta a funcionarios dominicanos su política de reintegración con enfoque en derechos humanos

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

El Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que amplía a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+