El 8 de diciembre conmemora la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María por el papa Pío IX en 1854 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Se acerca fin de año y diciembre reserva una última pausa antes del cierre. El 8 de diciembre es feriado nacional inamovible en Argentina y, sumado al lunes 7 (declarado día no laborable con fines turísticos), configura el último fin de semana largo del año, aunque su alcance varía según el sector y el empleador.

Qué se celebra el 8 de diciembre y por qué es un feriado inamovible

El martes 8 de diciembre conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, fecha en que el catolicismo celebra el dogma según el cual la Virgen María fue concebida sin pecado original. El papa Pío IX lo proclamó el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, en Roma, y desde entonces integra el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

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En Argentina, la fecha forma parte del calendario de feriados nacionales establecido por la Ley 27.399 con carácter inamovible, lo que significa que no puede trasladarse a otro día aunque caiga entre semana.

En la práctica cotidiana, el 8 de diciembre también marca por tradición el inicio de la temporada navideña: es la jornada en que muchos hogares arman el árbol de Navidad.

¿Habrá fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre?

El calendario combina cuatro días consecutivos de descanso: sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8 de diciembre. La extensión real, sin embargo, depende de la condición legal de cada fecha.

Bajo la Ley 27.399, el lunes 7 de diciembre fue declarado día no laborable con fines turísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 8, al ser feriado nacional inamovible, garantiza el descanso obligatorio para todos los trabajadores del país. El lunes 7, en cambio, fue declarado día no laborable con fines turísticos por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el marco de la misma Ley 27.399, que habilita a fijar hasta tres jornadas de este tipo por año. Para 2026, las fechas seleccionadas fueron el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.

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Esto significa que los trabajadores del sector privado tendrán cuatro días de descanso solo si su empresa decide darles el lunes libre. De lo contrario, el descanso extendido quedará reducido al martes 8 más el fin de semana del 5 y 6.

Diferencia entre feriado nacional y día no laborable

La distinción entre ambas categorías tiene consecuencias directas sobre los derechos de los trabajadores. Un feriado nacional garantiza el descanso obligatorio; si la empresa requiere que se presten tareas, debe abonar el doble del salario ordinario, tal como lo fija el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Un día no laborable, en cambio, traslada la decisión al empleador del sector privado. Si la compañía resuelve que no habrá actividad, el trabajador descansa sin descuento salarial. Si, por el contrario, dispone que se trabaje, el empleado debe concurrir y cobra su remuneración habitual, sin ningún adicional, según establece el artículo 167 de la misma norma.

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En el sector público, los organismos estatales, los bancos y las compañías de seguros suelen adherir al cese de actividades en los días no laborables, aunque esa conducta responde a decisiones institucionales y no a una obligación legal equivalente a la de los feriados nacionales.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El feriado inamovible del viernes 25 de diciembre por Navidad aporta un fin de semana de tres días antes del cierre del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los feriados y días clave que restan en diciembre son:

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible. Su caída en viernes habilita tres días de descanso junto al sábado 26 y el domingo 27.

Jueves 24 de diciembre (Nochebuena) y jueves 31 (Nochevieja): no son feriados ni días no laborables. Para el sector privado son jornadas ordinarias, aunque convenios colectivos o acuerdos internos pueden contemplar salida anticipada u otras condiciones.

Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo, de carácter también inamovible. Genera un fin de semana de tres días junto al sábado 2 y el domingo 3, con el que se cierra el calendario de feriados del año.