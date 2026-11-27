Meta integró a su asistente de inteligencia artificial Muse dentro de la bandeja de mensajes directos de Instagram. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

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Meta ha comenzado a integrar a Muse, su agente de inteligencia artificial, directamente en los mensajes directos de Instagram, de manera que los usuarios pueden conversar con el asistente sin salir de la aplicación.

La novedad elimina la necesidad de alternar entre Instagram y la app propia de Muse para pedirle ayuda. Desde ahora, el asistente puede ofrecer contexto sobre una publicación, armar itinerarios de viaje o convertir contenido guardado en listas de tareas concretas.

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Cómo funciona la integración en los mensajes directos

La conversación con Muse aparece como un hilo más dentro de los DMs de Instagram. Según detalló Meta en su anuncio, los usuarios pueden compartirle publicaciones para pedirle más información sobre lo que muestran, ya sea un lugar, un producto o un tema puntual.

Las conversaciones iniciadas desde Instagram no quedan aisladas: también se reflejan como un chat lateral dentro de la aplicación principal de Muse, de modo que es posible continuar la charla en cualquiera de las dos plataformas.

El despliegue de Muse en los mensajes directos comenzó en Estados Unidos, Canadá, México, Japón y Singapur. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El despliegue de esta función en mensajes directos comenzó el 24 de noviembre para usuarios de iOS y Android en Estados Unidos, Canadá, México, Japón y Singapur, según precisó TechCrunch.

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Qué puede hacer Muse con el contenido guardado

Más allá de la conversación directa, Meta presentó nuevas formas de trabajar con las publicaciones y los reels que cada usuario guarda en Instagram. El asistente puede organizar ese material en carpetas personalizadas llamadas Colecciones.

Entre los ejemplos difundidos por la compañía figura convertir un video de una receta en una lista de compras, o transformar publicaciones de viajes guardadas en un itinerario para una próxima salida. En moda, Muse podría sugerir ideas de atuendos a partir de los reels que el usuario haya recopilado.

La empresa también mostró casos de uso ligados a una publicación puntual: agregar una cafetería a un itinerario en Ciudad de México o buscar una oferta de Black Friday para un par de zapatos. Son ejemplos que ilustran cómo Meta busca conectar el descubrimiento de contenido con una acción práctica, aunque la compañía no detalló comercios participantes ni criterios de búsqueda para las compras.

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La herramienta de Colecciones gestionada por la inteligencia artificial opera únicamente en Estados Unidos y Canadá.

A partir del lanzamiento, cuando un usuario guarde una publicación en Instagram verá una sugerencia para pedirle a Muse que la organice. Esta función de Colecciones, a diferencia de los mensajes directos, se limita por ahora a Estados Unidos y Canadá, sin fecha anunciada para su expansión a otros mercados.

Cómo será el control del usuario sobre las acciones del asistente

Meta sostiene que las personas mantienen el control sobre su experiencia con Muse en Instagram. Según la compañía, nada se comparte, publica o envía sin aprobación previa, y los usuarios pueden pedirle al asistente que olvide información o deshaga acciones en cualquier momento.

Las páginas de ayuda de Instagram explican que Muse puede solicitar confirmación antes de ciertas acciones, como compartir información o visitar un sitio web desconocido, cuando el usuario tiene esa opción configurada. Esto implica que no todas las funciones requieren necesariamente el mismo tipo de aprobación.

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El antecedente más reciente en materia de privacidad llegó en octubre. Infobae informó el 21 de octubre de 2026 que Meta suspendió la posibilidad de compartir conversaciones con Muse después de que se detectara la exposición de información sensible.

Los usuarios mayores de edad en México disponen de Muse en mensajes directos pero carecen aún de la función Colecciones.

Ese episodio se refería puntualmente a compartir conversaciones y no implica que el asistente publique contenido de forma automática en Instagram, aunque resulta pertinente al evaluar las funciones de intercambio de información que ahora se suman a la red social.

La disponibilidad de Muse en un país tampoco garantiza que todas sus funciones estén activas allí. Wired en español informó que el asistente está disponible para mayores de 18 años en México a través de su sitio web y de aplicaciones para iOS y Android, mientras que TechCrunch confirmó que ese mismo mercado forma parte del despliegue de mensajes directos, aunque queda fuera, por ahora, de las nuevas funciones de Colecciones.

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