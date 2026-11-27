Investigadores del MIT crearon el método SLIC para diseñar circuitos analógicos con modelos de inteligencia artificial locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) desarrollaron SLIC, un método de inteligencia artificial para diseñar circuitos integrados analógicos con modelos de lenguaje pequeños que pueden ejecutarse localmente. La técnica podría acelerar el diseño de chips utilizados en funciones como las comunicaciones y la gestión de energía, sin exponer datos confidenciales de empresas y fundiciones a servicios externos en la nube, informó MIT News, el portal de noticias del instituto.

El sistema, descripto en arXiv, obtuvo resultados cercanos a los del modelo GPT-6-Astra en pruebas de diseño que exigían cumplir métricas específicas de rendimiento, aunque utilizó una fracción de los recursos computacionales. También conservó su desempeño frente a estructuras de circuitos que no había visto antes, nodos tecnológicos más avanzados y procesos comerciales reales.

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La investigación será presentada en la Conferencia sobre Sistemas de Procesamiento de Información Neuronal de 2026. El método busca que un modelo reducido pueda diseñar circuitos analógicos con un nivel comparable o superior al de sistemas de mayor escala. Estos chips permiten que los dispositivos electrónicos procesen señales del mundo físico, como las comunicaciones inalámbricas de un teléfono o las mediciones de temperatura del motor de un automóvil.

Un modelo local para datos industriales confidenciales

El diseño de circuitos analógicos suele depender de ajustes manuales entre numerosas variables y objetivos que pueden entrar en conflicto. Los ingenieros deben definir parámetros para alcanzar un rendimiento determinado y, a partir de una configuración inicial, modificar componentes hasta aproximarse a las especificaciones requeridas.

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Los chips analógicos procesan señales del entorno físico como comunicaciones telefónicas o registros térmicos en motores de vehículos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yan Xu, estudiante de posgrado de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del MIT y autora principal del trabajo, explicó que el procedimiento no admite una fórmula única: “Para diseñar un circuito, los ingenieros encuentran un buen punto de partida basándose en su intuición y luego, a partir de sus conocimientos sobre diseño de circuitos, ajustan algunos controles hacia el rendimiento que buscan. No hay una forma universal de resolver todos los problemas de diseño de circuitos”.

Los modelos generativos de gran tamaño pueden automatizar parte de esa tarea, pero su uso suele requerir infraestructura remota y grandes recursos de cómputo. Para las compañías del sector, enviar datos específicos de una fundición o diseños propietarios a proveedores externos de inteligencia artificial puede representar un riesgo de privacidad.

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SLIC permite entrenar y desplegar el modelo dentro de la propia organización. Xu sostuvo que el sistema ofrece “una opción alternativa para automatizar el diseño de circuitos analógicos” y añadió que las empresas pueden usar sus propios datos confidenciales para entrenar un modelo local y conservar sus activos protegidos.

El modelo empleado utiliza unos pocos miles de millones de parámetros, una escala de varios miles de veces menor que la de los sistemas de frontera, que pueden operar con billones de parámetros. Esa reducción permite ejecutarlo en una computadora portátil, con menores costos y consumo de recursos.

El despliegue local de la herramienta protege los datos industriales confidenciales sin necesidad de recurrir a servicios en la nube (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método reproduce una parte del aprendizaje de un ingeniero. Primero, un modelo de mayor tamaño genera varias demostraciones del proceso de diseño de código abierto para un problema de optimización analógica; luego, esas demostraciones sirven para orientar al sistema pequeño.

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Después de esa etapa inicial, el modelo enfrenta por sí solo un nuevo problema de diseño. Propone valores para los parámetros del circuito, realiza simulaciones, evalúa los resultados y ajusta de forma iterativa sus decisiones con el conocimiento adquirido durante el entrenamiento.

La técnica utiliza aprendizaje por refuerzo de múltiples etapas con recompensas verificables: el sistema recibe información del entorno durante una tarea compuesta por varios pasos y adapta su conducta a partir de esa respuesta. Cuando ya encuentra un diseño que cumple los objetivos definidos por el usuario, continúa buscando mejoras marginales de rendimiento.

Ruonan Han, autor principal sénior del trabajo, profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del MIT y miembro del Laboratorio de Investigación en Electrónica de la institución, señaló que los modelos pequeños especializados pueden aproximarse a los resultados de sistemas mucho más grandes: “Mediante entrenamiento especializado e investigación en áreas específicas, podemos usar modelos mucho más pequeños, que consumen muchos menos recursos, para lograr casi los mismos resultados que los modelos insignia en el diseño de circuitos analógicos”.

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El proceso también puede ser interpretado por el usuario porque los modelos describen su razonamiento en lenguaje natural. “Aunque todo el proceso está automatizado, el usuario puede ver qué ocurre dentro del modelo”, afirmó Han. Esa visibilidad puede aportar ideas sobre el diseño y aumentar la confianza en las decisiones del sistema.

El método utiliza aprendizaje por refuerzo con recompensas verificables para ajustar parámetros de forma autónoma tras cumplir las metas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones en chips de radiofrecuencia y microondas

Las empresas pueden adaptar el modelo entrenado por los investigadores a sus propios datos mediante un proceso de ajuste posterior o utilizar el método para construir una versión propia. Como enseña un procedimiento general de diseño de chips, SLIC no queda vinculado a una compañía determinada y puede aplicarse a distintas clases de circuitos.

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Wenjie Lu, exinvestigador posdoctoral del MIT y ahora científico principal de investigación en Analog Devices, Inc., indicó que la demanda de chips analógicos crece mientras la velocidad de diseño no ha seguido el mismo ritmo. “Esta investigación intenta aportar nuevas capacidades a la inteligencia artificial para resolver un problema en el que la industria lleva décadas estancada”, añadió.

Zhang consideró que el modelo local puede aprender comportamientos de diseño transferibles y perfeccionar un circuito mediante un simulador, lo que reduciría los ajustes manuales repetitivos. Añadió que la línea de trabajo podría conducir a diseños personalizados más complejos, incluidos circuitos de radiofrecuencia y microondas.

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Los investigadores planean estudiar modelos capaces de mejorar de manera autónoma para abordar topologías y objetivos de diseño más variados. También buscan crear una arquitectura con varios modelos pequeños, cada uno dedicado a una parte distinta de una tarea compleja de diseño de circuitos.