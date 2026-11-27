El especial animado de 1965 combinó jazz, humor, melancolía y una reflexión sobre el sentido de la Navidad (YouTube)

Guardar

A casi seis décadas de su estreno, La Navidad de Charlie Brown conserva un lugar fijo en las celebraciones de fin de año por una decisión que estuvo cerca de dejarla fuera de la pantalla. En 1965, los directivos de CBS cuestionaron el especial animado de 25 minutos por su ritmo pausado, su tono melancólico, la ausencia de risas grabadas y una escena central basada en un pasaje bíblico.

La producción se emitió el 9 de diciembre de aquel año y tuvo una recepción inmediata. Casi la mitad de los hogares de Estados Unidos siguió el programa, que más tarde obtuvo un premio Emmy y un Peabody. La historia de Charlie Brown, Linus, Snoopy y el pequeño árbol elegido por el protagonista se transformó desde entonces en una tradición televisiva navideña.

PUBLICIDAD

El proyecto surgió a partir de una llamada inesperada al productor Lee Mendelson. La agencia McCann-Erickson buscaba un especial de Navidad que pudiera ser patrocinado por Coca-Cola. Mendelson ya había intentado sin éxito interesar a la compañía en un documental sobre Peanuts, pero sostuvo que los personajes creados por Charles “Sparky” Schulz podían llevar una historia a la televisión.

La cadena dudó transmitirlo por su tono y escena bíblica

Mendelson contactó a Schulz con el acuerdo prácticamente cerrado y le explicó que tenían apenas unos meses para escribir, animar y emitir La Navidad de Charlie Brown. El dibujante trabajó junto al animador Bill Melendez en una trama que se apartaba de los relatos navideños centrados en el consumo, las decoraciones y las celebraciones ruidosas.

PUBLICIDAD

Charlie Brown, Linus, Snoopy y un pequeño árbol marcaron una tradición televisiva navideña durante casi seis décadas (Captura/IMDb)

El argumento muestra a Charlie Brown en medio de una Navidad en la que Snoopy compite en un concurso de decoración y Lucy busca convertirse en la figura principal de una obra barrial. Él, en cambio, intenta entender cuál es el “verdadero significado” de la fecha. Esa búsqueda lo lleva a un lote de árboles de aluminio, una moda de la época, donde escoge un abeto natural pequeño y deslucido, inspirado en el cuento “El abeto”, de Hans Christian Andersen.

El guion reunió varias decisiones que despertaron reparos dentro de la cadena. Schulz pidió que los personajes fueran interpretados por chicos y rechazó incorporar una pista de risas, un recurso habitual en las animaciones de entonces. Mendelson, por su parte, convocó al pianista Vince Guaraldi, cuya banda sonora de jazz se alejaba de la música asociada a los dibujos animados infantiles de la época.

PUBLICIDAD

La mayor objeción llegó con una secuencia decisiva. Luego de que sus amigos se burlan de su árbol, Charlie Brown admite que no sabe de qué se trata la Navidad. Linus pide que apaguen las luces y recita fragmentos del Evangelio de Lucas vinculados con el nacimiento de Jesús. Según reconstruyó The Conversation, los ejecutivos de CBS reconocieron que “lo de la Biblia” les provocaba temor, en una televisión que por entonces solía evitar las referencias religiosas.

El especial permaneció en la programación porque la campaña publicitaria ya estaba en marcha y no había tiempo para rehacer la obra. La emisión mostró que el enfoque no había alejado al público. Al final, los amigos de Charlie Brown rodean el árbol, lo decoran y cantan juntos, después de concluir que solo necesitaba “un poco de amor”.

PUBLICIDAD

Más de medio siglo después, La Navidad de Charlie Brown continúa como una referencia de la programación festiva (Captura/IMDb)

El especial pasó a Apple TV+ como tradición de Navidad

El resultado amplió la presencia de Peanuts más allá de las tiras cómicas y consolidó a sus personajes dentro de la cultura popular estadounidense. Durante más de 50 años, el programa tuvo emisiones navideñas, primero en CBS y más tarde en ABC. En la actualidad, integra el catálogo de Apple TV+, donde continúa disponible entre los títulos vinculados con diciembre.

El profesor Stephen Lind, autor del texto difundido por CNN a partir de su investigación sobre Schulz, citó una carta enviada en 1965 por una espectadora de Florida llamada Betty Knorr. La mujer celebró que el programa hiciera foco en “el verdadero significado de la Navidad”, en una época en la que, según planteó, las referencias a Dios perdían presencia en la televisión.

PUBLICIDAD

La permanencia del especial también se vincula con las distintas interpretaciones que admite. Para una parte del público, la escena de Linus conserva un sentido religioso. Otros espectadores encuentran una historia sobre la solidaridad, la incomodidad de sentirse fuera de lugar y el valor de acompañar a alguien que atraviesa una frustración.