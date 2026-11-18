La polarización convive con una conducta extendida: la búsqueda de valor

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La inteligencia artificial obliga a las marcas a competir en dos frentes: diferenciar su propuesta para consumidores con hábitos de gasto cada vez más dispares y lograr que los sistemas inteligentes puedan encontrar, interpretar y recomendar sus productos.

Un informe global de Deloitte, “Anaquel invisible”, planteó que la relevancia comercial dependerá tanto de la preferencia humana como de la visibilidad ante los algoritmos.

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Durante años, buena parte de las estrategias de consumo partió de una idea estable: un consumidor promedio, suficientemente amplio, podía sostener categorías, marcas y ofertas dirigidas al centro del mercado. Esa referencia pierde peso ante la presión económica, los cambios demográficos y una búsqueda de valor que atraviesa todos los niveles de ingreso.

Las primeras señales aparecen en la percepción de bienestar financiero. El Financial Wellbeing Index pasó de 110,5 puntos en junio de 2025 a 102 en marzo de 2026, según la consultora. El descenso no anticipa por sí mismo una crisis de liquidez, pero refleja menor confianza en el entorno económico y más cautela al decidir qué comprar.

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La relevancia comercial dependerá tanto de la preferencia humana como de la visibilidad ante los algoritmos

El problema está debajo de ese promedio. Mientras un grupo de consumidores elevó su intención de gasto frente a la línea de base de 2021, de dos puntos en 2022 a 12 en 2026, otro pasó de un punto negativo a 15 puntos negativos en ese período. La distancia entre ambos grupos vuelve menos útil una lectura única del mercado.

La polarización convive con una conducta extendida: la búsqueda de valor. Cuatro de cada 10 consumidores se identifican como personas que buscan valor, y el 47% de los consumidores globales afirma que sacrificaría conveniencia para ahorrar dinero; entre los hogares de mayores ingresos, esa disposición alcanza al 35%.

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Buscar valor ya no equivale a tener menor capacidad de gasto. Se ha convertido en una disciplina de consumo que combina precios, conveniencia, calidad y percepción de utilidad. Para las empresas, el reto no consiste solo en atender a los segmentos de menor ingreso, sino en entender qué interpreta como valioso cada grupo de compradores.

Cuatro de cada 10 consumidores se identifican como personas que buscan valor

La transformación tampoco responde únicamente a un ciclo económico. La caída de las tasas de fertilidad, el envejecimiento de la población y la concentración de riqueza en generaciones de mayor edad modifican la composición de la demanda y alteran los segmentos que durante años sostuvieron el crecimiento de numerosas categorías.

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Los hogares encabezados por personas mayores de 65 años han aumentado su patrimonio neto, mientras las generaciones jóvenes afrontan una situación financiera diferente. Edad, riqueza, ingreso y voluntad de gasto forman combinaciones que resultan más difíciles de abordar con las segmentaciones tradicionales, y obligan a las marcas a revisar para quién diseñan realmente su propuesta.

Solo una tercera parte de las marcas logra una posición diferenciada o una ventaja firme en valor, de acuerdo con el informe. Las demás quedan atrapadas entre dos extremos: no ofrecen los precios más atractivos ni disponen de una propuesta suficientemente singular como para justificar un precio superior.

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El 47% de los consumidores globales afirma que sacrificaría conveniencia para ahorrar dinero; entre los hogares de mayores ingresos, esa disposición alcanza al 35%

Los cambios en el comercio minorista ilustran ese desplazamiento. Dollar Tree, una conocida cadena estadounidense de tiendas de descuento, informó que el 60% de sus tres millones de nuevos clientes del tercer trimestre de 2025 procedía de hogares con ingresos anuales superiores a USD 100.000. La búsqueda de valor, por tanto, ya no pertenece a una categoría socioeconómica específica.

Mientras las empresas intentan responder a esa fragmentación, la inteligencia artificial cambia la forma en que los consumidores descubren y eligen productos. Durante décadas, las marcas disputaron dos recursos escasos: el espacio en el anaquel físico y la atención en la mente del comprador. Ahora aparece una tercera condición: entrar en el conjunto de opciones que un algoritmo considera.

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Los asistentes y agentes de inteligencia artificial pueden comparar productos a partir de información estructurada sobre precios, disponibilidad, especificaciones, valoraciones de usuarios, sostenibilidad y plazos de entrega, entre otras variables. El anaquel invisible es ese espacio limitado de productos y marcas que un sistema identifica como suficientemente pertinentes para mostrar, contrastar o recomendar ante una consulta.

Es necesario abandonar la planificación periódica en favor de decisiones continuas, alimentadas por información sobre precios, demanda, inventario, comportamiento y competencia

En el modelo tradicional, una marca podía perder frente a otra una vez que ambas compartían el anaquel. En este entorno, puede quedar fuera antes de que el consumidor conozca su existencia. Hacia 2030, una proporción significativa del comercio electrónico podría involucrar agentes de IA, estima Deloitte, mientras las plataformas de inteligencia artificial generativa y los ecosistemas de compra integrados comienzan a intermediar millones de consultas y recomendaciones.

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Esto no reduce la importancia de la construcción de marca, sino que añade una exigencia. La oferta debe operar en un sistema humano, donde pesan la confianza, la experiencia, la afinidad emocional y la diferenciación, y en otro digital, donde importa que los datos permitan a los sistemas encontrar, comprender, comparar y recomendar un producto.

La construcción de marca y la arquitectura de datos dejan así de ser tareas separadas. La primera impulsa la preferencia de las personas; la segunda determina la relevancia algorítmica. La ventaja ya no dependerá solo de tener una marca reconocida o una amplia presencia comercial, sino de que sus atributos y su propuesta de valor puedan ser descubiertos e interpretados por sistemas inteligentes.

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La pregunta ya no se limita a conseguir el mejor lugar en el anaquel o a ocupar un espacio en la mente del consumidor

Según la consultora, las empresas enfrentan cuatro prioridades. La primera es elegir dónde competir, con una posición definida frente a un mercado polarizado, para evitar una propuesta indiferenciada que no destaque por valor ni pueda sostener una competencia de precios. La segunda consiste en convertir los datos del producto en un activo estratégico: su calidad, consistencia, disponibilidad y gobernanza incidirán en la visibilidad, la recomendación y el crecimiento.

La tercera prioridad exige una arquitectura centrada en API y preparada para agentes, capaz de interactuar con ecosistemas donde la búsqueda y las transacciones ocurran de forma cada vez más automatizada. La cuarta requiere abandonar la planificación periódica en favor de decisiones continuas, alimentadas por información sobre precios, demanda, inventario, comportamiento y competencia.

La pregunta ya no se limita a conseguir el mejor lugar en el anaquel o a ocupar un espacio en la mente del consumidor. En un mercado donde los agentes de IA influyen cada vez más en las decisiones de compra, las marcas deberán asegurarse primero de formar parte de las opciones que los sistemas identifican, comprenden y ponen a disposición de las personas.