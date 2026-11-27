Wanda Nara afirmó en MasterChef Celebrity que prefiere afrontar la leucemia antes que ver sufrir a sus hijos (Video: Instagram)

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Wanda Nara sorprendió en una nueva entrega de MasterChef Celebrity (Telefe) con una declaración que detuvo el ritmo del programa: no cambiaría nada de su vida, ni siquiera la leucemia mieloide crónica que le diagnosticaron en julio de 2023. La conductora respondió así a la pregunta que le hizo su compañera Elizabeth “Negra” Vernaci, quien participó como concursante en la quinta temporada del reality gastronómico de Telefe, acerca de qué deseo pediría si pudiera cambiar algo de su historia. La respuesta, breve pero cargada, resonó en el estudio y dejó sin palabras a quienes la escuchaban.

“Yo no soy muy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. Y si yo hubiera cambiado o cambio algo, digo: ¿y si me espera un futuro mejor?”, reflexionó Nara frente a las cámaras. Con esa lógica, descartó cualquier arrepentimiento: “Yo la verdad que no cambiaría nada. Ni siquiera mi enfermedad. Agradezco que me tocó a mí y no a mis hijos”, afirmó con una calma que contrastó con el peso de sus palabras. La Negra Vernaci, sensibilizada, admitió que piensa de manera similar cuando se trata de su propio hijo, y destacó que la respuesta de Wanda le había parecido hermosa.

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La conductora recibió el diagnóstico de su enfermedad en julio de 2023 tras realizarse análisis de rutina en FUNDALEU

El intercambio cobró una dimensión particular porque ambas mujeres hablaron desde un lugar de experiencia real, sin dramatismo forzado. Vernaci, madre ella también, estableció una conexión inmediata con el razonamiento de la conductora: la idea de que una enfermedad propia, por más dura que sea, resulta preferible a ver sufrir a un hijo. Para Wanda, esa perspectiva no es retórica: desde que recibió su diagnóstico, la maternidad ha sido uno de los ejes centrales de su discurso público sobre la enfermedad.

El diagnóstico de leucemia mieloide crónica llegó en julio de 2023 y marcó un antes y un después en la vida de la conductora. En ese momento, Wanda alternaba su residencia entre Argentina y Turquía, donde vivía por los compromisos futbolísticos de su entonces marido, Mauro Icardi. Lo que comenzó como análisis de rutina derivó en una batería de estudios que concluyeron con el diagnóstico en FUNDALEU —la Fundación para combatir la Leucemia—, institución de referencia en hematología en el país. Durante meses, Wanda evitó precisar el tipo de enfermedad que padecía: primero la llamó “mi enfermedad”, luego reconoció que era leucemia, pero fue recién el 31 de diciembre de 2023 cuando publicó en su cuenta de Instagram el parte médico con el diagnóstico exacto.

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Wanda Nara publicó el parte médico con el diagnóstico exacto en su cuenta de Instagram el 31 de diciembre de 2023 (Instagram)

El documento, firmado por el doctor Miguel A. Pavlovsky de la Dirección Médica de FUNDALEU, era contundente: “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”. La publicación cerró un año de especulaciones y ubicó a la conductora en el centro de una conversación pública sobre la salud que ella misma decidió liderar.

La leucemia mieloide crónica es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y provoca una producción descontrolada de ciertos glóbulos blancos. A diferencia de otras formas de leucemia, tiene un curso más lento y, con el tratamiento adecuado, permite llevar una vida activa. Desde su diagnóstico, Wanda no interrumpió su actividad profesional: condujo temporadas completas de MasterChef Celebrity, ganó un Martín Fierro 2026 a la mejor conducción femenina.

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Fue justamente en la entrega de los Premios Martín Fierro donde pronunció otra de sus frases más recordadas sobre la enfermedad. “Soy una mujer que tiene leucemia y decido atenderme acá”, dijo entre lágrimas al recibir el galardón, en un discurso en el que también reivindicó al sistema de salud argentino: “Amo este país que tiene los mejores profesionales. Quiero que mis hijos crezcan en Argentina”.