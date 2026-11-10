Muse, el asistente de compras con IA de Meta, dejó de poder navegar en eBay

El fin de semana, la herramienta no pudo extraer nada de eBay. REUTERS/Dado Ruvic

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Muse, el asistente de compras con inteligencia artificial de Meta, dejó de poder consultar publicaciones en eBay. Según The Verge, un lector que usaba la herramienta para armar un resumen diario de relojes en venta recibió el aviso de que el sitio la bloqueaba. eBay no confirmó una nueva restricción.

El lector contó al medio que durante varias semanas Muse le entregó cada día enlaces, precios, datos de envío y notas sobre el estado de cada artículo. El fin de semana, la herramienta no pudo extraer nada de eBay. The Verge repitió la prueba con otras búsquedas y obtuvo el mismo resultado.

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En algunos casos, Muse redirigió al usuario a sitios externos que replican los anuncios de eBay, según el medio.

eBay es un mercado global de comercio electrónico en línea que conecta a millones de compradores y vendedores en todo el mundo. REUTERS/Dado Ruvic

La portavoz de eBay, Sybille St. Arromand, no respondió si la empresa impuso límites nuevos. Dijo que la compañía aplica “un enfoque selectivo” con los terceros y que restringió el acceso de agentes “en ciertos casos”, entre ellos la extracción no autorizada de datos y su uso para entrenar modelos.

St. Arromand añadió que eBay mantiene conversaciones con posibles socios y evalúa formas de que asistentes externos ayuden a nuevos clientes a descubrir su inventario. Meta no hizo comentarios.

Las reglas de eBay ya vetaban a estos asistentes

El acuerdo de usuario de eBay prohíbe las herramientas que compran por cuenta del usuario y los programas manejados por modelos de lenguaje que hacen pedidos sin revisión humana. Esa cláusula entró en vigor el 20 de febrero, según Retail Dive, que citó a un vocero de la empresa.

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El lector contó que durante varias semanas Muse le entregó cada día enlaces, precios, datos de envío y notas sobre el estado de cada artículo. Europa Press

Hasta ahora, sin embargo, asistentes como Muse podían recorrer el sitio y traer listados. Antes, Modern Retail había detectado que el archivo de instrucciones para robots de eBay ya calificaba de “estrictamente prohibidos” los asistentes de compra automáticos.

La empresa también ha dicho que quiere abrir su inventario a socios. Su director ejecutivo, Jamie Iannone, afirmó en octubre del año pasado que eBay probaba experiencias de compra con IA propias y de terceros como OpenAI, según Retail Dive.

Amazon bloquea, Shopify abre y otros dudan

The Verge describe un panorama desigual. Amazon impide por completo que agentes externos naveguen o compren en su sitio, y Muse figura entre los bloqueados.

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Meta Muse se puede utilizar en el ámbito de las ventas y los negocios, pero principalmente como un asistente de apoyo y análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Target admite el acceso en algunos casos y lo corta en otros. Shopify abrió su catálogo de mil millones de publicaciones para que los usuarios configuren asistentes que compren por ellos.

Esas herramientas tropiezan también con sistemas generales contra robots. El medio mostró en octubre que un usuario podía usar Muse para retener productos de The RealReal, un sitio de reventa de diseñador, al agregarlos una y otra vez al carrito. La empresa actualizó su sistema de protección tras la publicación.

El uso real de estos asistentes sigue siendo mínimo

Los datos disponibles muestran poca adopción. Uber informó que en el tercer trimestre completó solo cuatro viajes pedidos mediante asistentes de terceros y unos 500 pedidos de Uber Eats en la semana de Halloween.

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DoorDash dijo que atendió “varios cientos” de pedidos de ese tipo, frente a 993 millones de pedidos totales en el último trimestre.

La característica principal de Meta Muse es que no es un simple chatbot conversacional, sino un "agente de IA autónomo" diseñado para ejecutar tareas digitales. REUTERS/Dado Ruvic

Qué es Muse de Meta y cómo funciona este agente de IA personal

Muse es el agente de IA personal desarrollado por Meta, diseñado no solo para responder consultas, sino para ejecutar acciones concretas. Su propósito central es optimizar la productividad diaria: asume tareas operativas, gestiona proyectos complejos y estructura metas a largo plazo en planes de acción detallados.

Al integrarse de forma práctica en las herramientas cotidianas del usuario, Muse aprende de cada interacción y reflexiona sobre las prioridades individuales para mejorar continuamente su desempeño.

La arquitectura del sistema fue concebida desde el inicio con un estricto enfoque en la seguridad, la privacidad y la accesibilidad. Para operar con total confianza, el agente funciona dentro de Muse Secure VM, un entorno virtual dedicado y protegido que cuenta con su propio navegador para actuar en representación del usuario sin vulnerar su información.

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Asimismo, la autonomía del sistema permanece siempre bajo la supervisión humana: cada persona conserva el control absoluto sobre el agente, determinando de manera transparente los permisos y el nivel de acceso que le otorga.