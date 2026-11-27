Los investigadores revisaron a mano una parte de esos sitios y hallaron información sensible de 27 organizaciones. EFE/Ballesteros

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La empresa de ciberseguridad Pluto Security detectó 16.666 sitios web creados con ChatGPT Sites, la función de OpenAI que convierte unas pocas instrucciones en una aplicación publicada en internet. De ese total, 12.830 (77%) se mostraban a cualquier visitante sin pedir inicio de sesión, según el informe que la firma publicó el 23 de noviembre.

Los investigadores revisaron a mano una parte de esos sitios y hallaron información sensible de 27 organizaciones. Pluto afirma que no vulneró ningún sistema: usó herramientas gratuitas y fuentes públicas, como buscadores, archivos web, repositorios de código y datos de rastreo de internet. Según la firma, el conjunto se reunió en unos 10 minutos.

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Pluto aclara que el 77% no equivale a filtraciones: son sitios accesibles sin registro, y algunos pueden estar abiertos a propósito. Las filtraciones confirmadas son las de las 27 organizaciones.

La empresa de ciberseguridad Pluto Security detectó 16.666 sitios web creados con ChatGPT Sites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT Sites está disponible para los planes Plus y Pro, y para los espacios de trabajo Business y Enterprise, según el centro de ayuda de OpenAI. El usuario describe la aplicación, ChatGPT escribe el código y la publica, con alojamiento incluido. Cada dirección termina en chatgpt.site.

Ventas, cotizaciones y datos de residentes

El caso más sensible, según Pluto, fue el panel de ventas de una empresa de la lista Fortune 500 (las 500 mayores compañías de Estados Unidos por ingresos). Mostraba 207 reuniones comerciales con nombre y cargo de cada prospecto, entre ellos directivos de hospitales, y el resultado de cada cita.

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El mismo panel incluía indicadores de desempeño de cada vendedor. Pluto sostiene que un competidor podría usar esa información para ir tras los mismos clientes durante una negociación, o que un atacante podría hacerse pasar por un vendedor y escribir a un directivo que acababa de reunirse con él. Tras el aviso de la firma, la empresa restringió el acceso.

Una empresa de transporte de carga dejó visibles 1.185 cotizaciones a clientes desde 2023, con tasas mensuales de conversión, cuentas principales y un mapa de dónde guarda sus datos internos. Un sitio de un complejo residencial exponía nombre de lote, teléfono, correo, cumpleaños y aniversario de boda de 425 residentes.

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Los investigadores sostienen que un competidor podría usar la información filtrada para ir tras los mismos clientes durante una negociación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuarto hallazgo no provino de la empresa afectada. Un proveedor de sensores armó una presentación de ventas para una cadena minorista europea y la dejó pública. Ahí figuraban la cantidad de tiendas por país y los cierres que la cadena aún no había anunciado.

Una pantalla de contraseña no protege los datos

Según Pluto, muchos sitios tenían una pantalla de acceso creada por la propia IA que no protegía nada. Si la aplicación envía los datos al navegador antes de que el visitante ingrese la clave, cualquiera puede descargarlos sin conocerla. La contraseña solo oculta lo que ya llegó a la computadora.

Ehud Melzer, investigador de seguridad del equipo fundador de Pluto, explicó al medio israelí N12 que antes los equipos de desarrollo y de sistemas participaban en decidir quién accede a la información de la empresa. Ahora, dijo, esa decisión recae en el empleado que sube el archivo y publica la aplicación, y el área de seguridad puede enterarse tarde.

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El centro de ayuda de OpenAI indica que un sitio nuevo queda limitado a su dueño y a los administradores del espacio de trabajo hasta que se cambia el acceso. Publicarlo para cualquier persona de internet exige que la función de publicación pública esté habilitada. En los planes Enterprise, esa opción viene desactivada y debe activarla un administrador.

ChatGPT Sites está disponible para los planes Plus y Pro, y para los espacios de trabajo Business y Enterprise, según el centro de ayuda de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

La documentación también advierte que, si el sitio incluye su propio sistema de acceso, ese sistema tiene controles propios, y recomienda revisar el contenido y el público elegido antes de publicar. Los administradores pueden decidir quién crea sitios y quién publica.

Qué recomienda la firma a las empresas

Pluto aconseja localizar los sitios que los empleados publicaron, revisar qué datos contienen y limitar la publicación abierta salvo que haya una razón. Para herramientas internas propone compartir con personas concretas o con el espacio de trabajo, usar el acceso “Sign in with ChatGPT” (iniciar sesión con ChatGPT) y borrar los sitios en desuso.

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Pluto vende servicios de seguridad para este tipo de herramientas y el informe forma parte de su difusión comercial. Los datos de 16.666 y 12.830 sitios provienen de la propia firma y no figuran verificados por un tercero. La búsqueda no encontró una respuesta pública de OpenAI al informe.

La empresa de carga y la compañía de la lista Fortune 500 no fueron identificadas por Pluto. Tras el aviso de la firma, solo la segunda confirmó haber restringido el acceso a su sitio, según el informe.