Los centros de ayuda de las empresas tecnológicas señalan que la responsabilidad de las compras recae sobre el usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los asistentes de inteligencia artificial que pagan por el usuario ya funcionan en servicios de uso masivo. Meta lanzó Muse en el Reino Unido el 24 de noviembre, y Google actualizó Gemini el 17 de noviembre para que pueda hacer pagos. En ambos casos, las guías oficiales piden revisar permisos y cargos.

Muse puede armar un carrito, reservar un viaje o comprar regalos, y funciona como aplicación y dentro de WhatsApp. Según Meta, siempre pide aprobación antes de completar una compra. Esa promesa no elimina el riesgo: en su centro de ayuda, la propia empresa advierte que el asistente puede cometer errores o ejecutar acciones inesperadas.

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La responsabilidad también queda del lado del usuario. El centro de ayuda de Meta indica que quien usa Muse responde por todas las transacciones que el asistente haga en su nombre y por corregir los errores, incluso ante terceros. Por eso conviene configurar los controles antes de la primera compra.

Primero, limitar lo que el asistente puede hacer

Meta recomienda empezar con tareas de bajo riesgo hasta conocer cómo se comporta el asistente. En Muse, los permisos están en Ajustes y luego Permisos. Allí hay dos niveles para las conexiones con otras aplicaciones: “Preguntar en algunas acciones” y “Preguntar siempre”. Con la segunda opción, el asistente consulta antes de cualquier acción.

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Meta distingue entre acciones de lectura, como ver el calendario, y de escritura, como enviar un mensaje o comprar. Las de escritura son las que conviene vigilar. Cada vez que el asistente pide permiso, ofrece varias respuestas: permitir una vez, permitir para esa tarea, permitir para ese sitio, permitir siempre o denegar.

La configuración de permisos en Muse permite elegir la confirmación obligatoria previa ante cada acción de compra (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para pagos, la opción “permitir siempre” es la de mayor riesgo, porque el asistente deja de preguntar. Google ofrece una opción parecida en Gemini: las tareas rutinarias de confianza, como agregar cereales al carrito, pueden marcarse como “Siempre permitir” para que no pida confirmación. La compañía no la recomienda para el dinero, pero tampoco la bloquea.

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Segundo, fijar un tope y elegir bien cómo se paga

Google informó que Gemini permite fijar un tope de gasto antes de empezar y que está diseñado para no superarlo. También dijo que usa fichas digitales (tokens) en tarjetas compatibles de Mastercard y Visa, con American Express en camino, y que el usuario conserva los puntos y las protecciones de su tarjeta. El asistente pide confirmación antes de pulsar “Comprar”.

En Muse, Meta recomienda pagar con Link, una billetera de Stripe que genera un número de tarjeta de un solo uso por cada compra, de modo que el número real no llega al comercio. Stripe ofrece cobertura en compras elegibles por daños, robo, pérdida, bajas de precio y devoluciones. La alternativa es que Muse inicie sesión con claves guardadas y pague con una tarjeta archivada.

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Antes de aprobar, Meta pide verificar el detalle de la compra y las condiciones del comercio en su propio sitio. Cuando Muse usa el navegador, el usuario puede abrir una ventana para ver la página tal como la ve el asistente, pausar la tarea con “Tomar el control” o detenerla.

Tercero, revisar el historial y los cargos

Muse guarda un registro de actividad con las acciones realizadas y los permisos concedidos, al que se accede tocando el ícono del asistente. También hay una sección de tareas programadas. Meta aconseja revisar los permisos de forma periódica, desconectar las aplicaciones que ya no se usen y vigilar los correos de confirmación, los recibos y los extractos de la tarjeta.

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Google Gemini permite fijar un límite de presupuesto y utiliza fichas digitales para resguardar las tarjetas bancarias (Europa Press)

Según Meta, el usuario puede pedir que detenga lecturas de sitios o comparaciones de precios, pero un correo enviado no se revierte, igual que si lo hubiera enviado una persona. En las compras, el comercio las procesa y cumple los pedidos, según la propia Meta.

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), el organismo que vigila la competencia y protege a los consumidores, señaló que la ley de consumo se aplica a los productos de IA. Su directora ejecutiva, Sarah Cardell, recomendó a los usuarios revisar cuánta autonomía conceden y comprobar que permisos y aprobaciones coincidan con el riesgo que aceptan.

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Si el precio cambia mucho entre la confirmación y la compra, o el producto se agota, la operación falla y el usuario recibe un aviso por correo o notificación. Estas condiciones corresponden a las páginas de ayuda de Meta y Google Pay y a los anuncios de Google del 27 de noviembre de 2026. OpenAI informó en su centro de ayuda que su función ChatGPT agent ya no está disponible y que fue reemplazada por ChatGPT Work para tareas de varios pasos.