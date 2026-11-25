La FCC dio luz verde a SpaceX para desplegar una red de hasta un millón de satélites orientados a instalar centros de procesamiento de datos fuera de la Tierra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

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La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizó a SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, a desplegar un millón de satélites para crear una constelación de centros de datos en el espacio.

La autorización permitirá a SpaceX poner en órbita hasta un millón de módulos informáticos de la constelación Starmind, destinados a procesar grandes cantidades de datos que luego se utilizarían en la Tierra.

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Según la FCC, se trata de la primera autorización de este tipo en la historia de Estados Unidos.

La agencia estadounidense señaló que el proyecto busca responder a la creciente demanda de capacidad de procesamiento para inteligencia artificial. Los módulos orbitales utilizarían energía solar y operarían de acuerdo con las normas de la FCC sobre desechos espaciales.

El plan contempla la puesta en órbita de módulos informáticos de la constelación Starmind, capaces de procesar información que luego se aprovecharía en el planeta. (FCC)

Qué autoriza la FCC a SpaceX

La decisión habilita a SpaceX a establecer una red de centros de datos orbitales a gran escala. La compañía había solicitado el permiso a principios de 2026 para desplegar los módulos informáticos y procesar datos desde el espacio.

Además, la FCC autorizó el uso de enlaces de radiofrecuencia para respaldo, telemetría de emergencia, seguimiento y control de los satélites. También aprobó comunicaciones adicionales para reforzar la red óptica de la empresa.

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De acuerdo con los términos del permiso, SpaceX deberá iniciar el despliegue antes de noviembre de 2033. La empresa tendrá que poner en órbita 100.000 satélites antes de noviembre de 2035 y completar el 50% del proyecto antes de noviembre de 2038.

El presidente de la FCC consideró que los centros de datos orbitales podrían reforzar la posición de Estados Unidos en el desarrollo de esa tecnología. (X)

Respuesta de Elon Musk ante la autorización de la FCC

El presidente de la FCC, Brendan Carr, sostuvo que el traslado de la capacidad de procesamiento fuera de la Tierra permitirá responder a las necesidades de infraestructura para la inteligencia artificial.

“Al trasladar la capacidad de procesamiento más allá de la Tierra, SpaceX y los numerosos competidores que desarrollan sus propios centros de datos orbitales están respondiendo a las exigencias de este momento histórico”, expresó.

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Carr afirmó que los centros de datos son esenciales para sostener el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial y que las constelaciones orbitales podrían aprovechar la energía solar de forma casi constante.

Elon Musk celebró la decisión en X con el mensaje: “Muy agradecido. Esto será un gran activo para América y el mundo”. REUTERS/Adrees Latif/File Photo

Por su parte, Elon Musk respondió al anuncio de la FCC en X: “Muy agradecido. Esto será un gran activo para América y el mundo”.

La FCC indicó que continúa evaluando otras propuestas de centros de datos orbitales y que emitirá resoluciones sobre cada una de ellas conforme a sus procedimientos habituales.

Elon Musk visita a Jensen Huang en sede de Nvidia

Elon Musk estuvo en las oficinas centrales de Nvidia, en Santa Clara, California, para mantener una reunión con Jensen Huang, máximo responsable de la empresa de chips e inteligencia artificial.

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Elon Musk al lado de sus hijos visita a Jensen Huang en las oficinas de Nvidia. (X)

El fundador de Tesla y SpaceX asistió junto a dos de sus hijos y replicó en X una imagen del encuentro que había publicado la cuenta Tesla Owners Silicon Valley. Por su parte, Ben Pouladian, fundador de BEP Research y accionista de Nvidia, difundió otras fotografías de los dos empresarios.

La reunión se realizó después de que Nvidia anunciara, el 23 de noviembre, el retorno de Huang como director ejecutivo.

El directivo había dejado el cargo el 12 de noviembre, en medio de cuestionamientos vinculados con su conducta personal y eventuales implicaciones para la seguridad nacional. Musk celebró su vuelta con un mensaje en X: “El error ha sido corregido”.

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Elon Musk visitó las instalaciones de Nvidia junto a sus hijos luego de la restitución de Jensen Huang como CEO de la compañía. (X)

El directorio de Nvidia señaló que avaló la reincorporación después de conversar con Huang y recopilar información de altos funcionarios estadounidenses.

La compañía afirmó que no considera que su regreso represente un riesgo para la seguridad nacional, aunque continuará con la investigación interna sobre las circunstancias de su salida.

Durante una reunión con empleados, Huang admitió fallas, ofreció disculpas y remarcó que debe cumplir las reglas de la empresa. Está previsto que responda preguntas de legisladores de Estados Unidos en diciembre de 2026.