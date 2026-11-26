El asistente emite indicaciones de voz para corregir el encuadre cuando la cámara no enfoca el objetivo de manera adecuada. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Google habilitó en el iPhone la función Guided Vision de Gemini Live, que convierte la cámara del teléfono en un asistente que describe en voz alta lo que tiene enfrente. Hasta ahora solo funcionaba en Android.

Para usarla, el usuario abre Gemini Live, apunta la cámara hacia lo que quiere consultar y hace preguntas. El asistente responde con descripciones habladas y admite preguntas de seguimiento en la misma conversación, según el anuncio de Google.

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Si el encuadre no sirve, Gemini da indicaciones por voz. Cuando el teléfono apunta demasiado alto, está muy cerca o se desvía hacia un lado, pide mover la cámara lentamente a la derecha, inclinarla hacia abajo o dar un paso atrás para ver mejor.

Google habilitó la función Guided Vision de Gemini Live en los teléfonos iPhone para describir el entorno en voz alta. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo/File Photo)

Google ofrece como ejemplos leer la letra pequeña de un envase de comida, descifrar los programas de una lavadora, encontrar un auricular que cayó al suelo o consultar si una camisa a rayas combina con un pantalón. Puede describir cómo está distribuida una habitación desconocida.

Cómo Google desarrolló esta nueva función

Guided Vision se desarrolló con la participación de personas con discapacidad visual. Google lo presentó en Android el 1 de octubre de 2026 en su blog oficial, donde explicó que entrenó el sistema junto con Aira, un servicio de interpretación visual para ese público, con decenas de miles de horas de datos.

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Más de 1.000 integrantes de la red de probadores de Aira ayudaron a poner a prueba y ajustar el modelo en rutinas diarias, y especialistas de la organización colaboraron en las medidas de seguridad.

Google entrenó este modelo de inteligencia artificial junto a la organización Aira y más de mil evaluadores con discapacidad visual. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según Google, la función admite conversaciones en varios idiomas y se probó con comunidades de India, Brasil, Singapur, Indonesia y Japón, entre otros países.

La empresa señala que sirve a adultos mayores, a personas con dificultades de lectura o a cualquiera que intente leer un texto pequeño con poca luz.

Qué límites de uso fija Google para esta función

Google advierte que Guided Vision puede cometer errores dado que no es un dispositivo médico: no reemplaza un bastón blanco ni otra ayuda para moverse, y la empresa indica que no debe usarse para navegar, para viajar con seguridad ni para detectar obstáculos.

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La herramienta puede leer letras pequeñas de envases, descifrar paneles de electrodomésticos y detallar la distribución de habitaciones. (REUTERS/Jeenah Moon)

Cómo activar Guided Vision de Google

Google solo detalla en su página de ayuda el procedimiento para Android: en los ajustes de la app de Gemini, hay que activar la opción “Usar Guided Vision en Live” y, de forma opcional, configurar un atajo de accesibilidad. Advierte que el despliegue es gradual, por lo que quizá aún no esté disponible para todos.

En Android, la función requiere la versión 9 o posterior y se ofrece donde Gemini Live ya funciona, según el idioma y la región.

Google no precisó qué versiones de iOS ni qué modelos de iPhone son compatibles, ni en qué países está disponible.

El despliegue de la función en dispositivos móviles es gradual y la compañía todavía no detalló los modelos de iPhone compatibles. (REUTERS/Jeenah Moon)

Hasta el momento, Google no publicó una fecha para el despliegue completo en iPhone ni la página de ayuda con los pasos de activación para ese sistema.

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Gemini de Google ya puede manejar una Mac

Google habilitó una función de Gemini que permite al asistente controlar computadoras Mac para abrir programas, hacer clic, escribir y completar formularios a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Denominada “uso de la computadora”, opera en una ventana aislada dentro de la aplicación de Gemini y muestra una vista previa en vivo de acciones. La herramienta puede extraer datos de PDF, crear presentaciones, preparar ventas y editar fotos.

La función para computadoras exige procesadores Apple Silicon, opera en una ventana aislada y requiere autorización para pagos. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Está disponible en inglés para mayores de 18 años en Estados Unidos que cuenten con los planes AI Plus, Pro o Ultra y una Mac con Apple Silicon y macOS Sequoia 15.0 o superior.

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Google asegura que los usuarios definen las aplicaciones y carpetas a las que Gemini accede, pueden pausar la tarea y deben aprobar operaciones sensibles, como pagos.

Sin embargo, advierte que el sistema puede cometer errores, borrar archivos o compartir información, por lo que recomienda no conectar documentos privados.