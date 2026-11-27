Parte de la liga comenzó a llamar “Mr. Morality” (Don Moral) al francés Victor Wembanyama, pívot de San Antonio Spurs (AP Foto/Darren Abate)

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Victor Wembanyama quedó en el centro de una discusión dentro de la NBA después de que Michael C. Wright, periodista de ESPN, revelara que algunos jugadores lo describen como “Mr. Morality” (Don Moral) o alguien situado en un “moral high horse”, una expresión que alude a una supuesta superioridad moral. La versión surgió tras los comentarios del francés sobre el relleno de estadísticas, una práctica habitual en el debate del básquet estadounidense.

Wright hizo la referencia durante una emisión del podcast Brian Windhorst & The Hoop Collective. El cronista, que cubre a los San Antonio Spurs, explicó que escuchó esa caracterización entre jugadores de la liga y vinculó el malestar con algunas declaraciones públicas de Victor Wembanyama sobre la manera en que otros basquetbolistas abordan sus números individuales y ciertos acuerdos comerciales. Wright no reveló qué jugadores utilizaron esas expresiones ni presentó testimonios directos de integrantes de otros equipos.

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La frase de Wright se conoció durante una charla sobre la actuación de Wembanyama ante los New Orleans Pelicans, partido en el que el francés sumó 50 puntos y 19 rebotes. El periodista señaló que la manera en que la figura de San Antonio se expresa sobre cuestiones vinculadas al juego generó comentarios entre otros protagonistas de la competencia.

“He escuchado a jugadores de la liga hablar de Vic como ‘Mr. Morality’, ‘Mr. High Morals’. Un ‘moral high horse’; así es como ha sido descripto”, afirmó Wright en el podcast, según reprodujo Bleacher Report.

El cronista añadió que le resultó llamativo que Wembanyama reconociera de forma abierta que buscaba alcanzar una cifra redonda de anotación. “Escucharlo admitir que estaba rellenando estadísticas fue refrescante”, sostuvo. La observación expuso una tensión frecuente en la NBA: el contraste entre la búsqueda de marcas individuales, que alimentan premios, contratos y la narrativa de cada temporada, y la idea de que el juego colectivo debe imponerse sobre las metas personales.

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El origen inmediato de la discusión fue la declaración que realizó Wembanyama después de su actuación ante los Pelicans. Al ser consultado por haber llegado a los 50 puntos, el interno francés respondió con una frase que fue interpretada por algunos medios y seguidores como una crítica hacia colegas que prolongan su presencia en cancha para mejorar sus registros. “A diferencia de muchos de mis compañeros, no soy muy bueno rellenando estadísticas. Por eso no llegué tantas veces como debería”, dijo el jugador de los Spurs tras el encuentro.

La discusión no se limita al partido ante New Orleans. En los últimos meses, Wembanyama expresó posiciones definidas sobre temas que exceden el resultado de cada noche. Entre ellos aparecen el peso de las estadísticas individuales, la promoción de apuestas deportivas y la relación entre los contratos de patrocinio y los valores personales de los jugadores.

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El francés ha defendido un enfoque que presenta como más colectivo, con énfasis en tomar la mejor decisión posible para el equipo en cada posesión. Esa mirada le permitió diferenciarse de una cultura de la NBA donde las estadísticas individuales tienen un valor central en la evaluación de los jugadores.

También cuestionó la participación de deportistas en campañas publicitarias de empresas de apuestas. Wembanyama afirmó que no aceptaría ese tipo de acuerdos, en un momento en que la relación entre las casas de juego y el deporte estadounidense tiene una presencia cada vez mayor en transmisiones, patrocinios y plataformas digitales.

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El debate llegó mientras Wembanyama atraviesa un inicio de temporada con cifras elevadas. Promedia 29,9 puntos por partido en 17 encuentros, el registro más alto de su carrera hasta ese momento. El partido ante los Pelicans representó la segunda vez del mes en que alcanzó al menos 50 puntos. Antes había conseguido 52 unidades y 24 rebotes frente a los Dallas Mavericks, una actuación que fijó su máxima anotación personal en la NBA.

La producción ofensiva del francés consolidó su lugar como la principal referencia de San Antonio. A sus números en ataque suma una influencia defensiva que altera los planes de los rivales cerca del aro, una de las razones por las que su figura concentra atención dentro y fuera de la cancha.

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