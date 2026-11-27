Las investigadoras Jasmine Shone y Lisa Dunlap presentaron el estudio dentro del programa de becas de Anthropic (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Investigadores de Anthropic comprobaron que 14 de 23 modelos de inteligencia artificial a los que se les había aplicado una técnica para borrar conocimiento sobre ciberataques siguen “sabiendo” la respuesta correcta. Los modelos parecían limpios en las pruebas habituales, pero la información seguía dentro.

El trabajo es de Jasmine Shone y Lisa Dunlap, y se difundió en el blog de Alignment Science de la compañía. Forma parte del programa Anthropic Fellows y es la segunda parte de una serie sobre interpretabilidad, la rama de la IA que intenta entender qué ocurre dentro de un modelo en lugar de juzgarlo solo por lo que responde.

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Las autoras analizaron 23 versiones públicas de modelos a las que se les había aplicado “desaprendizaje”, un conjunto de técnicas que buscan que un modelo olvide material peligroso sin perder el resto de sus capacidades. Usaron WMDP-cyber, una prueba de 1.987 preguntas de opción múltiple sobre conocimiento que podría servir para un ciberataque.

En esa prueba estándar, los modelos parecían haber olvidado. Su precisión bajaba hacia el nivel del azar, mientras que su desempeño general se mantenía.

Qué encontraron al mirar dentro de los modelos

Anthropic comprobó que 14 de 23 modelos de inteligencia artificial conservan conocimiento sobre ciberataques tras la aplicación de técnicas de desaprendizaje (Europa Press)

Shone y Dunlap aplicaron otra medición: comparar la probabilidad que el modelo asigna al texto de cada respuesta posible. En 14 de los 23 modelos, la respuesta correcta seguía ocupando el primer lugar en la mayoría de las preguntas que el modelo original acertaba. Es decir, la puntuación bajaba, pero el dato seguía disponible.

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Los autores explican el mecanismo así: los métodos que mejor puntúan en la prueba estándar se comportan como una puerta trasera. Ciertas neuronas del modelo se activan entre 20 y 100 veces más ante texto de ciberseguridad después del desaprendizaje y siguen débiles ante otro tipo de texto. Esa activación añade ruido que desbarata el cálculo de la respuesta, pero no elimina el conocimiento.

Otros métodos, como el ascenso de gradiente, NPO, SimNPO y TAR, funcionan de otra manera. Según el estudio, el modelo parece calcular la respuesta en las capas intermedias y suprimirla al final, y el daño se extiende tanto al texto de ciberseguridad como al resto.

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El estudio también muestra que, en algunos de estos modelos, restaurar un pequeño grupo de neuronas modificadas recupera las respuestas perdidas. Restaurar neuronas elegidas al azar casi no tiene efecto.

El problema de hacer que una IA olvide de verdad

Según los autores, si una técnica borrara de verdad la información peligrosa, quizá no obtendría buenos resultados en las pruebas que se usan hoy. El problema es que el conocimiento puede estar conectado con otros temas dentro del modelo. Por eso, intentar eliminar una parte puede afectar información que no se buscaba borrar.

Los investigadores creen que, una vez entrenada, una IA podría no ser capaz de olvidar por completo conocimientos de ciberseguridad que no estaban incluidos en la lista de datos que se quería eliminar. Como alternativa, plantean separar esa información peligrosa desde el momento en que se entrena el modelo.

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La restauración de un grupo específico de neuronas modificadas permitió recuperar las respuestas que parecían eliminadas (REUTERS/Brendan McDermid)

El trabajo tiene límites. Analizó versiones públicas de modelos y no los sistemas comerciales de Anthropic. Además, fue realizado dentro de un programa de becarios y no forma parte de un anuncio de producto de la empresa.

El dato de 14 de 23 indica cuántos modelos mantuvieron la respuesta correcta como su opción más probable, según la medición explicada antes. No mide si esos modelos podrían ayudar de forma concreta a alguien a realizar un ciberataque. El estudio no evaluó esa posibilidad.

La advertencia para la seguridad de la IA es sencilla: que un modelo obtenga un resultado bajo en una prueba sobre información peligrosa no demuestra, por sí solo, que haya olvidado esos datos. El estudio completo y la primera parte de la investigación están publicados en el sitio de Alignment Science de Anthropic.

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