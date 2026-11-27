El vicepresidente de Turquía, Cevdet Yilmaz, asiste a una conferencia de prensa (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

Guardar

El vicepresidente de Turquía, Cevdet Yilmaz, afirmó que las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebrarán en 2028, aunque abrió la puerta a un adelanto de uno o dos meses respecto de la fecha prevista para mayo. “Las elecciones se celebrarán en 2028. Se está debatiendo si podrían celebrarse uno o dos meses antes. Podrían adelantarse un poco”, declaró Yilmaz.

El segundo del Ejecutivo añadió que la alianza gobernante ya acordó respaldar una nueva candidatura del presidente Recep Tayyip Erdogan. “Ya existe consenso dentro de la alianza para que Erdogan se presente de nuevo como candidato”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Las novedades del vicepresidente surgen luego de que el Consejo de Estado turco confirmara la anulación del diploma universitario del encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, una decisión que bloquea su eventual candidatura a la Presidencia, ya que la Constitución exige título universitario para ocupar ese cargo.

La sentencia del máximo tribunal administrativo, publicada el miércoles y emitida la semana pasada, ratificó la decisión de la Universidad de Estambul de invalidar el título de Imamoglu, obtenido en 1994. La casa de estudios había revocado el diploma en marzo de 2025, después de que el Partido Republicano del Pueblo (CHP), de orientación socialdemócrata, comenzara a promover al alcalde como su principal opción para las próximas presidenciales.

PUBLICIDAD

La Universidad argumentó que existieron irregularidades en la convalidación, en 1990, de asignaturas cursadas por Imamoglu en una universidad privada del norte de Chipre. El alcalde impugnó la medida, pero los recursos sucesivos no prosperaron.

El ex alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu (REUTERS/Murad Sezer/Archivo)

Según la resolución de la sala 8 del Consejo de Estado, el procedimiento de convalidación estuvo marcado por “una cadena de errores abierta, destacada y sistemática”. El tribunal citó una solicitud presentada fuera de plazo y un aumento artificial de materias. Pese a ello, la Universidad de Estambul aceptó la homologación y la inscripción de Imamoglu por una “vía excepcional”, que el fallo consideró injustificada desde la perspectiva del bien común.

PUBLICIDAD

La sentencia establece que la Universidad cuenta con competencia plena para retirar el diploma. Imamoglu permanece detenido desde marzo de 2025 por una causa de presunta corrupción.

La oposición sostiene que el encarcelamiento del alcalde responde a una persecución política contra sus principales dirigentes antes de los comicios presidenciales. Imamoglu aún puede recurrir ante el Tribunal Constitucional turco y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la resolución seguirá vigente durante ese proceso y le impedirá competir en las presidenciales previstas antes de mayo de 2028.

Turquía suspendió una emisora de televisión opositora

Miles de personas marcharon el domingo pasado por las calles de Estambul para protestar contra las presiones sobre los periodistas y reclamar libertad de prensa, después de que las autoridades suspendieran las emisiones de Sözcü TV, uno de los últimos canales opositores de Turquía.

PUBLICIDAD

La movilización fue convocada por el partido socialdemócrata Yeni, principal fuerza de la oposición. Los participantes corearon consignas como “no puedes ganar la libertad solo; o todo juntos o ninguno”.

Personas participan en una protesta por la libertad de prensa tras el nombramiento de un administrador para gestionar el canal Sozcu TV —de línea opositora— en Estambul, Turquía, el 22 de noviembre de 2026 (REUTERS/Dilara Senkaya)

Entre los asistentes hubo integrantes de organizaciones de periodistas, sindicatos y partidos críticos del presidente Erdogan.

Imágenes difundidas por medios turcos mostraron aplausos desde balcones y automovilistas que tocaron las bocinas en respaldo a la marcha. Los manifestantes portaron carteles con mensajes como “no puede haber democracia plena sin una prensa libre”.

La protesta respondió a la operación policial del 17 de este mes, que derivó en la detención de cuatro directivos de Sözcü TV y en la suspensión de las transmisiones del canal. Las autoridades nombraron a un administrador judicial para asumir su gestión.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Estambul acusa de terrorismo al dueño de la señal, Burak Abay, y también le atribuye financiación a la red de seguidores del fallecido clérigo islamista Fetullah Gülen. El Gobierno turco responsabiliza a esa organización por el fallido golpe de Estado de 2016.

(Con información de Reuters y EFE)