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Franco Rodríguez Viau creó Satellites on Fire, una empresa argentina que detecta incendios forestales con inteligencia artificial e imágenes satelitales térmicas. El sistema opera en 21 países, alerta a brigadistas por WhatsApp y busca reducir el tiempo de respuesta ante los focos de fuego. La iniciativa fue reconocida por el príncipe Guillermo de Gales al quedar entre los 15 finalistas del Earthshot Prize 2026, el premio ambiental que él creó.

Rodríguez Viau fundó el proyecto junto a Joaquín y Ulises, dos compañeros de escuela. Los tres comenzaron a trabajar en la iniciativa cuando tenían 16 años, tras los incendios de Córdoba de 2020.

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El emprendedor argentino explicó en Infobae Al Amanecer que familiares y amigos perdieron sus viviendas durante esa crisis. Esa experiencia los llevó a hablar con bomberos y brigadistas para conocer las dificultades que enfrentan ante los incendios forestales.

Satellites on Fire analiza imágenes térmicas y busca diferencias de temperatura que puedan indicar la presencia de un foco. Luego, envía una alerta con la ubicación a organizaciones que tienen capacidad para actuar.

Cómo detecta incendios Satellites on Fire

Rodríguez Viau explicó que el sistema procesa información de 13 satélites cada cinco minutos. La plataforma identifica cambios térmicos en zonas rurales, forestales o alejadas de centros urbanos.

Franco Rodríguez Viau fundó la iniciativa junto a dos compañeros de escuela tras los incendios de Córdoba en 2020

“Si acá hacen 500 grados y al lado hacen 30 grados, acá posiblemente pase un incendio”, ejemplificó Rodríguez Viau. Esa variación puede responder a un incendio o a otra fuente de calor.

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La empresa analiza esas señales con un modelo propio de inteligencia artificial. El sistema busca mejorar la precisión y reducir el tiempo que requieren otros mecanismos de detección.

Según Rodríguez Viau, Satellites on Fire detecta incendios, en promedio, 35 minutos antes que uno de los sistemas más utilizados de la NASA. También afirmó que algunos casos mostraron alertas hasta dos horas antes.

La plataforma muestra la evolución de los focos de calor y estima su posible propagación durante las horas posteriores. Esa información llega por WhatsApp a brigadistas, gobiernos, parques nacionales, empresas y otras organizaciones.

Alertas para brigadistas, gobiernos y comunidades

Rodríguez Viau contó el caso de un parque nacional argentino donde un incendio comenzó cerca de viviendas a las 15.20. Satellites on Fire detectó el foco 17 minutos después de su inicio.

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La empresa envió una alerta por WhatsApp con un enlace a Google Maps. El sistema de la NASA identificó ese mismo foco dos horas más tarde, según el fundador.

La plataforma procesa información de 13 satélites cada cinco minutos para identificar variaciones térmicas en zonas rurales

El emprendedor sostuvo que una alerta temprana no resuelve por sí sola un incendio forestal. Para controlar el fuego, señaló, se necesitan tareas de prevención, detección, monitoreo y combate.

“Si mandamos una alerta, pero no hay nadie que vaya a atacarla a tiempo, el incendio se va a propagar”, afirmó. La herramienta depende de la capacidad de respuesta de cada organización.

La plataforma trabaja con empresas forestales y agrícolas, parques nacionales, gobiernos y comunidades indígenas. El servicio cobra una tarifa anual según la cantidad de hectáreas que cada cliente necesita monitorear.

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Rodríguez Viau mencionó un trabajo con comunidades indígenas de la Amazonía peruana. La empresa consiguió financiamiento de la Unión Europea y capacitó a jóvenes que reciben alertas cercanas por WhatsApp.

También citó un proyecto en el Estado de México. Según dijo, el sistema ayudó a reducir a cero la tasa de mortalidad de brigadistas que enfrentaban incendios con poca información sobre su avance.

El crecimiento de la empresa argentina

Satellites on Fire trabaja hoy en 21 países de cinco continentes, según Rodríguez Viau. La empresa cuenta con más de 70 mil usuarios y reúne a un equipo de 35 personas.

El fundador afirmó que la plataforma ayudó a atacar más de 2.000 incendios forestales durante el año pasado. La compañía ofrece sus alertas a organizaciones con territorio y equipos de respuesta.

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El proyecto también obtuvo financiamiento para expandir su operación. Rodríguez Viau indicó que la empresa recibió USD 3,6 millones de entidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cornell University y las Naciones Unidas.

El emprendedor explicó que el crecimiento exigió nuevas capacidades para el equipo fundador. “Éramos más nerds que otra cosa”, dijo sobre sus primeros años junto a sus dos socios.

Al mismo tiempo relató que la empresa recibió apoyo de inversores, mentores y asesores. Esas personas confiaron en el proyecto después de conocer los resultados de las alertas en distintos territorios.

La iniciativa obtuvo visibilidad internacional durante un premio ambiental en India. Rodríguez Viau dijo que el certamen seleccionó a 15 finalistas entre más de 7.000 organizaciones de 160 países.

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El fundador presentó Satellites on Fire ante los príncipes de Gales, Guillermo y Kate. La pareja difundió la historia del emprendedor argentino en Instagram, según se informó durante la entrevista.

Los límites de la detección satelital

La empresa reconoce que cualquier sistema satelital puede emitir alertas erróneas. Rodríguez Viau estimó que Satellites on Fire registra entre 15% y 20% de falsos positivos.

Ese nivel resulta similar al de la NASA, según explicó. El sistema prioriza la detección de posibles incendios, aunque algunas señales correspondan a fábricas u otras fuentes de calor.

Rodríguez Viau afirmó que la empresa podría reducir las alertas erróneas. Esa decisión también podría dejar fuera focos reales, por lo que los clientes prefieren recibir avisos adicionales.

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La plataforma permite consultar focos de calor en América a través de su sistema público. Los puntos rojos muestran una mayor probabilidad de incendio, mientras los violetas corresponden al modelo de inteligencia artificial.

El fundador sostuvo que el 95% de los incendios en Latinoamérica tiene origen humano. Satellites on Fire plantea ampliar su trabajo hacia la prevención, el monitoreo y futuras herramientas para combatir el fuego.

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