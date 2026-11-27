La subasta de más de 100 objetos del Titanic superó el millón de libras esterlinas en la casa Henry Aldridge and Son (Foto de dominio público)

Guardar

Más de un siglo después de su hundimiento, el Titanic mantiene un lugar singular en la memoria colectiva y en el mercado de los objetos históricos. Cartas, relojes, joyas, boletos, documentos y pertenencias recuperadas o preservadas por familias de pasajeros y tripulantes fueron donados a museos o vendidos en subastas de distintos países por miles de dólares.

El interés no se limita a las piezas de lujo ni a los grandes nombres vinculados al viaje inaugural del transatlántico. También alcanza a documentos personales que permiten reconstruir, desde una escala íntima, las horas previas al desastre del 15 de abril de 1912 y las historias de quienes viajaban o trabajaban a bordo.

PUBLICIDAD

En ese sentido, se destaca una postal firmada por “Jack”, quien fue un operador principal de radio llamado Jack Phillips y enviada a su hermana cuatro días antes de que el Titanic partiera de Southampton rumbo a Nueva York.

Coleccionistas de distintos países adquirieron también un documento de seguro y un billete del Titanic durante la puja

Mientras que entre los documentos más inusuales figura una carta escrita en español por el pasajero de primera clase Ramón Artagaveytia Gómez.

Dos cartas del Titanic fueron vendidas por miles de dólares

La historia del transatlántico volvió a quedar reflejada en dos documentos personales que pasaron por una subasta de la casa británica Henry Aldridge and Son.

La postal enviada por el operador Jack Phillips a su hermana desde Southampton alcanzó un precio final con impuestos de 40.000 libras esterlinas (Henry Aldridge and Son)

Una postal del operador principal de radio Jack Phillips se adjudicó en 32.000 libras esterlinas, unos USD 41.000, mientras que la carta en español escrita por Ramón Artagaveytia Gómez alcanzó las 80.000 libras esterlinas (más de USD 100 mil), según informó la BBC.

PUBLICIDAD

La tarjeta de Phillips tenía matasellos del 6 de abril de 1912, cuatro días antes de que el coloso iniciara su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York. El operador la envió a su hermana, Elsie Phillips, y en el frente aparece una imagen del barco atracado en ese puerto del sur inglés.

La casa británica Henry Aldridge and Son subastó más de 100 objetos del Titanic y superó el millón de libras esterlinas en ventas (Henry Aldridge and Son)

En el reverso, el trabajador relató una salida a Cowes y anticipó que volvería a escribir antes de partir. “Muchas gracias por tu carta. Hacía un tiempo espléndido, así que ayer fui a Cowes. Te escribiré más tarde antes de zarpar. Un abrazo, Jack”, decía el mensaje. La casa de subastas indicó que la pieza se conservaba en muy buen estado, aunque presentaba manchas leves y decoloración.

PUBLICIDAD

La cifra inicial correspondió al precio de venta. De acuerdo con CBS News, el costo final, después de impuestos y comisiones, fue de 40.000 libras esterlinas, cerca de USD 52.300.

El operador Jack Phillips cumplió 25 años durante la travesía y emitió llamadas de auxilio tras el choque del transatlántico con un iceberg (Henry Aldridge and Son)

Phillips cumplió 25 años durante la travesía y permaneció en su puesto para emitir llamadas de auxilio cuando el Titanic chocó con un iceberg la noche del 14 de abril de 1912.

La segunda pieza destacada fue la carta escrita en español por Ramón Artagaveytia Gómez, uno de los pasajeros de primera clase que murió en el naufragio. El documento, recuperado de su cuerpo, tenía manchas de agua y fue redactado en papel con membrete oficial del Titanic, según la BBC.

PUBLICIDAD

Una carta en español recuperada del cuerpo del pasajero Ramón Artagaveytia Gómez alcanzó un valor de 80.000 libras esterlinas (Henry Aldridge and Son)

La carta describía aspectos de la vida a bordo: los colores de la pintura, la temperatura y la cantidad de personas que asistían a las comidas.

Formó parte de los pocos documentos preservados del barco redactados en un idioma distinto del inglés, un rasgo que elevó su valor histórico entre los coleccionistas.

El manuscrito de Ramón Artagaveytia Gómez detalló aspectos de la vida a bordo como la pintura, la temperatura y la concurrencia a las comidas (Henry Aldridge and Son)

El escrito se vendió por más de USD 100 mil, dentro de una subasta que incluyó más de 100 objetos vinculados al transatlántico.

El remate superó el millón de libras esterlinas (USD 1.3 millones), según declaró el subastador Andrew Aldridge a la BBC.

La carta firmada por Ramón fue una de las únicas piezas escritas en otro idioma además del inglés (Henry Aldridge and Son)

Qué otros objetos del Titanic se vendieron en la subasta

Entre los lotes que alcanzaron las cifras más altas estuvo un reloj de bolsillo de oro que perteneció a Mary Mangan, pasajera de tercera clase de 32 años. El objeto, recuperado de su cuerpo tras el hundimiento y devuelto a su familia junto con otras pertenencias, se vendió por 250.000 libras esterlinas (más de USD 300 mil), según informó la BBC.

PUBLICIDAD

Mangan había emigrado a Estados Unidos y había regresado a Irlanda a comienzos de 1912 para visitar a sus familiares. El reloj formaba parte de la Colección Mangan, que estuvo expuesta durante varias semanas en el museo Titanic Belfast antes de salir a remate. La venta estableció, según el subastador Andrew Aldridge, un récord para una pertenencia de un pasajero de tercera clase.

Otro de los objetos destacados fue un anillo de diamantes que usó Lady Duff Gordon, pasajera de primera clase y diseñadora de moda británica. La joya se adjudicó por 140.000 libras esterlinas (USD 183 mil), la suma más alta pagada hasta entonces por una pieza de joyería relacionada con el Titanic, de acuerdo con la BBC.

PUBLICIDAD

También se vendieron un documento de seguro por 27.000 libras esterlinas (USD 35 mil) y un billete poco común por 45.500 libras esterlinas (USD 60 mil). Aldridge señaló que los compradores procedían de distintos países y atribuyó los montos al interés sostenido por las historias personales detrás de cada pertenencia. “Lo que estamos haciendo con estos objetos es mantener vivos los recuerdos de las personas”, afirmó el subastador al medio británico.