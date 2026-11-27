Diego Flores cuenta cómo fue su visita al Southampton de Pochettino

Guardar

“River no nos intimida. Va a tener que hacer mucho para ganarnos. Vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes”. Transcurrió mucho tiempo entre aquel Diego Flores que viajó a Europa con un bolsito en busca de formarse, encontrar herramientas y nutrirse para buscar su lugar en el mundo del fútbol, hasta este que se muestra desafiante luego de gestar una campaña histórica con Instituto de Córdoba, que intentará dar el golpe contra River en los cuartos de final del Torneo Clausura. El Traductor, apodo que ganó por ser intérprete de Marcelo Bielsa en su cuerpo técnico, apuesta a ganador y tiene una gran historia detrás.

Este cordobés soñador criado en las barriadas de su provincia natal se escapó de su zona de confort en busca de cumplir sus sueños. Antes de recibirse como entrenador, fue futbolista amateur en la cuarta división y se retiró temprano, a los 30 años. En el barrio cordobés de Maipú, Diego hizo rodar la pelota de fútbol un millón de veces junto a sus dos hermanos, uno mayor y otro menor, durante toda la infancia y adolescencia en las zonas aledañas a la casa que alquilaba su familia. Plaza, tierra, barro, adoquín o pavimento, cualquier superficie servía para que girara la redonda, actividad que se replicaba en la escuela. Ya con residencia propia en el joven Barrio Presidencial San Carlos, a doce cuadras de la cancha de Talleres, los Flores lidiaban con la falta de gas y otras comodidades que se fueron desarrollando con el tiempo.

PUBLICIDAD

Los baldíos de la vecindad nunca estaban vacíos, siempre había un eco, un grito de emoción. Allí Diego empezó a forjar sus dotes de mediapunta con gol devenido en volante interno que pasaría por las inferiores de Belgrano y Club Atlético Avellaneda (antes Deportivo Colón, donde surgió Mauricio Caranta) hasta ganarse un nombre en la liga local con Las Flores, San Lorenzo de Córdoba y otros clubes de las ligas del interior. Como había hecho el profesorado de educación física y estaba encaminado con el curso de técnico, a Flores le alcanzaba para vivir solo con los viáticos que le daba el equipo de turno y el sueldo como profesor de gimnasia de escuela primaria o secundaria, según tocara. Con esos ingresos, además, se solventaba los estudios de idioma, herramienta que consideró fundamental para destacarse sobre el resto de sus colegas.

El "Traductor" como entrenador de Sportivo Belgrano de Almafuerte en la Liga de Río Tercero

A los 24 años se percató de que su destino era ser entrenador de fútbol, a los 30 se retiró como futbolista y a los 32 ya dirigió la Primera de uno de los clubes en los que había jugado. De ahí directo al Viejo Continente, para entrevistarse con Mauricio Pochettino en Southampton -con Daniel Osvaldo como “padrino”- y golpearle la puerta a Bielsa, no sin antes habérselas rebuscado viviendo en hostels de toda Europa y vender empanadas en Dublin, Irlanda.

PUBLICIDAD

El aprendizaje de lenguas surgió como una herramienta para diferenciarse. Había asistido a clases de inglés por decisión de sus padres durante su infancia, aunque entonces no mostraba interés y solía abandonar rápidamente. Sin embargo, al diseñar su camino hacia el fútbol profesional, advirtió que en Córdoba los entrenadores sin trayectoria reconocida competían en desventaja frente a nombres ya instalados. El idioma podía darle una alternativa. Así fue que cursó cinco años de francés y dos de inglés. Con esa formación inicial, aunque todavía sin manejar ambos idiomas con soltura, decidió viajar a Europa.

La elección del francés tuvo raíces personales. Durante el último año de secundaria había tenido esa materia en el colegio y recibió el apoyo de una profesora particular, una amiga de la familia que trabajaba como locutora de radio en Córdoba y había vivido en Francia. Los relatos de aquella experiencia despertaron su interés, incluso más que el idioma. Con el tiempo, durante un trámite de ciudadanía, descubrió que una de sus tatarabuelas era francesa. Interpretó esa coincidencia y sus decisiones posteriores como parte de un recorrido que lo llevó a prepararse en francés e inglés. El primer idioma resultó determinante en su ingreso al fútbol europeo: le permitió trabajar como ayudante en el Olympique de Marsella, continuar luego en Lille y, más adelante, incorporarse al Leeds United, donde el inglés pasó a ocupar un lugar central.

PUBLICIDAD

Flores quiere hacer historia con su Instituto

En Córdoba, trabajaba como profesor de educación física a jornada completa y con un buen sueldo. En ese tiempo, sufrió la pérdida de su papá. Se decidió por Irlanda ya que era el único país europeo en el que un mayor de 30 años tenía permiso de trabajo intermedio por un año. Cuando se estaba por quedar sin ahorros, vendió empanadas en un local que se llamaba South American Shop al que iban todos los argentinos que vivían ahí porque vendían yerba, alfajores y golosinas nacionales. Pero optó más por el vínculo con la población nativa, alejado de argentinos y uruguayos, para perfeccionar el idioma. En un parque público se topó con un equipo Sub 18 y al poco tiempo pasó a dirigirlos. Tras su experiencia en suelo irlandés, viajó por una aerolínea low cost rumbo a Londres para entrevistarse con Mauricio Pochettino, que dirigía al Southampton. Se hospedó en un hostel en el que vivían empleados de la construcción. “Ahí hice un clic y me di cuenta de que estos cuerpos técnicos top eran humanos igual que cualquiera. Vi esa humanidad y sentí que se podía llegar a esos círculos. Yo tenía cosas para dar”, contó.

¿Cómo se dio su llegada al cuerpo técnico comandado por Bielsa? “Fueron muchas señales enviadas al universo. Yo tenía planificado pasar ocho meses en Irlanda y cuatro en Francia para perfeccionar los dos idiomas. Pero el primer mes en París se me hizo muy caro, estaba acostumbrado a hostels de 12 euros y ahí me salían 27 cada noche. Quería irme a una ciudad más chica y cuando sonó Marcelo en Olympique de Marsella, decidí instalarme ahí. Llamé a un amigo de Córdoba para que fuera a un pueblo cercano a Rosario y consiguiera un contacto de Bielsa. Di con el mail de Diego Reyes, ayudante de Marcelo, que fue a Marsella a estudiar al club y lo conocí allí. Yo lo ayudaba con el idioma y de a poco me fui metiendo en su equipo de trabajo. No tenía a nadie conocido en el mundo del fútbol, no conocía a amigos de Bielsa o Pochettino, se fue dando. Fui empujando y la vida me sorprendió”, relató.

PUBLICIDAD

Diego Flores con los colores del equipo cordobés

Sobre su adhesión definitiva al grupo de trabajo de Bielsa, el Traductor detalló: “Después del primer período en Marsella algunos integrantes del cuerpo técnico se fueron y quedaron huecos. Yo me acerqué más, pero sin contrato de trabajo. Marcelo renunció a la primera fecha de la segunda rueda. Viví toda la parte del scouting en profundidad, me empecé a relacionar más con Marcelo. Hice buena relación con el preparador físico que estaba, que me propuso irme a la selección de Arabia Saudita, pero no fui. El profe me había tratado de maravillas, pero mi lógica decía que yo lo había conocido a él por Marcelo, y en la primera experiencia me iba a doblar por un interés económico, no por lo que sentía. Entonces no acepté. Y sí, seguramente mi decisión haya tenido algo de impacto para que me acercara más a Marcelo y su cuerpo técnico”.

Después de varios amagues de continuidad de carrera, el Loco firmó en Francia: “Ahí me llamaron y compartimos las previas para ir a posibles clubes. San Pablo, Swansea de Gales y Lazio, donde firmé mi primer contrato, que al final se cayó. A los meses fuimos a Lille, donde tuve mi primera experiencia profesional. Yo tenía todo el amateurismo, el idioma y la formación de un año y medio con un grupo de trabajo que habían sido como seis años de universidad por la intensidad de los trabajos y la capacitación. Eso hizo que llegara preparado, me sentía muy sólido en un montón de cosas, pero no tenía experiencia profesional. Eso era un signo de interrogación”.

PUBLICIDAD

Como el antiguo traductor de Bielsa, Salim Lamrani, se había aleado del cuerpo técnico, el cupo estaba vacante. Una vez ofició de intérprete el ayudante Carlos Corberán, en otra el entrenador de arqueros Marcos Abad y, finalmente, le tocó el turno a Diego Flores: “Marcelo no quería a nadie de afuera. Yo aprendí inglés a los 32 años y a los 36 o 37 era traductor de Bielsa. No sentía presión, pero sí estaba alerta. Él me decía que no me preocupara, que estaba al tanto de que yo simplemente estaba ayudándolo a que la prensa lo interpretara”.

El saludo con el delantero Facundo Suárez

Con muchas herramientas y experiencia a disposición, retornó a Argentina en busca de una oportunidad en el fútbol grande. Y la tuvo: debutó como DT principal en Godoy Cruz, pasó por la segunda división al mando de San Martín de Tucumán, protagonizó un breve estadío en Gimnasia La Plata y también gozó de su primera chance afuera al frente del Maccabi Haifa de Israel antes de desembarcar en Instituto.

PUBLICIDAD

“Aprendí que los equipos que defienden muy bien también atacan bien porque el creativo sabe que la puede perder y el equipo la va a recuperar. Me gusta mucho garantizar lo defensivo, trabajo mucho en eso, tratamos de darle solidez a lo defensivo y paralelamente trabajar las relaciones de arquero con defensores, centrales con medios, medios con laterales y centrales con laterales para así enriquecer el juego ofensivo lo más que podamos. Asegurar la solidez defensiva no quiere decir que el equipo sea amarrete. Como hincha, me frustré muchas veces porque mi equipo terminaba 0 a 0 y no hacía goles. Eso no me gusta, no lo siento. Me frustra irme 0 a 0 ante mis hinchas. Creo en ese fútbol total”, fue la carta de presentación que hizo Flores hace un tiempo en una entrevista exclusiva con Infobae.

Y lo confirmó en esta campaña con la Gloria, donde por fase regular tuvo al equipo más goleador junto a Rosario Central (26 tantos) y solamente siete rivales recibieron menos goles que su Instituto (15). Ahora, sueña con eliminar a un poderoso como River y ya advirtió que sus soldados están dispuestos para ir a la batalla.

PUBLICIDAD