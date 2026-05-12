Dolor en la NBA por la muerte de Jason Collins, el primer jugador en declararse homosexual: “Fue una inspiración”

Jason Collins, el primer jugador en declararse homosexual en la NBA falleció a los 47 años (AP Foto/Mark J. Terrill)

Jason Collins, el primer jugador en declararse homosexual en la historia de la NBA, murió este martes a los 47 años tras ocho meses de lucha contra un glioblastoma en etapa 4. Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado difundido por la asociación de básquet norteamericano.

“Estamos desconsolados al compartir que Jason Collins, nuestro querido esposo, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma. Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos quienes lo conocieron y para quienes lo admiraron de lejos”, escribieron. El veterano de 13 temporadas murió en paz en su hogar, rodeado de su familia.

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El diagnóstico llegó a mediados de 2025, cuando Collins notó que olvidaba tareas cotidianas. Una tomografía computarizada en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló un tumor en medio del cráneo.

Jason Collins se enfrentó a un agresivo cáncer

Su esposo, Brunson Green, recordó el momento en declaraciones a ESPN: “Fuimos a urgencias y en cinco minutos nos dijeron que tenía un bulto del tamaño de una pelota de béisbol en medio del cráneo”. Los médicos descartaron la cirugía por el riesgo que implicaba extirparlo y le comunicaron un pronóstico sin tratamiento de entre seis semanas y tres meses de vida. Con el tratamiento estándar de radioterapia y quimioterapia, el promedio estimado era de 13 meses.

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Collins describió a ESPN el comportamiento del tumor con una imagen precisa: lo llamó “multiforme”, extendido sobre ambos hemisferios del cerebro y con la capacidad de regenerarse. “Había terminado un tratamiento de radioterapia, pero el glioblastoma aprendió cómo volver a crecer. Había duplicado su tamaño en unas dos o tres semanas”, relató el exbasquetbolista.

Ante ese escenario, optó por una vía experimental y viajó a Singapur, donde accedió en 48 horas a una terapia no autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. El tratamiento consistía en nanocélulas denominadas EDV—una suerte de caballo de Troya molecular— capaces de transportar agentes quimioterapéuticos a través de la barrera hematoencefálica, que normalmente bloquea el paso de esos fármacos al cerebro. “La FDA es muy estricta y habría tomado semanas. Yo no tenía semanas”, explicó Collins en ese entonces.

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La carrera de Collins en la NBA abarcó 13 temporadas tras ser seleccionado en el puesto 18 del draft de 2001, procedente de Stanford. Pasó por los New Jersey Nets —luego Brooklyn Nets—, los Memphis Grizzlies, los Minnesota Timberwolves, los Atlanta Hawks, los Boston Celtics y los Washington Wizards, antes de retirarse en 2014. Con los Nets llegó a dos Finales de la NBA consecutivas, en 2002 y 2003, como parte de un equipo liderado por Jason Kidd. Su perfil fue siempre el de un ala pivote de aporte defensivo, físico y de liderazgo en el vestuario.

Fuera de la cancha, su nombre quedó asociado a uno de los momentos más recordados del deporte profesional estadounidense. En abril de 2013, Collins se convirtió en el primer jugador activo en declararse homosexual en cualquiera de las cuatro grandes ligas deportivas de América del Norte, a través de un artículo de portada en la revista Sports Illustrated.

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El anuncio recibió el apoyo público del entonces presidente Barack Obama y de figuras como Oprah Winfrey. “Cuando decidí salir del armario, no hubo escándalo. Solo era yo siendo honesto sobre quién soy”, dijo Collins en declaraciones recogidas por Heavy.com. Meses después, firmó con los Brooklyn Nets y disputó 22 partidos antes de retirarse definitivamente. Tras colgar los botines, se mantuvo vinculado a la liga como embajador global y promotor de la inclusión.

Al revelar su diagnóstico en diciembre de 2025, Collins trazó un paralelo entre ambas decisiones:“Pude contar mi propia historia, como yo quería. Y ahora puedo decir con sinceridad que los últimos 12 años han sido los mejores de mi vida”, señaló en la entrevista con la periodista Ramona Shelburne de ESPN.

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